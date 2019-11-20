Политика

REGNUMREGNUMГорбачёв ответил Путину на слова о причинах распада СССР

У республик в составе СССР возникло «своё государственное понимание, и с этим надо было считаться», заявил 20 ноября бывший советский лидер Михаил Горбачёв в ответ на слова президента России Владимира Путина о причинах распада СССР.
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Горбачев ответил на слова Путина о причинах распада СССР

РБК01:21

Горбачев ответил на слова Путина о причинах распада СССР

Российская газетавчера в 19:34

Путин назвал причину распада Советского союза

Rambler News Serviceвчера в 06:59

Горбачев прокомментировал слова Путина о причинах распада СССР

Lenta.ruвчера в 11:18

Горбачев ответил на слова Путина о причинах распада СССР

РИА Новостивчера в 09:52

Путин считает, что результаты распада СССР оказались хуже самых негативных ожиданий

ТАССвчера в 07:41

Горбачёв ответил Путину на слова о причинах распада СССР

REGNUMвчера в 18:56
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 03:47, Ашберн

Путин: СССР похоронил не национализм

Вести.UZвчера в 13:43
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 03:47, Ашберн
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National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»

REGNUM вчера в 23:44
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Матиос опубликовал список пропаж с задержанных под Крымом кораблей

Бывший военный прокурор Украины Анатолий Матиос опубликовал документ, в котором указан перечень повреждений и отсутствия имущества на украинских военных кораблях, которые были задержаны под Крымом в ноябре прошлого года.
Московский Комсомолец 03:17
Политика

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Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
REGNUM 00:21
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Врачи впервые ввели пациента в состояние анабиоза

В США Сэмюэл Тишерман из Университета Мэриленда рассказал, что ему с коллегами удалось ввести по крайней мере одного пациента в состояние анабиоза. сообщает New Scientist.
РЕН ТВ вчера в 22:40
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Правоохранители оцепили район в центре Ростова-на-Дону, где подполковник Следственного комитета захватил заложников, пишет «Блокнот» со ссылкой на источник.
РБК вчера в 05:29
Общество

Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени

Интерфакс вчера в 23:17
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Путин рассказал о тревоге после первых санкций США

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Говорит Москва вчера в 06:57
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Опубликованы новые снимки салона рестайлинговой Lada 4x4

В социальной сети «ВКонтакте» появилась очередная порция фотографий, демонстрирующих интерьер обновленного внедорожника Lada 4x4.
SpeedMe 01:12
Космос

Опытная ракета SpaceX взорвалась во время испытаний

Первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытания на полигоне в Бока Чика на юге американского штата Техас, сообщается на сайте NASAspaceflight, опубликовавшем видеозапись с места события.
Интерфакс 02:52
Транспорт

Путин откроет движение по Московским центральным диаметрам

Президент России Владимир Путин 21 ноября примет участие в церемонии открытия движения по первым маршрутам Московских центральных диаметров, которые свяжут столицу с областью, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 07:03
Армия и оружие

Российская армия получит около ста бронеавтомобилей «Атлет»

Около ста новейших бронеавтомобилей «Атлет» разработки «Военно-промышленной компании» могут поступить на вооружение российской армии.
ТК Звезда 02:51
Общество

В городах России образовались очереди за справками для водителей

В нескольких городах России образовались очереди для прохождения медицинских осмотров после того, как СМИ сообщили о возможном подорожании справок для автомобилистов.
RT на русском вчера в 14:34
Политика

Зеленский прокомментировал слова Коломойского про Россию

Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times отметил важность восстановления отношений между Россией и Украиной и обвинил США в том, что они используют Киев для ослабления Москвы.
РИА Новости 02:55
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Панарин признан первой звездой дня в НХЛ

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Функция Remote Play Together теперь доступна всем пользователям Steam

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Технологии

Дуров призвал пользователей удалять WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить приложение из-за возможных хакерских атак.
Lenta.ru вчера в 16:36
Авто

Mercedes-AMG представил «заряженные» GLE 63 S и GLS 63

110km.ru 00:23
Общество

На что фонд Павла Ходорковского тратит деньги американских налогоплательщиков

Из налоговых документов института, с которыми ознакомился RT, следует, что основная часть средств, полученных в том числе и от американских налогоплательщиков, тратится на зарплаты учредителям и политическим консультантам, а также на перелёты и представительские расходы.
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Российскому националисту Белецкому дали гражданство Украины

Лидер незарегистрированной партии националистов Иван Белецкий, обвиненный в России в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета, получил гражданство Украины.
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«Газпром» продаст 3,59% акций на Московской бирже

Компания собирается разместить на бирже пакет в 3,59% казначейских акций (850,59 млн обыкновенных именных бездокументарных ценных бумаг).
РБК 02:26
Политика

Зеленский призвал найти и наказать убийц участников «майдана»

Виновные в «деле майдана» должны быть найдены и понести наказание, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время торжеств «в честь» годовщины начала госпереворота на Украине, сообщил 21 ноября телеканал 112.ua.
REGNUM 03:41
Происшествия

Попытка историка Соколова схватить кортик попала на видео

Появилось видео попытки бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова схватить кортик во время проведения следственного эксперимента.
Известия вчера в 16:55
Общество

Принц Эндрю отказался от обязанностей из-за скандала с Эпштейном

Сын королевы Великобритании Елизаветы II временно отстранен от исполнения официальных обязанностей в качестве члена королевской семьи.
Пятый канал вчера в 23:09
Экономика

Глава «Аэрофлота» назвал стоимость авиакомпании «Победа»

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У самолета Зеленского отказал двигатель

Rambler News Service вчера в 14:29
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Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса

Сборная России вышла в четвертьфинал обновлённого Кубка Дэвиса. Это стало известно за сутки до окончания группового этапа.
Чемпионат 00:45
Общество

Задержанного в Австрии бывшего чиновника Минкульта выдадут России

Обвиненного в хищении и отмывании бюджетных средств бывшего чиновника министерства культуры России Бориса Мазо выдадут российским властям.
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Армия и оружие

Турецкий БЛА уничтожил семь курдских боевиков YPG под Кобани в Сирии

NewInform 01:45
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Глава Дагестана обратился с просьбой к Путину

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