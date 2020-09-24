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РИА Новости
РИА Новости

Горбачев отреагировал на выдвижение Путина на Нобелевскую премию

Настало время, когда премию будут получать не "по блату", а за реальные заслуги, заявил первый президент Советского Союза Михаил Горбачев, комментируя выдвижение российского лидера Владимира Путина на Нобелевскую премию мира.В источнике
С чего всё началось
Подъём

Горбачёв прокомментировал выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

Заявку на номинацию Путина направил главный редактор газеты «Президент», академик Сергей Комков. Это уже пятое выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира.
Подъём09:50
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РИА Новости

Горбачев отреагировал на выдвижение Путина на Нобелевскую премию

РИА Новости10:46
ФАН

Горбачев оценил выдвижение Путина на Нобелевскую премию

ФАН13:14
Газета.Ru

Горбачев прокомментировал выдвижение Путина на Нобелевскую премию

Газета.Ru11:30
URA.Ru

Горбачев оценил выдвижение Путина на Нобелевскую премию. «Знаю, как люди могут отреагировать»

URA.Ru11:06
РБК

Горбачев оценил выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

РБК13:29
Lenta.ru

Горбачев отреагировал на выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

Lenta.ru10:27
Подъём

Горбачёв прокомментировал выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

Подъём09:50

Александр Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя заявления о нелегитимности проведенной накануне процедуры инаугурации, прозвучавшие из разных стран, заявил, что это является исключительно внутренним делом страны (видео ниже).
Planet Today11:49
1,1K

В Совфеде поддержат новый порядок расчета МРОТ

Сенаторы поддержат предложенную Минтрудом методику расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ), поскольку это направлено на повышение выплат гражданам, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости03:41
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Собянин попросил глав крупных компаний вернуть сотрудников на удаленку

«Оперштаб подтверждает информацию о том, что мэр Москвы Сергей Собянин направил письма руководителям крупных компаний с просьбой вернуть часть сотрудников на удаленную работу», ‒ говорится в сообщении.
Ведомости11:26
1K

Белорусский разработчик пригрозил «снять маски» с силовиков при помощи нейросети

Белорусский разработчик компьютерных игр, включённый журналом Forbes в список самых успешных людей до 30 лет, Андрей Максимов опубликовал видео, в котором рассказал о возможности установления личностей скрывающихся под масками силовиков при помощи нейросети.
ИА REX10:15
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Кардиолог Ляхова назвала самые полезные продукты при болезнях сердца

Заведующая отделением кардиологии, врач-кардиолог ГКБ имени Боткина департамента здравоохранения столицы Наталия Ляхова заявила, что при болезнях сердца «категорически не рекомендуется жирное, жареное и копченое мясо».
MedikForum.ru14:30
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Число госпитализаций с коронавирусом в Москве выросло за неделю на 30%

Число ежедневно госпитализируемых в Москве пациентов с коронавирусом за неделю увеличилось примерно на треть, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
RT на русском10:35
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ЦИК прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области

Победа Марины Удгодской на выборах главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области законна, заявила 24 сентября глава ЦИК Элла Памфилова в интервью "Говорит Москва".
REGNUM12:02
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