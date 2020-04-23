Политика
BFM.ruГорбачев назвал виновных в провале перестройки
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
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с чего всё началось
Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.РИА Новости06:42
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Urbc.Ru 08:22
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В Кемеровской области загорелось село
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Объем безвозмездной помощи малому бизнесу превысит 80 млрд рублей
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В ВОЗ оценили принятые в России меры по борьбе с коронавирусом
Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 62 773, погибли 555 человек, 4891 выздоровел.
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BFM.ru 08:24
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Вечерняя Москва 03:07
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Дональд Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в США
Американский президент Дональд Трамп подписал распоряжение о временном запрете на иммиграцию в США. Об этом 23 апреля сообщает Reuters.
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Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
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Начальник военной академии уволился из-за коронавируса у курсантов
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Политика
Младшая сестра Ким Чен Ына может возглавить КНДР
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Закупивший просроченные ИВЛ депутат Аникеев объяснился
Депутат Госдумы от "Единой России" Григорий Аникеев, который закупил аппараты ИВЛ во Владимирскую больницу, поддержал возбуждение уголовного дела.
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