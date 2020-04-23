Политика

Lenta.ruLenta.ruГорбачев назвал виновных в срыве перестройки и развале СССР

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев назвал виновных в срыве перестройки и развале Советского Союза. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
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Горбачев рассказал о причинах срыва перестройки

Московский Комсомолец07:18

Горбачев признал, что во время перестройки были ошибки

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Зюганов заявил, что Советский Союз не справился с социализмом

ИА Красная Веснавчера в 04:30

Горбачев назвал виновных в срыве перестройки и развале СССР

Lenta.ru06:39

Горбачев назвал причину срыва перестройки

РИА Новости06:42

35 лет назад Горбачев провозгласил курс на Перестройку

Газета.Ru03:26

Горбачев назвал причины срыва перестройки

Известия06:36
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Главврач больницы в Коммунарке заявил о росте числа госпитализаций

Известия вчера в 19:04
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Здоровье

Минздрав Хакасии просит предпринимателей кормить врачей

Минздрав Хакасии просит предпринимателей кормить врачей, работающих с больными коронавирусной инфекцией.
ИА Запад24 04:13
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Политика

Глава КПРФ в Татарстане заразился коронавирусом

Руководитель татарстанского отделения КПРФ и лидер фракции коммунистов в Госсовете Хафиз Миргалимов мог заразиться COVID-19.
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Здоровье

В Киеве коронавирусом заболели более 1 тыс. человек — Минздрав

Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области и Киеве — 1140 и 1059 человек соответственно.
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Любовь Успенская со скандалом выселила из дома своего племянника

После отъезда дочери королева шансона привела в дом своего названого племянника Ролана.
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Авто

В России открылся автосалон новых советских автомобилей

Ряды автодилеров, которые из-за эпидемии и кризиса могут серьезно поредеть, разбавит рязанский автосалон «новых» советских машин.
Автоновости дня 01:40
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Экономика

Банк России предсказал новый отток вкладов

По итогам марта вклады физических лиц сократились на один процент, в основном в иностранной валюте.
Lenta.ru 06:50
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Общество

Начальник военной академии уволился из-за коронавируса у курсантов

Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун подал заявление об увольнении после того, как часть курсантов заразилась коронавирусом.
RT на русском 07:16
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Общество

Собянин рассказал об эффективности цифровых пропусков в Москве

Автоматический контроль цифровых пропусков в Москве показал свою эффективность. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин.
RT на русском 05:51
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Политика

Песков о блокировке Telegram: исходим из ситуации де-юре

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о необходимости ориентироваться на решение суда по блокировке мессенджера Telegram.
Вести.Ru 06:01
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Шоу-бизнес

Сын Яны Поплавской женился на бывшей супруге

Яркий пример тому — отношения старшего сына Яны Поплавской с бывшей женой Евгенией Остряковой.
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Армия и оружие

Сторожевой корабль «Ладный» возвращается в строй

После модернизации "Ладный" вновь войдет в 30-ю дивизию надводных кораблей ЧФ.
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Здоровье

В Прикамье смоделировали сценарии развития эпидемии коронавируса

Координатор фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев разместил на своей странице во ВКонтакте, возможные сценарии эпидемии коронавируса в Пермском крае, которые просчитал доцент МГУ Михаил Тамм.
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Общество

В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков

Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
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Политика

Минюст внес в реестр нежелательных НПО американскую Project Harmony

Минюст России внес в перечень нежелательных американскую неправительственную организацию Project Harmony, финансирующую НКО-иноагента Центр развития социальных инициатив "Проектория".
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Авто

Toyota представила новый кроссовер Toyota Yaris Cross

Компания Toyota представила новый субкомпактный кроссовер на базе хэтчбека Yaris.
Автоновости дня 04:20
Общество

Лукашенко пожаловался на три удара по экономике Белоруссии

Александр Лукашенко пожаловался на три удара по экономики Белоруссии.
Деловое.ТВ 06:13
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Футбол

ВЭБ стал основным владельцем клуба ЦСКА

22 апреля государственная корпорация развития ВЭБ.РФ приобрел 77,63% акций ПФК ЦСКА. Об этом сообщается на сайте клуба.
МонаВиста вчера в 13:59
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Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в России

Журналисты спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, существует ли дата, к которой обязательно отменят режим самоизоляции в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Кино

Первый 3D-мультфильм про Чебурашку создали в Японии

Мультипликаторы из Японии создали новую короткометражку о Чебурашке.
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Экономика

ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева

ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
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Общество

В Петербурге подали иск об отмене введенных из-за вируса ограничений

Группа жителей Санкт-Петербурга подала в суд коллективный иск о признании недействительным с момента принятия ряда норм постановления правительства города о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:23
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Экономика

США заподозрили Россию в игре на обвале нефти

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (СFTC) США с помощью Госдепартамента и ФБР начала расследование по поводу ставок на цены на нефть, с помощью которых трейдеры заработали сотни миллионов долларов, сообщает Bloomberg.
Lenta.ru 02:40
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Здоровье

В Курске из-за коронавируса на карантин закрыли БСМП

В курской больнице скорой медицинской помощи, по данным на вторник, 22 апреля, заразились 70 человек.
ГТРК Курск 05:33
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Общество

Спрогнозирован пик заражения коронавирусом в Москве

Пик заражения коронавирусом в Москве может наступить на майские праздники, в регионах это произойдет позже.
Lenta.ru 06:05
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Общество

Россияне рассказали о сокращении расходов на фоне коронавируса

Международный центр Romir совместно с компанией BCG провёл исследование, в рамках которого выяснил, насколько сократились расходы россиян во время эпидемии коронавирусной инфекции.
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Россия разрабатывает оружие для противостояния гиперзвуковым ракетам

В России специалисты начали создавать оружие для противостояния гиперзвуковым ракетам возможного врага.
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Тихонов прокомментировал созыв внеочередного собрания СБР

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал созыв внеочередного собрания Союза биатлонистов России (СБР), на котором может быть выбран новый президент организации.
Газета.Ru 06:53
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Владимирский СК возбудил уголовное дело из-за просроченных ИВЛ

Владимир, 22 апреля 2020, 16:16 — REGNUM По факту сбыта недоброкачественных и не зарегистрированных в установленном законом порядке аппаратов искусственной вентиляции лёгких в горбольницу № 6 Владимира возбуждено уголовное дело.
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Марат Башаров заснял на видео скандал с бывшей супругой

Актер решил заснять на видео скандал с бывшей супругой, которая обвинила его в злоупотреблении спиртным.
Дни24 05:25
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Горбачев Михаил Сергеевич
Советский и российский государственный, политический, партийный и общественный деятель. Последний Генеральный секретарь ЦК КПСС.
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