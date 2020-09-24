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NewInform
NewInform

Горбачев прокомментировал номинацию Путина на Нобелевскую премию мира

Недавно президент России Владимир Путин был номинирован на Нобелевскую премию мира. На это отреагировал экс-президент СССР Михаил Горбачев. Он заявил, что получить престижную награду смогут только те, кто отличился.В источнике
С чего всё началось
Подъём

Горбачёв прокомментировал выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

Заявку на номинацию Путина направил главный редактор газеты «Президент», академик Сергей Комков. Это уже пятое выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира.
Подъёмвчера в 09:50
Подробнее о событии
Lenta.ru

Горбачев отреагировал на выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

Lenta.ruвчера в 10:27
Газета.Ru

Горбачев прокомментировал выдвижение Путина на Нобелевскую премию

Газета.Ruвчера в 11:30
URA.Ru

Горбачев оценил выдвижение Путина на Нобелевскую премию. «Знаю, как люди могут отреагировать»

URA.Ruвчера в 11:06
РИА Новости

Горбачев оценил выдвижение Путина на Нобелевскую премию

РИА Новостивчера в 10:46
Фонтанка.Ру

Горбачёв о выдвижении Путина на Нобелевскую премию мира: Время, когда награду давали по блату, ушло

Фонтанка.Рувчера в 13:53
News.ru

Горбачёв увидел в выборе лауреата Нобелевской премии мира большую проблему

News.ruвчера в 10:15
Подъём

Горбачёв прокомментировал выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

Подъёмвчера в 09:50

В Москве за нарушение масочного режима закрыли 43 магазина

В пресс-службе городского департамента торговли и услуг РИА Новости уточнили, что из-за нарушения масочно-перчаточного режима закрылись магазины "Магнолия" на Авиамоторной улице, дом 28/6, а также магазин "Перекресток" на Большой Полянке, дом 28 корпус 1.
В Москве за нарушение масочного режима закрыли 43 магазина
РИА Новостивчера в 10:50
1,2K

«Ъ»: Минтруд предложил изменить расчет МРОТ и прожиточного минимума

По данным издания, ведомство представило в среду на заседании правительства поправки в федеральные законы, которые позволяют со следующего года отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода.
РИА Новостивчера в 21:27
1,9K

Чем закончится суд над ГМК «Норникель»?

12 октября назначено предварительное слушание по иску Росприроднадзора к ГМК "Норильский никель" о взыскании штрафа за разлив нефтепродуктов в Норильске в мае на сумму 146 миллиардов рублей.
Finam.Ru23 сентября в 04:30
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