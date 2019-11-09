Политика

REGNUMREGNUMГорбачев обвинил в развале СССР ГКЧП

Бывший президент СССР Михаил Горбачев переложил ответственность за развал Советского Союза с себя на ГКЧП, об этом 9 ноября он рассказал в интервью немецкому изданию Der Spiegel.
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Михаил Горбачев
Советский и российский государственный, политический, партийный и общественный деятель. Последний Генеральный секретарь ЦК КПСС.
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