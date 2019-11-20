Политика

Газета.RuГазета.RuГорбачев отреагировал на слова Путина о причинах распада СССР

Бывший советский лидер Михаил Горбачев ответил на слова президента России Владимира Путина о причинах распада Советского Союза. Об этом сообщает РИА "Новости". На инвестфоруме "Россия зовет!"
Читать в источнике
Комментировать96

Подробнее о событии

Горбачев ответил на слова Путина о причинах распада СССР

Российская газета19:34

Горбачев ответил на слова Путина о причинах распада СССР

РИА Новости09:52

Горбачев прокомментировал слова Путина о причинах распада СССР

Lenta.ru11:18

Горбачёв ответил Путину на слова о причинах распада СССР

REGNUM18:56

Путин объяснил причину распада СССР неэффективной политикой

РБК08:18

Путин считает, что результаты распада СССР оказались хуже самых негативных ожиданий

ТАСС07:41

Путин назвал причину распада Советского союза

Rambler News Service06:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 21:45, Вашингтон

Путин: СССР похоронил не национализм

Вести.UZ13:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 21:45, Вашингтон
Общество

Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав

После 22 ноября цена вырастет до 6150 рублей. Очереди за справками также возникли в Ярославле.
Известия 12:51
Экономика

«Роснефть» опровергла данные о снижении добычи и дивидендов «Башнефти»

Компания "Роснефть" опровергает данные о снижении добычи и дивидендов "Башнефти" после смены собственника.
ТАСС 09:20
Армия и оружие

В Польше раскритиковали С-400 из-за кривизны Земли

Издание отмечает, что радар комплекса способен обнаруживать цели в соответствии с заявляемыми характеристиками только при условии его поднятия на несколько километров над поверхностью Земли.
Lenta.ru вчера в 16:10
Политика

Путин: технологии добычи сланцевой нефти могут стать бесперспективными

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!»
REGNUM 08:21
Здоровье

Пять смертельных симптомов перечислил доктор Мясников

Симптомы, при которых нужно срочно обращаться к врачу, назвал доктор Александр Мясников.
Соловей.Инфо вчера в 06:40
Политика

Зеленский пообещал вернуть оборудование на прибывшие из России корабли

Украина обратится к России с требованием вернуть вещи и объекты, находившиеся на кораблях, возвращенных на этой неделе после задержания в Керченском проливе.
РБК 17:15
Технологии

Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

ТАСС 13:23
Космос

Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС

РБК 17 ноября в 07:02
Общество

ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда

Медицинские справки в электронном виде могут полностью заменить бумажные при получении или обмене водительских прав, говорится на сайте МВД России.
Газета.Ru 07:34
Армия и оружие

МИД России осудил ракетные удары Израиля по Сирии

Впоследствии премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пояснил, что ракетный удар по иранским объектам в Сирии был ответом на обстрел израильской территории, передавало издание Haaretz.
Rambler News Service 04:54
Происшествия

Люди в масках проникли в дом патриарха Варфоломея в Стамбуле

Внутренние камеры видеонаблюдения зафиксировали, что трое людей в масках проникли в резиденции патриарха.
Известия 18:06
Футбол

УЕФА открыл дело в отношении сборной Бельгии после матча с Россией

УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) завел дисциплинарное дело против национальной сборной Бельгии после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года в матче с Россией.
РБК 20:27
Шоу-бизнес

Стало известно о тяжелых осложнениях у беременной Самойловой

Дни.ру 05:32
Общество

В РЖД показали макет нового плацкартного вагона

В РЖД показали макет нового плацкартного вагона. Прототип разработал российский производитель — группа "Трансмашхолдинг".
Peterburg2.ru вчера в 10:33
Армия и оружие

Американский эксперт высоко оценил новый российский автомат

Журнал Natiomal Interest высоко оценил новую вариацию крупнокалиберного штурмового автомата АШ-12 и назвал его «ужасом на поле боя».
Известия 20:39
Армия и оружие

В России назвали носителей для гиперзвуковой «суперракеты»

Как пишет ТАСС, первыми носителями «Цирконов» станут большой противолодочный корабль (БПК) «Маршал Шапошников» проекта 1155 и многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) «Иркутск» проекта 949А.
Ferra 11:29
Происшествия

Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

Lenta.ru 15:07
Политика

США пригрозили задержать запуск «Северного потока-2»

Американский сенатор-республиканец Тед Круз утверждает, что санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2", якобы могут существенно задержать его запуск.
Российская газета 20:59
Экономика

ВТБ профинансирует проект на 34 млрд в Уфе

Общая стоимость проекта оценивается в 34 млрд рублей, в том числе за счет капитального гранта – в 24,5 млрд.
Правда ПФО 08:38
Политика

США заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину

Американский танкер со сжиженным природным газом (СПГ) находится на пути на Украину. Об этом в фейсбуке заявили в посольстве США в Киеве.
РИА Новости 20:25
Гаджеты

MacBook Pro обзавелся таинственным датчиком

В сервисном документе указано, что дисплей компьютера и датчик угла наклона крышки должны быть откалиброваны после завершения того или иного ремонта.
Популярная механика 05:27
Общество

МВД признало законным гражданство отца Мары Багдасарян

Отец скандально известной Мары Багдасарян получил российское гражданство России в соответствии с законодательством страны.
Ридус 16:22
Общество

Михайлов день: что строго запрещено в праздник Архангела Михаила

Пятый канал 17:24
Политика

Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника

Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru 19:53
Политика

В МИД ответили на территориальные претензии Эстонии

Москва сожалеет, что Таллин продолжает делать абсурдные заявления о территориальных претензиях к России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 12:00
Космос

Астрономы доказали, что Вселенная замкнута. Что? Нет!

N+1 18 ноября в 01:02
Политика

МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.
Известия вчера в 12:01
Политика

Трамп назвал слушания по импичменту «великим днем для республиканцев»

Президент США Дональд Трамп в твиттере назвал слушания в Конгрессе в рамках процедуры импичмента "великим днем для республиканцев".
Интерфакс вчера в 22:21
Происшествия

Землетрясение магнитудой 6 произошло в Охотском море

ТАСС 04:21
Здоровье

Французский аддиктолог перечислила признаки появления алкоголизма

Невозможность ограничиться одним бокалом за вечер является симптомом алкогольной зависимости.
МИР 24 21:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное