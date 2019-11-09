Бывший советский лидер Михаил Горбачев заявил, что не сожалеет о том, что провел "перестройку". Вместе с тем он отметил, что за конец этого периода и развал СССР должны отвечать те, что организовал путч в августе 1991 года, а затем использовал его ослабленную позицию.

Горбачев не связывает перестройку и распад СССР

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