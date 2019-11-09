«За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.

Финансы Жители России за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей Объём средств физических лиц на счетах Сбербанка за октябрь 2019 года уменьшился примерно 79 млрд рублей, сообщила 8 ноября пресс-служба банка.

Авто На аукцион выставят Mustang из фильма «Угнать за 60 секунд» В январе следующего года на аукционе Mecum продадут один из 11 автомобилей, которые были созданы специально для кинокартины «Угнать за 60 секунд».

Политика Китайские СМИ оценили шансы НАТО на захват Калининграда Силы НАТО смогут захватить Калининградскую область приблизительно за двое суток, в случае военного конфликта с Россией в Прибалтике.

Космос NASA установило почти все двигатели на ракету для полётов на Луну Специалисты Национального управления Соединённых Штатов по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) установили третий из четырёх двигателей на ракету-носитель SLS.

Футбол «Торпедо» увеличило отрыв от «Химок» в ФНЛ Встреча завершилась ничьей – 1:1. "Торпедо" и "Мордовия" – команды с разных полюсов турнирной таблицы.

Политика МИД Украины отреагировал на задержание в Польше националиста Мазура В субботу украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Мазура задержали в Польше на пропускном пункте Дорогуск.

Политика Бывший украинский министр прогнозирует последовательный распад Украины Червоненко добавил, что Киев подтолкнул Украину к развалу, потому что изначально не собирался реализовывать надежды голосовавших на президентских выборах людей, которые требовали прекращения гражданской войны в Донбассе.

Шоу-бизнес Телеведущую «Дом-2» Юлию Ефременкову госпитализировали на Сейшелах Телеведущая проекта "Дом-2" Юлия Ефременкова почувствовала себя плохо на Сейшелах, после чего звезду госпитализировали.

Общество В Москве умер Паша Фейсконтроль Павел Пичугин, более известный как Паша Фейсконтроль, скончался в Москве.

Происшествия Напавший на кемеровского адвоката рассказал, зачем выстрелил В Кемерове Центральный районный суд арестовал на два месяца жителя Находки, который стрелял вечером 6 ноября в адвоката Сергея Учителя.

Происшествия В Австралии в результате лесных пожаров погибли два человека В результате лесных пожаров на северо-востоке Австралии погибли по меньшей мере два человека, еще семеро считаются пропавшими без вести.

Здоровье Какие проблемы поможет решить употребление яиц и капусты Употребление яиц и капусты может облегчить течение некоторых заболеваний. Специалисты назвали симптомы, которые могут быть сигналами недуга.

Происшествия В Уфе из-за плохого самочувствия водителя столкнулись автобусы В Уфе на улице Мушникова столкнулись два пассажирских автобуса из-за плохого самочувствия 50-летнего водителя.

Армия и оружие Пушилин: ДНР ответит на ввод украинской полиции в Петровское Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ДНР ответит симметрично на введение в Петровское подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев.

Политика Журналиста обозвали агентом ФСБ за призыв к скорейшему миру в Донбассе Украинский журналист Руслан Коцаба был назван «агентом ФСБ» за призыв поскорее навести порядок в Донбассе.

Музыка Опубликован рейтинг лучших музыкальных клипов десятилетия Лидером списка лучших музыкальных клипов десятилетия стал ролик Адель на песню Rolling in the Deep.

Экономика В Совфеде нашли способ не допустить подорожания ОСАГО на 25% Как рассказала двумя днями ранее на пленарном заседании Совфеда глава ЦБ Эльвира Набиуллина, "в среднем по стране страховые премии по ОСАГО снизились с начала года на 3,7%, цены снижались в 63 регионах, где проживает 74% водителей".

Шоу-бизнес Разин заявил об улучшении состояния здоровья Заворотнюк Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил об улучшении состояния здоровья Анастасии Заворотнюк, соответствующий пост он разместил в своем Instagram.

Происшествия Глава района погиб при тушении пожара в Смоленской области Глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Макаров погиб, когда помогал тушить загоревшийся дом в своем муниципалитете.

Кино Фильм «Доктор Сон» стартует на уровне нового «Терминатора» Домашние стартовые кассовые сборы фантастического триллера "Доктор Сон", являющегося сиквелом знаменитой экранизации произведения Стивена Кинга "Сияние", могут оказаться больше, чем у боевика "Терминатор: Темные судьбы".

Футбол Эмери: «Руководство поддерживает меня» После поражения от «Лестера» (0:2) главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери поделился мнением о ситуации в клубе.