Политика

REGNUMREGNUMГорбачев обвинил в развале СССР ГКЧП

«За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.
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Siri, Alexa и Google Home можно скомпрометировать с помощью лазера

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На официальном портале правовой информации опубликовали документ, согласно которому пособие по безработице в России на 2020 год останется на прежнем уровне.
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Глава МВД Ливии заявил, что Россия «подливает масло в огонь» конфликта

«Россияне вмешиваются, чтобы подлить масла в огонь конфликта и раздуть его, а не пытаться разрешить»,— заявил господин Башага.
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Михаил Горбачев
Советский и российский государственный, политический, партийный и общественный деятель. Последний Генеральный секретарь ЦК КПСС.
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