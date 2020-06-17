Москва, 17 июня 2020, 18:11 — REGNUM Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев опроверг существование плана о передаче Республики Карелия Финляндии на закате Советского Союза. Об этом он заявил в интервью «Комсомольской правде».

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