«Срыв перестройки в 1991 году был результатом действий путчистов ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча, чтобы развалить страну», - заявил он. Обвинения в том, что перестройка началась без программы, Горбачёв отверг.

с чего всё началось

Он врет несусветно..В его возрасте лучше этого не делать. Ясно, что виноватыми можно обвинить кого угодно.

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

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