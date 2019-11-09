Политика
REGNUMГорбачев обвинил в развале СССР ГКЧП
Бывший президент СССР Михаил Горбачев переложил ответственность за развал Советского Союза с себя на ГКЧП, об этом 9 ноября он рассказал в интервью немецкому изданию Der Spiegel.
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 12:11, Ашберн
Политика
Асад обвинил Запад в попытке склонить сирийцев к поддержке террористов
Сирийский президент считает, что Запад предпринимает последнюю попытку склонить население к прекращению поддержки Дамаска.
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Певица Maruv (Анна Корсун) опубликовала на YouTube клип на новый сингл To Be Mine ("Стань моим") из ее мини-альбома Hellcat Story.
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Президент РФ Владимир Путин предложил разработать свод этических правил взаимодействия человека с искусственным интеллектом.
Вести.Ru 11:08
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Отец погибшего актера из «Физрука» пришел в «Голос» в память о сыне
Музыкант Дмитрий Клинаев, отец погибшего актера из сериала "Физрук" Егора Клинаева, решил принять участие в восьмом сезоне шоу "Голос" в память о сыне.
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Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском вчера в 10:34
Футбол
Тренер «Тамбова» назвал победу над «Ростовом» стечением обстоятельств
Исполняющий обязанности главного тренера «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал победу команды над «Ростовом» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 11:25
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в убийстве девушки-подростка
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга арестовал обвиняемого в убийстве девушки-подростка, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
РИА Новости 08:38
Армия и оружие
Турция раскритиковала США за заявления о месторождениях нефти в Сирии
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал Соединённые Штаты за позицию по нефтяным месторождениям в Сирии.
RT на русском 09:38
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«Рубин» проиграл «Динамо» и опять не забил
«Рубин» проиграл в домашнем матче 16 тура РПЛ против московского «Динамо».
Kazanfirst.ru 08:04
Транспорт
Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
РИА Новости вчера в 09:41
Общество
В Грузии возобновились митинги против показа фильма об однополой любви
Участники акции протеста у кинотеатра "Амирани", расположенного на проспекте Мераба Коставы в Тбилиси, в отличие от пятницы больше не предпринимают попыток штурма кинотеатров, а лишь небольшой группой стоят с плакатами, на которых написано "Остановите ЛГБТ-пропаганду в Грузии", "Гомосексуализм - это грех и патология", "Этот фильм оскорбляет национальные традиции и веру".
ТАСС 11:18
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева рассказала о сексуальной ненасытности Павла Воли
В беседе была затронута тема сексуальной жизни в браке. Говоря об интимных отношениях, Утяшева назвала своего супруга трехногим.
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Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости вчера в 10:59
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В РВИО отреклись от убившего девушку историка Соколова
Историк и доцент СПбГУ Олег Соколов, которого подозревают в убийстве девушки, не является членом Российского военно-исторического общества.
Газета.Ru 10:33
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В Коми нашли тело мирового судьи с огнестрельным ранением
В Коми обнаружили тело мирового судьи Жешартского судебного участка с огнестрельным ранением. Об этом сообщили в Следственном комитете.
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Участницу «Голоса» из Казани раскритиковали на шоу
Казань24 08:15
Политика
В Германии отмечают 30-летие падения Берлинской стены
О других мероприятиях Торжества по случаю 30-летия падения Берлинской стены проходят в германской столице с 4 ноября.
ТАСС вчера в 16:03
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Актриса Настя Задорожная выходит замуж
Российская актриса театра и кино, певица, модель Анастасия Задорожная выходит замуж.
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Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золото на этапе Гран-при по фигурному катанию в Китае, который проходил в городе Чунцин.
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Что может запущенный в России суперкомпьютер для испытаний оружия
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Отца Мары Багдасарян лишили гражданства
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