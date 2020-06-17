Политика

REGNUMREGNUMГорбачев опроверг обсуждение передачи Карелии Финляндии на закате СССР

Москва, 17 июня 2020, 18:11 — REGNUM Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев опроверг существование плана о передаче Республики Карелия Финляндии на закате Советского Союза. Об этом он заявил в интервью «Комсомольской правде».
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Горбачев опроверг существование плана о передаче Карелии Финляндии

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В Горбачев-фонде назвали ложью заявление о готовности СССР отдать Карелию

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Горбачев ответил на обвинения в желании отдать Карелию финнам

URA.Ru10:20
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Министры обороны стран НАТО согласовали пакет мер в связи с усилением российского ракетного потенциала, сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
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В Москве задержали бывших сотрудников банка «БФГ-кредит»

В Москве задержали бывших сотрудников банка «БФГ-кредит».
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Команда футбольного клуба «Ростов» всем составов ушла на двухнедельный карантин из-за новых случаев коронавируса.
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Ученые Кливлендской клиники (США) создали инструмент, позволяющий предсказать и диагностировать заражение коронавирусом.
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