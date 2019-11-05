Политика
Газета.RuГорбачев осудил Запад за присвоение победы в холодной войне
Горбачев подчеркнул, что Россия сделала "так много для того, чтобы положить конец холодной войне и гонке вооружений". Он отметил, что в то время Запад не думал о том, как это может повлиять на отношения с Москвой в будущем.
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Происшествия
Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки
Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.
Газета.Ru 03:48
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру вчера в 13:12
Общество
В Японии Microsoft перешел на 4-дневную рабочую неделю
В Японии офис Microsoft подвел итоги эксперимента по сокращению количества рабочих дней в неделю.
В городе R 01:30
Политика
Кремль прояснил позицию Путина по транзиту газа через Украину
Позиция президента РФ Владимира Путина по вопросу переговоров с Украиной по транзиту российского газа была уже озвучена им, с тех пор ничего не поменялось, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:17
Происшествия
В ЕАО число погибших в ДТП возросло до пяти человек
Число погибших при столкновении двух иномарок на федеральной автодороге Р-297 Чита-Хабаровск в Смидовичском районе Еврейской автономной области увеличилось до пяти человек, еще один пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 06:38
Космос
Разработаны роботы для помощи астронавтам
Керавал предполагает, что следующие разработки роботов могут быть полезны для астронавтов НАСА в миссии, которая подразумевает посадку на Луне.
Ferra 03 ноября в 11:09
Армия и оружие
Сирийская армия заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны
РИА Новости 13:20
Общество
МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах
По словам правозащитника Андрея Бабушкина, "почти все случаи [создания call-центров в тюрьмах], что мне известны, происходили с участием администрации", которая создает условия для получения мобильных телефонов.
РБК 16:00
Происшествия
Сотрудник ГУФСИН в Красноярске окунул заключенного в унитаз
Сотрудник ГУФСИН в Красноярске окунул заключенного головой в унитаз В сети появился ролик, на котором можно различить, как некий силовик окунает мужчину головой в унитаз в «воспитательных» целях.
Russian Deadline 14:14
Игры
Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Компания Rockstar Games выпустила экшен Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров. Версия игры для консолей вышла в 2018 году.
РИА Новости 12:40
Общество
Анджелину Джоли эвакуировали со съемок фильма «Вечные» из-за бомбы
На съемках фильма «Вечные» произошел серьезный инцидент — на площадке обнаружили бомбу, из-за чего Анджелину Джоли и других актеров срочно эвакуировали.
Salt Mag 09:00
Общество
Россияне согласились больше работать ради четырехдневной недели
40% респондентов заявили, что готовы работать интенсивнее.
Известия 12:00
Кино
Россияне увидят «Темные начала» 5 ноября
«Темные начала» – долгожданная сериальная экранизация богоборческого фэнтези Филипа Пулмана о приключениях подростка-сироты Лиры Белаквы в мире альтернативной Англии, где частица души человека персонифицирована в виде животного – деймона.
Профиль вчера в 07:22
Футбол
«Динамо» Загреб — «Шахтер» Донецк: решающая битва
Представляем прогноз на матч группового этапа Лиги Европы, в котором 6 ноября «Динамо» из Загреба принимает донецкий «Шахтер».
Все про Спорт ру 12:57
Политика
Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией
Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
Газета.Ru 13:19
Шоу-бизнес
51-летняя Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов
Обновленный внешний вид Екатерина продемонстрировала на своей странице в социальной сети Instagram.
Телепрограмма 19:55
Футбол
«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом»
Коммерсантъ Краснодар 03 ноября в 12:35
Футбол
«Ливерпуль» проведет два матча за два дня в декабре
Стало известно, что «Ливерпуль» сыграет с «Астон Виллой» 17 декабря в матче четвертьфинала Кубка лиги, информирует пресс-служба турнира.
Спорт-Экспресс 12:15
Футбол
«Зенит» проиграл «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов
RT на русском 14:50
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов обратился к президенту США
FightTime.ru вчера в 06:39
Политика
Столтенберг пообещал Украине членство в НАТО
Генсек добавил, что НАТО поможет Украине провести необходимые реформы для вступления в альянс.
РБК вчера в 18:44
Общество
Путин ввел штрафы за производство и продажу порошкового алкоголя
Президент России Владимир Путин подписал закон, которым вводятся штрафы до полумиллиона рублей за производство и сбыт порошкового алкоголя, говорится на официальном правовом портале.
Московский Комсомолец вчера в 11:59
Происшествия
Опубликовано видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре
Следственный комитет опубликовал видео нападения на детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре, где был убит шестилетний мальчик.
ТАСС 03:30
Политика
Власти США заявили о планах России вмешаться в американские выборы
Россия, Китай и Иран собираются вмешиваться в американские выборы, заявили Пентагон, минюст и министерство внутренней безопасности США.
Взгляд.ру 18:58
Экономика
«Траст» и «Открытие» договорились с «Сафмаром»
Банк «Траст», банк «Открытие» и группа «Сафмар» Михаила Гуцериева подписали соглашение об урегулировании споров.
Коммерсантъ 09:39
Армия и оружие
Эрдоган обвинил США в невыполнении соглашения по отводу курдов в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США проводят совместное патрулирование с курдскими формированиями в зоне безопасности на севере Сирии, что противоречит турецко-американским договоренностям.
РИА Новости 06:39
Гаджеты
Intel молча добавила на сайт совершенно новые процессоры
Пару недель назад Intel представила новую микроархитектуру Tremont, предназначенную для создания энергоэффективных процессоров.
iXBT.com 15:45
Общество
Названы 4 знака Зодиака, у которых в ноябре наступает белая полоса
Астрологи, которые годами тщательно изучают натальные карты и систематизируют данные, обещают позитивные перемены в жизни для четырех знаков Зодиака.
Московский Комсомолец 18:11
Происшествия
Отец Рамиля Шамсутдинова приехал в Забайкалье на встречу с сыном
Регион online 06:46
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Эксперты «Авто.ру» назвали основные способы, как выяснить реальный пробег автомобиля.
Автоновости дня 03:55