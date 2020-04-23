Политика
Lenta.ruГорбачев назвал виновных в срыве перестройки и развале СССР
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев назвал виновных в срыве перестройки и развале Советского Союза. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
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Общество
Главврач больницы в Коммунарке заявил о росте числа госпитализаций
Известия вчера в 19:04
Здоровье
Минздрав Хакасии просит предпринимателей кормить врачей
Минздрав Хакасии просит предпринимателей кормить врачей, работающих с больными коронавирусной инфекцией.
ИА Запад24 04:13
Политика
Глава КПРФ в Татарстане заразился коронавирусом
Руководитель татарстанского отделения КПРФ и лидер фракции коммунистов в Госсовете Хафиз Миргалимов мог заразиться COVID-19.
Коммерсантъ Казань 04:43
Здоровье
В Киеве коронавирусом заболели более 1 тыс. человек — Минздрав
Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области и Киеве — 1140 и 1059 человек соответственно.
Украина.ру 02:42
Шоу-бизнес
Любовь Успенская со скандалом выселила из дома своего племянника
После отъезда дочери королева шансона привела в дом своего названого племянника Ролана.
Paparazzi.ru 02:42
Авто
В России открылся автосалон новых советских автомобилей
Ряды автодилеров, которые из-за эпидемии и кризиса могут серьезно поредеть, разбавит рязанский автосалон «новых» советских машин.
Автоновости дня 01:40
Экономика
Банк России предсказал новый отток вкладов
По итогам марта вклады физических лиц сократились на один процент, в основном в иностранной валюте.
Lenta.ru 06:50
Общество
Начальник военной академии уволился из-за коронавируса у курсантов
Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун подал заявление об увольнении после того, как часть курсантов заразилась коронавирусом.
RT на русском 07:16
Общество
Собянин рассказал об эффективности цифровых пропусков в Москве
Автоматический контроль цифровых пропусков в Москве показал свою эффективность. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин.
RT на русском 05:51
Политика
Песков о блокировке Telegram: исходим из ситуации де-юре
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о необходимости ориентироваться на решение суда по блокировке мессенджера Telegram.
Вести.Ru 06:01
Шоу-бизнес
Сын Яны Поплавской женился на бывшей супруге
Яркий пример тому — отношения старшего сына Яны Поплавской с бывшей женой Евгенией Остряковой.
StarHit.ru 01:11
Армия и оружие
Сторожевой корабль «Ладный» возвращается в строй
После модернизации "Ладный" вновь войдет в 30-ю дивизию надводных кораблей ЧФ.
Политическая Экспертиза вчера в 04:51
Здоровье
В Прикамье смоделировали сценарии развития эпидемии коронавируса
Координатор фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев разместил на своей странице во ВКонтакте, возможные сценарии эпидемии коронавируса в Пермском крае, которые просчитал доцент МГУ Михаил Тамм.
Рифей-Пермь 04:18
Общество
В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков
Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
Политика
Минюст внес в реестр нежелательных НПО американскую Project Harmony
Минюст России внес в перечень нежелательных американскую неправительственную организацию Project Harmony, финансирующую НКО-иноагента Центр развития социальных инициатив "Проектория".
ТАСС 05:36
Авто
Toyota представила новый кроссовер Toyota Yaris Cross
Компания Toyota представила новый субкомпактный кроссовер на базе хэтчбека Yaris.
Автоновости дня 04:20
Общество
Лукашенко пожаловался на три удара по экономике Белоруссии
Александр Лукашенко пожаловался на три удара по экономики Белоруссии.
Деловое.ТВ 06:13
Футбол
ВЭБ стал основным владельцем клуба ЦСКА
22 апреля государственная корпорация развития ВЭБ.РФ приобрел 77,63% акций ПФК ЦСКА. Об этом сообщается на сайте клуба.
МонаВиста вчера в 13:59
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в России
Журналисты спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, существует ли дата, к которой обязательно отменят режим самоизоляции в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:45
Кино
Первый 3D-мультфильм про Чебурашку создали в Японии
Мультипликаторы из Японии создали новую короткометражку о Чебурашке.
Вечерняя Москва 03:07
Экономика
ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева
ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
Общество
В Петербурге подали иск об отмене введенных из-за вируса ограничений
Группа жителей Санкт-Петербурга подала в суд коллективный иск о признании недействительным с момента принятия ряда норм постановления правительства города о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:23
Экономика
США заподозрили Россию в игре на обвале нефти
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (СFTC) США с помощью Госдепартамента и ФБР начала расследование по поводу ставок на цены на нефть, с помощью которых трейдеры заработали сотни миллионов долларов, сообщает Bloomberg.
Lenta.ru 02:40
Здоровье
В Курске из-за коронавируса на карантин закрыли БСМП
В курской больнице скорой медицинской помощи, по данным на вторник, 22 апреля, заразились 70 человек.
ГТРК Курск 05:33
Общество
Спрогнозирован пик заражения коронавирусом в Москве
Пик заражения коронавирусом в Москве может наступить на майские праздники, в регионах это произойдет позже.
Lenta.ru 06:05
Общество
Россияне рассказали о сокращении расходов на фоне коронавируса
Международный центр Romir совместно с компанией BCG провёл исследование, в рамках которого выяснил, насколько сократились расходы россиян во время эпидемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 04:04
Армия и оружие
Россия разрабатывает оружие для противостояния гиперзвуковым ракетам
В России специалисты начали создавать оружие для противостояния гиперзвуковым ракетам возможного врага.
Дни24 05:36
Биатлон
Тихонов прокомментировал созыв внеочередного собрания СБР
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал созыв внеочередного собрания Союза биатлонистов России (СБР), на котором может быть выбран новый президент организации.
Газета.Ru 06:53
Происшествия
Владимирский СК возбудил уголовное дело из-за просроченных ИВЛ
Владимир, 22 апреля 2020, 16:16 — REGNUM По факту сбыта недоброкачественных и не зарегистрированных в установленном законом порядке аппаратов искусственной вентиляции лёгких в горбольницу № 6 Владимира возбуждено уголовное дело.
REGNUM вчера в 09:16
Шоу-бизнес
Марат Башаров заснял на видео скандал с бывшей супругой
Актер решил заснять на видео скандал с бывшей супругой, которая обвинила его в злоупотреблении спиртным.
Дни24 05:25