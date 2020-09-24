Горбачев отреагировал на выдвижение Путина на Нобелевскую премию
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Настало время, когда премию будут получать не "по блату", а за реальные заслуги, заявил первый президент Советского Союза Михаил Горбачев, комментируя выдвижение российского лидера Владимира Путина на Нобелевскую премию мира.В источнике
С чего всё началось
Горбачёв прокомментировал выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира
Заявку на номинацию Путина направил главный редактор газеты «Президент», академик Сергей Комков. Это уже пятое выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира.
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