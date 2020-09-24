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Газета.Ru
Газета.Ru

Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира

Российского президента Владимира Путина выдвинули на соискание Нобелевской премии мира. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сделал это не Кремль. По словам представителя главы государства, если Путин получит премию - это хорошо, не получит - тоже ничего страшного.В источнике
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РБК

Горбачев оценил выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

РБК13:29
РИА Новости

Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

РИА Новости07:44
Росбалт

Песков считает, что если Путин не получит Нобелевку, то «ничего страшного»

Росбалт06:11
Интерфакс

Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

Интерфакс05:53
Коммерсантъ

Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира

Коммерсантъ05:50
ТАСС

Песков заявил, что Кремль не выдвигал Путина на Нобелевскую премию мира

ТАСС05:48
Известия

Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира

Известия07:57

Собянин попросил глав крупных компаний вернуть сотрудников на удаленку

«Оперштаб подтверждает информацию о том, что мэр Москвы Сергей Собянин направил письма руководителям крупных компаний с просьбой вернуть часть сотрудников на удаленную работу», ‒ говорится в сообщении.
Ведомости11:26
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В Петербурге обвиняемые в расстреле машины ОМОН получили до 22 лет

Городской суд Санкт-Петербурга на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил Аркадия Нусимовича, Геннадия Левинского и Алексея Геворкяна к срокам до 22 лет колонии строгого режима по делу о совершении разбойного нападения на сотрудников отряда милиции особого назначения, занимавшихся нелегальной перевозкой денег для оплаты работы мигрантов.
Коммерсантъ08:25
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Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 700 рублей

Минтруд представил на заседании правительства законопроект, в котором предлагается рассчитывать прожиточный минимум на уровне 44,2% медианного дохода в стране, а не по потребительской корзине, писал «Коммерсантъ».
Ведомости06:51
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Генсек ООН заявил о выходе коронавируса из-под контроля

Пандемия коронавируса в мире вышла из-под контроля, потому что страны не прошли испытание, которое создала пандемия для международного сотрудничества, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе выступления на заседании Совета Безопасности по коронавирусу на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи.
Ведомости10:11
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Новая линейка AMD Ryzen 5000U может включать старые процессоры

В начале следующего года компания AMD должна выпустить мобильные процессоры Ryzen 5000U на архитектуре Zen 3. Согласно ряду данных, эта линейка на самом деле будет состоять из двух: процессоров Cezanne и процессоров Renoir Refresh или же Lucienne.
iXBT.com04:05

Президентом Белоруссии официально стал Александр Лукашенко

В среду, 23 сентября, во Дворце Независимости в белорусской столице прошла церемония инаугурации, в ходе которой Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии.
Экономика сегоднявчера в 04:43
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