Политика
REGNUMГорбачев опроверг обсуждение передачи Карелии Финляндии на закате СССР
Москва, 17 июня 2020, 18:11 — REGNUM Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев опроверг существование плана о передаче Республики Карелия Финляндии на закате Советского Союза. Об этом он заявил в интервью «Комсомольской правде».
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Происшествия
Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Парламентская газета 15 июня в 16:11
Общество
Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
Политика
В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском вчера в 05:40
Общество
Поклонская отказалась вмешиваться в конфликт в монастыре на Урале
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская в разговоре с РБК заявила, что не планирует участвовать в конфликте в Среднеуральском женском монастыре, управление которым захватил схиигумен Сергий (Романов).
РБК 09:41
Музыка
Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников
Piter.tv 00:52
Армия и оружие
Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены
Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:49
Происшествия
Автобус врезался в опору моста в Туле
Число пострадавших в результате наезда пассажирского автобуса на опору моста в Туле возросло до девяти, состояние двоих из них оценивается как тяжелое.
ТАСС 12:01
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России
Назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России - обычная практика, не стоит ждать результатов прямо сразу, нужно запастись терпением.
МонаВиста 15 июня в 14:03
Армия и оружие
НАТО согласовало меры в ответ на усиление ракетного потенциала России
Министры обороны стран НАТО согласовали пакет мер в связи с усилением российского ракетного потенциала, сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
RT на русском 12:46
Происшествия
Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс
Басманный суд отправил под арест девушку и юношу, прилюдно занявшихся на скамейках "Ямы" сексом.
Российская газета 10:29
Происшествия
В Москве задержали бывших сотрудников банка «БФГ-кредит»
В Москве задержали бывших сотрудников банка «БФГ-кредит».
BFM.ru 11:46
Футбол
ФК «Ростов» всей командой ушел на карантин из-за случаев коронавируса
Команда футбольного клуба «Ростов» всем составов ушла на двухнедельный карантин из-за новых случаев коронавируса.
Известия 11:02
Энергетика
Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире достаточно возможностей и альтернатив для закупки газа.
Известия вчера в 10:33
Экономика
В России захотели ввести налог на богатых
Власти России захотели ввести налог на богатых, пишет Forbes.
Lenta.ru 12:38
Шоу-бизнес
Сын Ефремова впервые прокомментировал смертельное ДТП отца
Сын актера Михаила Ефремова Никита впервые прокомментировал смертельное ДТП, которое устроил его отец.
Ruposters.ru 10:17
Общество
Алиханов назвал дату отмены обсервации в Калининградской области
Предполагается, что обсервацию отменят 22-24 июня. Точную дату власти региона назовут в ближайшее время.
FlashNord 03:17
Авто
Новый кроссовер Toyota Corolla Cross показали на фото
Компания Toyota готовит к дебюту новый компактный кроссовер Toyota Corolla Cross.
Новые автомобили вчера в 00:22
Шоу-бизнес
Выбрано место похорон Леонида Куравлева
Lenta.ru 09:49
Общество
Мишустин отменил советское меню в российских самолетах
Премьер-министр Михаил Мишустин отменил действовавший со времен СССР приказ о меню в российских самолетах, совершающих внутренние и международные перелеты.
Lenta.ru 12:59
Энергетика
Новак назвал комфортную для России цену за баррель нефти
Российский министр энергетики Александр Новак заявил, что для России будет комфортной цена в районе $50 за баррель нефти.
RT на русском 11:17
Общество
СК признал ветерана ВОВ потерпевшим по делу в отношении Навального
Следователи признали ветерана Великой Отечественной войны потерпевшим по делу в отношении блогера Алексея Навального.
NewInform 12:44
Наука
Коронавирус научились диагностировать без тестов
Ученые Кливлендской клиники (США) создали инструмент, позволяющий предсказать и диагностировать заражение коронавирусом.
Lenta.ru 02:10
Технологии
Осенью Microsoft сделает Windows 10 значительно проще
Как заявили в компании Microsoft, каждую весну они будут выпускать крупные обновления с изменениями и нововведениями, тогда как осенью будет выходить обновления с доработками в плане оптимизации, скорости работы и стабильности.
Astera 12:20
Наука
Ученые: коронавирус вылетает из унитаза при смыве воды
Частицы фекалий с коронавирусом при смыве воды в унитазе могут вылетать на метр вверх, выяснили китайские ученые.
Газета.Ru 06:19
Транспорт
Москвичам предложили работать с 6 утра
Заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов предложил начинать трудовой день в более широком временном интервале — с 6-7 утра и до полудня.
Мослента вчера в 07:59
Футбол
УЕФА огласил формат возобновления Лиги чемпионов
Lenta.ru 10:04
Культура
Актёры из «Охотников за привидениями» воссоединились
News.ru вчера в 04:01
Общество
В Москве побит температурный рекорд 128-летней давности
Как напомнили в Метеобюро, предыдущий рекорд этого дня принадлежал 1892 году, когда воздух прогрелся до +30,8 градуса.
Российская газета 11:26
Общество
Свердловчан бесплатно протестируют на антитела к коронавирусу
Екатеринбург, 17 июня 2020, 15:38 — REGNUM Жители Свердловской области смогут пройти бесплатное тестирование на антитела к коронавируу.
REGNUM 08:38
Общество
Мосгоризбирком попросил МВД проверить данные о регистрации пенсионеров на электронное голосование без их ведома
За регистрацию, как утверждается, платят 75 рублей, а за голосование в поддержку поправок в Конституцию – 50 рублей.
Эхо Москвы 11:18