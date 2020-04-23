Политика
BFM.ruГорбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
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с чего всё началось
Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.РИА Новости06:42
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Общество
Собянин призвал не заниматься самолечением от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 23 апреля, заявил, что не стоит заниматься самолечением от коронавируса, так, 2/3 скончавшихся — это те, кто пытался лечиться сам.
Известия 12:07
Армия и оружие
Глава КСИР приказал атаковать корабли США в случае конфликта
Иран уничтожит американские военные корабли, угрожающие безопасности страны, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, передает Reuters.
РБК 08:43
Наука
Не продохнуть: как гаджеты измеряют уровень кислорода в крови
Сердце взрослого человека в нормальном состоянии в среднем перекачивает около 5000 мл крови в минуту, доставляя около 1000 мл кислорода к тканям в минуту.
Популярная механика 09:17
Политика
В посольстве США сообщили о работе биолабораторий на Украине
Киев, 23 апреля 2020, 15:37 — REGNUM В посольстве США на Украине отреагировали на запрос группы депутатов Верховной рады Украины, касающийся работы американских лабораторий на территории страны.
REGNUM 08:37
Армия и оружие
В США не исключили «повреждения» российского Т-14 «Армата» в Сирии
Отправка Россией своего перспективного танка Т-14 "Армата" в Сирию может закончиться провалом. Об этом пишет американское издание The Drive.
Газета.Ru вчера в 04:14
Политика
Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции
В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru 09:20
Космос
«Ракета Победы» установлена на стартовом комплексе Байконура
Ракету-носитель "Союз-2.1а" - "Ракету Победы" - установили на стартовый стол Байконура перед запуском к МКС космического грузовика "Прогресса МС-14".
Российская газета вчера в 03:34
Общество
В Италии за сутки от коронавируса вылечились рекордное число пациентов
В Италии впервые число пациентов, вылечившихся за сутки от коронавирусной инфекции, превысило количество новых заболевших, заявил глава итальянской службы гражданской обороны Анджело Боррелли.
RT на русском 12:49
Космос
Компания Маска SpaceX защитит спутники Starlink зонтиками от Солнца
ИА Красная Весна 10:35
Наука
Передается ли коронавирус половым путем
Группа ученых из Китая и США доказали, что коронавирус не передается половым путем.
Актуальные Новости 01:17
Здоровье
ВОЗ предупреждает о возможных вспышках кори и полиомиелита
Сбои в работах служб вакцинации из-за пандемии коронавируса могут повлечь за собой вспышки инфекционных заболеваний, таких как корь и полиомиелит, говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
НТВ 10:44
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита
Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита Роспотребнадзор объявил, как должны работать рестораны и кафе на каждом этапе преодоления пандемии.
Коммерсантъ 11:11
Политика
Путин призвал избегать абстрактных обещаний по поддержке граждан
Нужно избегать абстрактных обещаний, которые не влияют на жизни граждан и «никому не нужны», заявил российский лидер Владимир Путин на совещании о реализации мер по поддержке экономики в части банковского кредитования.
RT на русском 07:49
Политика
Лукашенко обвинил Россию в спаде белорусской экономики
Согласно сообщению президентской пресс-службы, Лукашенко уточнил: в начале года Белоруссия «испытала нефтяные ограничения со стороны ближайшего партнера, затем состоялись разрыв сложившихся экономических связей и закрытие границ, а после началась борьба с эпидемией COVID-19».
REGNUM 05:40
Культура
Чулпан Хаматова ответила на критику сериала «Зулейха открывает глаза»
Исполнительница главной роли в сериале Зулейха открывает глаза ответила критикам сериала, который стартовал 13 апреля на России 1.
iReactor 03:59
Общество
Собянин заявил о нарастающей проблеме коронавируса в Москве
Проблема с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве не уходит, а нарастает.
RT на русском 11:23
Авто
В России открыли автосалон новых советских автомобилей
Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах.
Российская газета 01:03
Общество
Инфекционист спрогнозировал пик коронавируса в Москве
Врач пояснил, что в столице эпидемический процесс начался раньше, поэтому и пик заболеваемости наступит быстрее, чем в регионах.
РИА Новости 06:02
Общество
В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков
Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
Происшествия
В МВД опровергли данные о коронавирусе у главы УВД по метро Москвы
Начальник УВД на Московском метрополитене Шамиль Сибанов сдал отрицательный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19, заявили в столичном главке МВД России.
RT на русском 10:44
Гаджеты
Bloomberg: Apple выпустит Mac с собственным процессором в 2021 году
Американская корпорация Apple планирует выпустить Mac с собственным процессором ARM, который заменит процессор от Intel в 2021 году.
Коммерсантъ 10:31
Происшествия
Хозяйка квартиры опровергла информацию о запое Ошарина
Хозяйка квартиры, в которой было обнаружено тело замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, опровергла информацию, что мужчина долгое время находился в запое в съемной квартире в Крыму.
Известия 12:14
Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк назвала справку о раке мозга поддельной
Представитель Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила, что опубликованная ранее в СМИ справка о диагнозе актрисы является подделкой.
НТВ вчера в 11:20
Общество
ВОЗ оценила принятые в России меры по борьбе с коронавирусом
В ВОЗ считают, что российские власти ввели в стране эффективные ограничительные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 10:39
Политика
КС Молдавии приостановил получение российского кредита
Ранее парламентская оппозиция "Pro Моldоvа" попросила проверить конституционность соглашения России и Молдавии о получении последней кредита в € 200 млн. 17 апреля правительство Молдавии утвердило закон о пересмотре госбюджета из-за коронавируса.
Газета.Ru 13:21
Общество
Песков назвал антикризисные предложения Навального популизмом
Поверхностными и популистскими являются предложения Навального по поддержке населения в период эпидемии, заявил 23 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ИА Красная Весна 08:19
Общество
Россияне рассказали о сокращении расходов на фоне коронавируса
Международный центр Romir совместно с компанией BCG провёл исследование, в рамках которого выяснил, насколько сократились расходы россиян во время эпидемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 04:04
Здоровье
В Смольном объяснили очередь из скорых у Покровской больницы
Большое количество бригад скорой помощи, которые скопились у Покровской больницы, объясняется высокой нагрузкой из-за роста числа пациентов с симптомами коронавируса, сообщили в Смольном.
DP.RU 11:21
Общество
Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска
Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:35