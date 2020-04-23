Политика
BFM.ruГорбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
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с чего всё началось
Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.РИА Новости06:42
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Экономика
Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева
Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
Политика
Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану
Главу района Прага-6 Ондржея Коларжа, который инициировал снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, взяли под охрану.
Lenta.ru вчера в 14:26
Экономика
Центробанк допустил отток вкладов
Системно-значимые кредитные организации были в меньшей степени подвержены оттоку вкладов физических лиц (минус 0,8%), чем другие крупные банки (минус 1,6%).
РИА Новости 08:11
Общество
Свердловский губернатор высказал мнение о пропускной системе в регионе
ИА «Уральский меридиан» сообщало, что заместитель губернатора Павел Креков объявил на брифинге сегодня, 23 апреля, что с 1 по 10 мая пропускная система точно будет введена на территории региона.
Уральский меридиан 10:12
Авто
Новая LADA «Копейка»-2020: АВТОВАЗ прокомментировал ситуацию с возрождением модели
Увы, но представители АВТОВАЗа не подтвердили ни один из слухов, сообщив, что в планах компании нет пока места для возрождения моделей прошлых лет и работы ведутся исключительно с новыми моделями.
Car.ru вчера в 10:33
Шоу-бизнес
Сын Яны Поплавской женился на своей бывшей супруге
Актриса театра и кино сообщила в своем микроблоге радостную новость. Ее старший сын второй раз женился на бывшей супруге.
VSE42.RU 05:19
Общество
В Ивановской области вводится массовый «масочный режим»
В магазинах, заправках, административных зданиях и во всех общественных местах решением регионального штаба в Ивановской области введено обязательное ношение масок.
IvanovoNews 04:44
Происшествия
В Кемеровской области загорелось село
Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов выросло до 20.
Интерфакс 05:29
Происшествия
В Петербурге полиция нашла «украденную невесту»
В Петербурге полиция нашла мужчину, который предположительно украл девушку, чтобы жениться на ней, пишет региональное ГУВД.
Газета.Ru 10:08
Общество
ВОЗ оценила меры, принятые в России против коронавируса
Ограничительные меры, принятые российскими властями для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекцией, были эффективными.
Российская газета 10:03
Общество
Врач назвал «преимущество» алкоголиков в борьбе с коронавирусом
Комментируя поговорку «Зараза к заразе не пристает», приведенную в качестве примера одним из подписчиков, Комаровский в подчеркнул, что не видел статистики по зараженным среди алкоголиков и наркоманов.
Известия 09:20
Экономика
Правительство не поддержало повышенную выплату к пенсии с 75 лет
Комиссия правительства по законопроектной деятельности подготовила отрицательные отзывы на два законопроекта, предусматривающих повышенную фиксированную выплату к пенсии для граждан старше 75 лет.
Коммерсантъ вчера в 01:25
Политика
Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции
В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru 09:20
Общество
Начальник военной академии уволился из-за коронавируса у курсантов
Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун подал заявление об увольнении после того, как часть курсантов заразилась коронавирусом.
RT на русском 07:16
Общество
Минтруд рекомендовал закрыть на карантин организации соцобслуживания
Минтруд рекомендовал закрыть в регионах России на полный карантин стационарные организации соцобслуживания вместе с сотрудниками, заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.
РИА Новости 07:54
Общество
Меркель оценила ситуацию с коронавирусом в Германии
Германия находится в начале периода пандемии коронавируса, заявила канцлер страны Ангела Меркель в ходе своего выступления в Бундестаге.
Rambler News Service 04:31
Энергетика
Новак выступил против снижения цен на бензин
Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ вчера в 08:33
Общество
В США заявки на пособие по безработице подали ещё 4,4 млн человек
В период с 12 по 18 апреля власти получили 4 млн 427 тысяч заявок на выплату пособия по безработице.
News.ru 08:59
Здоровье
Минздрав отчитался об окончании эпидемии гриппа в России
В России закончилась эпидемия гриппа. Об этом по итогам минувшей недели с 13 по 19 апреля сообщили в Минздраве РФ.
Пятый канал 02:43
Кино
Японцы выпустили первый 3D-мультфильм про Чебурашку
Японские мультипликаторы выпустили первый 3D-мультфильм о приключениях Чебурашки и крокодила Гены.
Комсомольская правда 06:03
Наука
Ученые оценили эффективность «Арбидола» при лечении от коронавируса
Исследователи оценили эффективность «Арбидола» при лечении от китайского коронавируса.
Evo-rus.com 03:44
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
Общество
Закупивший просроченные ИВЛ депутат Аникеев объяснился
Депутат Госдумы от "Единой России" Григорий Аникеев, который закупил аппараты ИВЛ во Владимирскую больницу, поддержал возбуждение уголовного дела.
Московский Комсомолец 05:30
Происшествия
Бывшего депутата Госдумы задержали по делу о вымогательстве
Следователи задержали петербургского предпринимателя и бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека по делу о вымогательстве 8 миллионов рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Ридус 09:34
Общество
Роспотребнадзор подготовил план поэтапного возобновления работы кафе
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поэтапному выходу из-под антивирусных ограничений кафе и ресторанов.
РБК 09:22
Авто
АвтоВАЗ анонсировал собственные мероприятия для презентации новинок
Выбор был сделан в пользу мероприятий компании. О каких мероприятиях идет речь, не ясно.
SpeedMe вчера в 10:07
Энергетика
Минэкономразвития объяснило снижение спроса на российские нефть и газ
Минэкономразвития России полагает, что спрос на российскую нефть и газ стал падать в марте в связи с коронавирусной инфекций.
Газета.Ru 10:18