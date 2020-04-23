Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.

с чего всё началось

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР

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