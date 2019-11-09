Политика
REGNUMГорбачев обвинил в развале СССР ГКЧП
«За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 15:15, Ашберн
Технологии
Siri, Alexa и Google Home можно скомпрометировать с помощью лазера
Сводная группа специалистов из Мичиганского Университета и японского Университета электро-коммуникаций разработала технику атак под названием Light Commands, которая позволяет с помощью лазера подавать команды умным устройствам, направляя лазер на MEMS-микрофоны.
Транспорт
Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
Компания "Гранд Сервис Экспресс" показала, как выглядит интерьер составов дальнего следования "Таврия", которые будут курсировать между материковой частью России и Крымом.
Происшествия
В Петербурге по подозрению в убийстве задержали преподавателя истории
Уголовное дело расследуется по статье «Убийство». Сегодня утром мужчину достали из реки Мойки с рюкзаком, в котором были две женские руки.
Политика
У киевского консульства Польши националисты устроили акцию
В Киеве у польского консульства проходит акция националистов против задержания ветерана войны в Донбассе Игоря Мазура, передает интернет-издание "Громадське".
Футбол
Валерий Карпин: «„Ростов“ проиграл не из-за Карасева»
Политика
Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
Происшествия
В Нижегородской области пропал четырехлетний мальчик
Четырехлетний мальчик пропал в Богородске Нижегородской области, сообщает поисково-спасательная группа "Рысь".
Культура
Нетребко прервала европейский тур ради концерта в честь Пахмутовой
"Народная артистка России Анна Нетребко приняла решение прервать свой европейский тур и прилетает в Москву, чтобы принять участие в юбилейном концерте легендарной Александры Пахмутовой на исторической сцене Большого театра", - сказал собеседник ТАСС.
Общество
В России могут начать поощрять аккуратных водителей в 2020 году
Вице-премьер России Максим Акимов заявил о возможном запуске системы поощрения аккуратного стиля вождения в тестовом режиме в стране в 2020 году.
Общество
В России установили размеры пособий по безработице на 2020 год
На официальном портале правовой информации опубликовали документ, согласно которому пособие по безработице в России на 2020 год останется на прежнем уровне.
Армия и оружие
Глава МВД Ливии заявил, что Россия «подливает масло в огонь» конфликта
«Россияне вмешиваются, чтобы подлить масла в огонь конфликта и раздуть его, а не пытаться разрешить»,— заявил господин Башага.
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
Политика
Путин и Эрдоган подтвердили приверженность сочинскому меморандуму
22 октября по итогам встречи в Сочи Путин и Эрдоган приняли меморандум по ситуации в Сирии и договорившись в том числе начать совместное патрулирование на севере страны.
Футбол
«Бавария» разгромила дортмундскую «Боруссию»
Футбол
«Лестер» обыграл «Арсенал» и поднялся на второе место
"Лестер" в матче двенадцатого тура английской премьер-лиги принимал лондонский "Арсенал" и победил 2:0. Благодаря этому выигрышу "лисицы" поднялись на второе место в таблице.
Происшествия
Солдат-срочник объяснил расстрел сослуживцев угрозой изнасилования
Солдат добавил, что изнасилования в части уже были, и он не знал, как этого избежать.
Политика
Большинство жителей ДНР и ЛНР выступили за присоединение к России
Большая часть жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) проголосовали за присоединение к России.
Политика
Трамп назвал дату публикации расшифровки второго разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Белый дом опубликует расшифровку его второго разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 12 ноября.
Политика
Путин призвал обеспечить свободу стартаперам в области ИИ
Путин назвал стартапы в области искусственного интеллекта смелым вызовом для талантливых и увлеченных людей.
Здоровье
Врач предупредил о риске развития вирусной пневмонии при теплой зиме
Врач-терапевт Виктор Лишин предупредил о возрастающем риске развития вирусной пневмонии при сохранении аномально теплой погоды зимой.
Футбол
Тедеско не боится, что ему запретят быть на скамейке в матчах РПЛ
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что не боится запрета на присутствие на скамейке запасных во время следующих матчей чемпионата России по футболу.
Политика
«Би-би-си» ответил на обвинения в искажении слов Кадырова
В «Би-би-си» считают точным перевод слов с чеченского на русский Рамзана Кадырова о пользователях интернета.
Единоборства
Магомед Анкалаев нокаутировал соперника на турнире UFC в Москве
Магомед Анкалаев в третьем раунде нокаутировал Дальче Лунгиамбулу из ЮАР на турнире UFC в Москве.
Армия и оружие
В Китае предсказали судьбу НАТО в случае агрессии против России
Журналисты китайского издания напомнили, что в ходе посещения Калининграда президент России Владимир Пути намекнул на возможный ответ со стороны Москвы в случае любой агрессии НАТО.
Политика
Президент Боливии заявил о попытке госпереворота
Демократический строй в Боливии находится под угрозой из-за попыток совершить в стране государственный переворот.
Футбол
«Реал» разгромил «Эйбар» и вернулся на первое место
«Реал» в матче 13-го тура чемпионата Испании в гостях обыграл «Эйбар» со счетом 4:0. Голы забили Карим Бензема (дубль), Серхио Рамос и Федерико Вальверде.
Политика
Министр культуры Украины назвал указ Зеленского о СМИ недоразумением
Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что правительство не будет регулировать стандарты новостей, как это предложил президент страны Владимир Зеленский, подписав соответствующий указ.