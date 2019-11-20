Политика
Газета.RuГорбачев отреагировал на слова Путина о причинах распада СССР
Бывший советский лидер Михаил Горбачев ответил на слова президента России Владимира Путина о причинах распада Советского Союза. Об этом сообщает РИА "Новости". На инвестфоруме "Россия зовет!"
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 21:45, Вашингтон
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 21:45, Вашингтон
Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
После 22 ноября цена вырастет до 6150 рублей. Очереди за справками также возникли в Ярославле.
Экономика
«Роснефть» опровергла данные о снижении добычи и дивидендов «Башнефти»
Компания "Роснефть" опровергает данные о снижении добычи и дивидендов "Башнефти" после смены собственника.
Армия и оружие
В Польше раскритиковали С-400 из-за кривизны Земли
Издание отмечает, что радар комплекса способен обнаруживать цели в соответствии с заявляемыми характеристиками только при условии его поднятия на несколько километров над поверхностью Земли.
Политика
Путин: технологии добычи сланцевой нефти могут стать бесперспективными
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!»
Здоровье
Пять смертельных симптомов перечислил доктор Мясников
Симптомы, при которых нужно срочно обращаться к врачу, назвал доктор Александр Мясников.
Политика
Зеленский пообещал вернуть оборудование на прибывшие из России корабли
Украина обратится к России с требованием вернуть вещи и объекты, находившиеся на кораблях, возвращенных на этой неделе после задержания в Керченском проливе.
Космос
Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС
Общество
ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда
Медицинские справки в электронном виде могут полностью заменить бумажные при получении или обмене водительских прав, говорится на сайте МВД России.
Армия и оружие
МИД России осудил ракетные удары Израиля по Сирии
Впоследствии премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пояснил, что ракетный удар по иранским объектам в Сирии был ответом на обстрел израильской территории, передавало издание Haaretz.
Происшествия
Люди в масках проникли в дом патриарха Варфоломея в Стамбуле
Внутренние камеры видеонаблюдения зафиксировали, что трое людей в масках проникли в резиденции патриарха.
Футбол
УЕФА открыл дело в отношении сборной Бельгии после матча с Россией
УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) завел дисциплинарное дело против национальной сборной Бельгии после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года в матче с Россией.
Общество
В РЖД показали макет нового плацкартного вагона
В РЖД показали макет нового плацкартного вагона. Прототип разработал российский производитель — группа "Трансмашхолдинг".
Армия и оружие
Американский эксперт высоко оценил новый российский автомат
Журнал Natiomal Interest высоко оценил новую вариацию крупнокалиберного штурмового автомата АШ-12 и назвал его «ужасом на поле боя».
Армия и оружие
В России назвали носителей для гиперзвуковой «суперракеты»
Как пишет ТАСС, первыми носителями «Цирконов» станут большой противолодочный корабль (БПК) «Маршал Шапошников» проекта 1155 и многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) «Иркутск» проекта 949А.
Политика
США пригрозили задержать запуск «Северного потока-2»
Американский сенатор-республиканец Тед Круз утверждает, что санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2", якобы могут существенно задержать его запуск.
Экономика
ВТБ профинансирует проект на 34 млрд в Уфе
Общая стоимость проекта оценивается в 34 млрд рублей, в том числе за счет капитального гранта – в 24,5 млрд.
Политика
США заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину
Американский танкер со сжиженным природным газом (СПГ) находится на пути на Украину. Об этом в фейсбуке заявили в посольстве США в Киеве.
Гаджеты
MacBook Pro обзавелся таинственным датчиком
В сервисном документе указано, что дисплей компьютера и датчик угла наклона крышки должны быть откалиброваны после завершения того или иного ремонта.
Общество
МВД признало законным гражданство отца Мары Багдасарян
Отец скандально известной Мары Багдасарян получил российское гражданство России в соответствии с законодательством страны.
Политика
Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника
Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Политика
В МИД ответили на территориальные претензии Эстонии
Москва сожалеет, что Таллин продолжает делать абсурдные заявления о территориальных претензиях к России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Космос
Астрономы доказали, что Вселенная замкнута. Что? Нет!
Политика
МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.
Политика
Трамп назвал слушания по импичменту «великим днем для республиканцев»
Президент США Дональд Трамп в твиттере назвал слушания в Конгрессе в рамках процедуры импичмента "великим днем для республиканцев".
Здоровье
Французский аддиктолог перечислила признаки появления алкоголизма
Невозможность ограничиться одним бокалом за вечер является симптомом алкогольной зависимости.