Политика

Газета.RuГазета.RuГорбачев осудил Запад за присвоение победы в холодной войне

Горбачев подчеркнул, что Россия сделала "так много для того, чтобы положить конец холодной войне и гонке вооружений". Он отметил, что в то время Запад не думал о том, как это может повлиять на отношения с Москвой в будущем.
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Горбачев обвинил Запад в присвоении победы в холодной войне

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Горбачев: Запад пытается присвоить себе победу в холодной войне

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Горбачев обвинил Запад в присвоении победы в холодной войне

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Горбачев упрекнул Запад в присвоении победы в холодной войне

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Горбачев назвал причину кризиса в отношениях России и Запада

Новостной фронт06:12
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Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки

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В Японии офис Microsoft подвел итоги эксперимента по сокращению количества рабочих дней в неделю.
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Кремль прояснил позицию Путина по транзиту газа через Украину

Позиция президента РФ Владимира Путина по вопросу переговоров с Украиной по транзиту российского газа была уже озвучена им, с тех пор ничего не поменялось, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Происшествия

В ЕАО число погибших в ДТП возросло до пяти человек

Число погибших при столкновении двух иномарок на федеральной автодороге Р-297 Чита-Хабаровск в Смидовичском районе Еврейской автономной области увеличилось до пяти человек, еще один пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Сотрудник ГУФСИН в Красноярске окунул заключенного головой в унитаз В сети появился ролик, на котором можно различить, как некий силовик окунает мужчину головой в унитаз в «воспитательных» целях.
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Компания Rockstar Games выпустила экшен Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров. Версия игры для консолей вышла в 2018 году.
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На съемках фильма «Вечные» произошел серьезный инцидент — на площадке обнаружили бомбу, из-за чего Анджелину Джоли и других актеров срочно эвакуировали.
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Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией

Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
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Михаил Горбачев
Советский и российский государственный, политический, партийный и общественный деятель. Последний Генеральный секретарь ЦК КПСС.
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