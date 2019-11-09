Политика

REGNUMREGNUMГорбачев обвинил в развале СССР ГКЧП

«За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.
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Горбачев заявил об осознанном риске при начале перестройки

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Горбачев запутался в «новом мышлении»

Вести.UZ09:03
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СМИ сообщили детали убийства студентки СПбГУ в квартире доцента

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Космонавты с генами тихоходки смогут колонизировать Марс

Мэйсон считает, что гены таких белков со временем должны появиться у будущих жителей Марса сами собой: «Вопрос не в том, возникнут ли они; вопрос в том — когда», — говорит ученый.
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Прогноз На победу "Шахтера" в поединке 14 тура УПЛ букмекеры дают коэффициент 1,73, на ничью они предлагают котировку 3,90, а на победу "Динамо" Киев — 4,50.
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Происшествия

В Австралии в результате лесных пожаров погибли два человека

В результате лесных пожаров на северо-востоке Австралии погибли по меньшей мере два человека, еще семеро считаются пропавшими без вести.
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Судно Газпрома отправилось за газом в США

Взгляд.ру вчера в 13:31
Политика

Министр культуры Украины назвал недоразумением указ Зеленского о СМИ

Украинское правительство не намерено регулировать стандарты создания новостей по предложению президента страны Владимира Зеленского, который подписал соответствующий указ.
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Политика

Вице-премьер Украины призвал «научиться жить» рядом с Россией

Украине нужно научиться жить рядом с Россией, заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
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Происшествия

На Сахалине три человека погибли во время ночных гонок

Life.ru 19:48
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Российский детектор нейтринного излучения испытают на АЭС

Российские исследователи успешно испытали в лаборатории портативный сенсор нейтринного излучения РЭД-100 и теперь планируют продолжить тестирование прибора на Калининской АЭС.
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Новое полотно для замены поврежденного на российской беговой дорожке БД-2 будет отправлено на Международную космическую станцию (МКС) в декабре на грузовом корабле "Прогресс МС-13", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Института медико-биологических проблем РАН.
РИА Новости 07 ноября в 19:22
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В «Нафтогазе» не видят преград для контракта с «Газпромом»

Економічна правда В "Нафтогазе Украины" сообщили, что открытые споры между "Газпромом" и украинской компанией и отсутствие между ними контракта на поставку газа с 2020 года являются надуманными проблемами для заключения нового контракта, об этом сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, передает RT.
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Застройщиков 1,7 тыс. домов в России признали банкротами

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую.
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Разин рассказал об улучшении самочувствия Заворотнюк

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Общество

В Карелии чиновник предложил расстреливать граждан за жалобы

Глава администрации Олонецкого муниципального района республики Карелия Сергей Прокопьев в буквальном смысле предложил расстреливать тех, кто жалуется властям на нерешенные проблемы.
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Транспорт

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Более трех тысяч билетов продано на поезда, которые отправятся в Крым из Москвы и Петербурга.
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Игры

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В ночь после релиза разработчики выпустили обновление Rockstar Launcher, а сегодня в ночь они обновили и саму игру - однако, геймеры продолжают страдать от ошибок лаунчера и вылетов из Red Dead Redemption 2. Более того, свежий патч RDR 2 для некоторых игроков лишь все испортил - ранее корректно работавшая игра начала вылетать.
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В Магадане мужчина убил своего знакомого, а после взял в заложники женщину.
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На месте бывшего Дома офицеров в Южно-Сахалинске построят многофункциональный центр

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В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.
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В Крыму военные завершают прокладку магистрального водопровода

РИА Новости вчера в 23:51
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Греф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта

«Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил президент банка Герман Греф, выступая на Московской международной конференции по ИИ (Artificial Intelligence Journey).
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Для современной молодежи купить машину иногда важнее, чем завести семью, заявил главный репродуктолог Минздрава Олег Аполихин в эфире радио "Говорит Москва".
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В итоге Overwatch и Overwatch 2 сольются вместе

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Михаил Горбачев
Советский и российский государственный, политический, партийный и общественный деятель. Последний Генеральный секретарь ЦК КПСС.
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