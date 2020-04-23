Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев назвал виновных в срыве перестройки и развале Советского Союза. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Горбачев назвал виновных в срыве перестройки и развале СССР

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