Политика

BFM.ruBFM.ruГорбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
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с чего всё началось

Горбачев назвал виновников срыва перестройки

Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.
РИА Новости06:42

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Шушкевич обвинил Горбачева во лжи о развале СССР

РИА Новости12:00

СССР развалился бы в любом случае. Сванидзе о перестройке

Национальная служба новостей12:39

Шушкевич обвинил Горбачева во лжи о распаде СССР

Газета.Ru12:39

Шушкевич ответил на слова Горбачева о виновниках срыва перестройки

Lenta.ru11:13

Шушкевич обвинил Горбачева в «бесстыжей лжи»

Московский Комсомолец12:18

Горбачев назвал виновников срыва перестройки в СССР

РБК08:58

Горбачев о перестройке: Были у нас ошибки, это надо признать

Российская газета07:23
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Общество

Собянин призвал не заниматься самолечением от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 23 апреля, заявил, что не стоит заниматься самолечением от коронавируса, так, 2/3 скончавшихся — это те, кто пытался лечиться сам.
Известия 12:07
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Армия и оружие

Глава КСИР приказал атаковать корабли США в случае конфликта

Иран уничтожит американские военные корабли, угрожающие безопасности страны, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, передает Reuters.
РБК 08:43
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Наука

Не продохнуть: как гаджеты измеряют уровень кислорода в крови

Сердце взрослого человека в нормальном состоянии в среднем перекачивает около 5000 мл крови в минуту, доставляя около 1000 мл кислорода к тканям в минуту.
Популярная механика 09:17
Политика

В посольстве США сообщили о работе биолабораторий на Украине

Киев, 23 апреля 2020, 15:37 — REGNUM В посольстве США на Украине отреагировали на запрос группы депутатов Верховной рады Украины, касающийся работы американских лабораторий на территории страны.
REGNUM 08:37
Армия и оружие

В США не исключили «повреждения» российского Т-14 «Армата» в Сирии

Отправка Россией своего перспективного танка Т-14 "Армата" в Сирию может закончиться провалом. Об этом пишет американское издание The Drive.
Газета.Ru вчера в 04:14
2K
Политика

Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции

В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru 09:20
2,3K
Космос

«Ракета Победы» установлена на стартовом комплексе Байконура

Ракету-носитель "Союз-2.1а" - "Ракету Победы" - установили на стартовый стол Байконура перед запуском к МКС космического грузовика "Прогресса МС-14".
Российская газета вчера в 03:34
2
Общество

В Италии за сутки от коронавируса вылечились рекордное число пациентов

В Италии впервые число пациентов, вылечившихся за сутки от коронавирусной инфекции, превысило количество новых заболевших, заявил глава итальянской службы гражданской обороны Анджело Боррелли.
RT на русском 12:49
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Космос

Компания Маска SpaceX защитит спутники Starlink зонтиками от Солнца

ИА Красная Весна 10:35
Наука

Передается ли коронавирус половым путем

Группа ученых из Китая и США доказали, что коронавирус не передается половым путем.
Актуальные Новости 01:17
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Здоровье

ВОЗ предупреждает о возможных вспышках кори и полиомиелита

Сбои в работах служб вакцинации из-за пандемии коронавируса могут повлечь за собой вспышки инфекционных заболеваний, таких как корь и полиомиелит, говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
НТВ 10:44
19
Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита

Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита Роспотребнадзор объявил, как должны работать рестораны и кафе на каждом этапе преодоления пандемии.
Коммерсантъ 11:11
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Политика

Путин призвал избегать абстрактных обещаний по поддержке граждан

Нужно избегать абстрактных обещаний, которые не влияют на жизни граждан и «никому не нужны», заявил российский лидер Владимир Путин на совещании о реализации мер по поддержке экономики в части банковского кредитования.
RT на русском 07:49
905
Политика

Лукашенко обвинил Россию в спаде белорусской экономики

Согласно сообщению президентской пресс-службы, Лукашенко уточнил: в начале года Белоруссия «испытала нефтяные ограничения со стороны ближайшего партнера, затем состоялись разрыв сложившихся экономических связей и закрытие границ, а после началась борьба с эпидемией COVID-19».
REGNUM 05:40
92
Культура

Чулпан Хаматова ответила на критику сериала «Зулейха открывает глаза»

Исполнительница главной роли в сериале Зулейха открывает глаза ответила критикам сериала, который стартовал 13 апреля на России 1.
iReactor 03:59
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Общество

Собянин заявил о нарастающей проблеме коронавируса в Москве

Проблема с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве не уходит, а нарастает.
RT на русском 11:23
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Авто

В России открыли автосалон новых советских автомобилей

Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах.
Российская газета 01:03
34
Общество

Инфекционист спрогнозировал пик коронавируса в Москве

Врач пояснил, что в столице эпидемический процесс начался раньше, поэтому и пик заболеваемости наступит быстрее, чем в регионах.
РИА Новости 06:02
320
Общество

В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков

Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
5,1K
Происшествия

В МВД опровергли данные о коронавирусе у главы УВД по метро Москвы

Начальник УВД на Московском метрополитене Шамиль Сибанов сдал отрицательный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19, заявили в столичном главке МВД России.
RT на русском 10:44
1
Гаджеты

Bloomberg: Apple выпустит Mac с собственным процессором в 2021 году

Американская корпорация Apple планирует выпустить Mac с собственным процессором ARM, который заменит процессор от Intel в 2021 году.
Коммерсантъ 10:31
2
Происшествия

Хозяйка квартиры опровергла информацию о запое Ошарина

Хозяйка квартиры, в которой было обнаружено тело замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, опровергла информацию, что мужчина долгое время находился в запое в съемной квартире в Крыму.
Известия 12:14
Шоу-бизнес

Представитель Заворотнюк назвала справку о раке мозга поддельной

Представитель Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила, что опубликованная ранее в СМИ справка о диагнозе актрисы является подделкой.
НТВ вчера в 11:20
97
Общество

ВОЗ оценила принятые в России меры по борьбе с коронавирусом

В ВОЗ считают, что российские власти ввели в стране эффективные ограничительные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 10:39
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Политика

КС Молдавии приостановил получение российского кредита

Ранее парламентская оппозиция "Pro Моldоvа" попросила проверить конституционность соглашения России и Молдавии о получении последней кредита в € 200 млн. 17 апреля правительство Молдавии утвердило закон о пересмотре госбюджета из-за коронавируса.
Газета.Ru 13:21
2
Общество

Главврач больницы записал видео из реанимации с больными коронавирусом

Коммерсантъ 12:43
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Общество

Песков назвал антикризисные предложения Навального популизмом

Поверхностными и популистскими являются предложения Навального по поддержке населения в период эпидемии, заявил 23 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ИА Красная Весна 08:19
87
Общество

Россияне рассказали о сокращении расходов на фоне коронавируса

Международный центр Romir совместно с компанией BCG провёл исследование, в рамках которого выяснил, насколько сократились расходы россиян во время эпидемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 04:04
1,2K
Здоровье

В Смольном объяснили очередь из скорых у Покровской больницы

Большое количество бригад скорой помощи, которые скопились у Покровской больницы, объясняется высокой нагрузкой из-за роста числа пациентов с симптомами коронавируса, сообщили в Смольном.
DP.RU 11:21
Общество

Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска

Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:35
2K
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