Политика

Газета.RuГазета.RuГорбачев отреагировал на слова Путина о причинах распада СССР

Бывший советский лидер Михаил Горбачев ответил на слова президента России Владимира Путина о причинах распада Советского Союза. Об этом сообщает РИА "Новости". На инвестфоруме "Россия зовет!"
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Горбачев ответил на слова Путина о причинах распада СССР

Российская газета19:34

Горбачёв ответил Путину на слова о причинах распада СССР

REGNUM18:56

Горбачев ответил на слова Путина о причинах распада СССР

РИА Новости09:52

Горбачев прокомментировал слова Путина о причинах распада СССР

Lenta.ru11:18

Путин объяснил причину распада СССР неэффективной политикой

РБК08:18

Путин считает, что результаты распада СССР оказались хуже самых негативных ожиданий

ТАСС07:41

Путин назвал причину распада Советского союза

Rambler News Service06:59
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Путин: СССР похоронил не национализм

Вести.UZ13:43
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 20:15, Ашберн
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Киев назвал условия контракта с Газпромом, которые его устраивают

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Российский адмирал оценил слова об «угробленных» украинских кораблях

Бывший командующий Балтийским флотом России адмирал Владимир Валуев оценил слова командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко о якобы угробленных украинских кораблях, возвращенных в страну после задержания в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
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По мнению политолога Константина Калачева, запрос на сменяемость партии власти рождается в российском обществе в том числе из-за того, что даже сторонники «Единой России» признают — партии не хватает субъектности, она представляет власть, а не электорат.
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Украинские военные в Донбассе понесли ощутимые потери

Шесть украинских военных получили ранения за прошедшие сутки, говорится в сообщении Операции Объединенных сил (ООС).
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Врач из Франции Мокка Лорберг рассказала о признаках, которые могут сигнализировать о наличии алкогольной зависимости у человека, передает РИА Новости.
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Главный тренер "Сибири" Николай Заварухин подвёл итоги домашней игры с казанским "Ак Барсом" (1:4).
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Украинский президент Владимир Зеленский приехал в Очаков для того, чтобы встретить прибывшие из России украинские корабли и осмотреть их.
Газета.Ru 16:58
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Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника

Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru 19:53
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Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

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Число компаний-однодневок в России сократилось в 10 раз с 2016 года

Количество организаций-однодневок в России с 2016 года сократилось в 10 раз, с 32% от общего числа компаний в стране до 3,1%. Об этом сообщил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаил Мишустин в интервью газете "Коммерсантъ".
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Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru вчера в 14:12
Политика

Зеленский назвал существующие перемирия в Донбассе фейковыми

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Общество

Для водителей Башкирии подорожают справки от нарколога

Если простая справка с печатью нарколога раньше обходилась в 500 рублей, то со сдачей анализов она будет стоить от 5 300 до 7 200 рублей в зависимости от категории прав.
UfacityNews.ru 07:13
Футбол

Экс-футболиста арестовали в Испании после конфискации тонны гашиша

Бывший футболист "Малаги" Серхио Контрерас Пардо, известный как Коке, был арестован испанской полицией.
Газета.Ru 20:02
Футбол

УЕФА инициировал дисциплинарное дело против сборной Бельгии

В отношении Королевской бельгийской футбольной ассоциации Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал дисциплинарное дело после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против национальной сборной России.
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NASA обнаружило странное орбитальное движение двух спутников Нептуна

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В Карском море всплыла уже вторая нитка «Газпрома» через Байдарацкую губу

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Новак допустил запуск «Северного потока-2» до конца года

Поставки российского газа в Европу через «Северный поток-2» могут начаться в ближайшие месяцы, возможно до конца 2019 года, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
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Футбол

Юный защитник «Аякса» удивил болельщиков своими габаритами

14-летний защитник амстердамского «Аякса» Дэвид Исмон поразил футбольный мир своим ростом.
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Экс-директора петербургского «Водоканала» задержали после обысков

В Санкт-Петербурге после обысков задержали экс-директора регионального «Водоканала» Евгения Целикова, сообщает «Фонтанка».
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МИД Украины пообещал «вжарить» Россию в Гаагском трибунале

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Киев постарается "вжарить Россию на деньги" в Международном суде ООН.
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Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году и передадут эти полномочия многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
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Симптомы, при которых нужно срочно обращаться к врачу, назвал доктор Александр Мясников.
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Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии

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