Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Национальная служба новостей
Национальная служба новостей

Горбачев поддержал выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

В четверг стало известно, что президент России Владимир Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира. Заявку на номинацию президента РФ направил российский писатель Сергей Комков. Лауреат Нобелевской премии мира, бывший советский лидер Михаил Горбачев поддержал в эфире НСН номинацию Путина.В источнике
С чего всё началось
Подъём

Горбачёв прокомментировал выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

Заявку на номинацию Путина направил главный редактор газеты «Президент», академик Сергей Комков. Это уже пятое выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира.
Подъём09:50
Подробнее о событии
Lenta.ru

Горбачев отреагировал на выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

Lenta.ru10:27
Газета.Ru

Горбачев прокомментировал выдвижение Путина на Нобелевскую премию

Газета.Ru11:30
URA.Ru

Горбачев оценил выдвижение Путина на Нобелевскую премию. «Знаю, как люди могут отреагировать»

URA.Ru11:06
РИА Новости

Горбачев отреагировал на выдвижение Путина на Нобелевскую премию

РИА Новости10:46
Взгляд.ру

Горбачев: Нобелевскую премию мира получали по блату

Взгляд.ру12:04
News.ru

Горбачёв увидел в выборе лауреата Нобелевской премии мира большую проблему

News.ru10:15
Подъём

Горбачёв прокомментировал выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

Подъём09:50

Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной промышленности прокомментировал прекращение поставок композитных материалов для российского самолета МС-21 и назвал ситуацию «хамством».
Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21
Известия18:16
3,6K

Собянин попросил глав крупных компаний вернуть сотрудников на удаленку

«Оперштаб подтверждает информацию о том, что мэр Москвы Сергей Собянин направил письма руководителям крупных компаний с просьбой вернуть часть сотрудников на удаленную работу», ‒ говорится в сообщении.
Ведомости11:26
515

IBU отстранил биатлонистов Глазырину и Лапшина из-за допинга

Биатлонистка сборной России Екатерина Глазырина временно отстранена от участия в международных турнирах из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).
Ruposters.ru11:52

Литва призвала ЕС ужесточить санкции против России

Вильнюс выступил с призывом к Брюсселю ужесточить санкционные меры в отношении России в связи с инцидентом с Алексеем Навальным, а Берлин призвал заблокировать "Северный поток - 2". Эти положения содержатся в принятой в четверг Сеймом (парламентом) Литвы резолюции.
ТАСС11:07
1

Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном

Малый противолодочный корабль ВМФ РФ "Казанец", столкнувшийся в среду, 23 сентября, у берегов Дании с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") под флагом Маршалловых Островов в условиях густого тумана, покинул территориальные воды этой страны, сообщили в четверг Королевские вооруженные силы Дании.
Интерфакс06:05
382

Еще две больницы Петербурга откроют коронавирусные стационары

Решение перевести еще две больницы в режим ковидных госпиталей принято после случаев очередей карет скорой помощи около Покровской больницы — стационар уже не справляется с наплывом пациентов. н https://www.gov.spb.ru/covid-19/ По информации оперштаба по борьбе с COVID-19, с начала пандемии в Санкт-Петербурге зафиксировано более 41000 заразившихся коронавирусом.
Карповка11:31
21

Постпред США при ООН возложила вину за пандемию коронавируса на Китай

Недовольство ходом обсуждения вопросов, касающихся борьбы с пандемией, и критику в сторону Китая выразила постпред США при ООН Келли Крафт 24 сентября на заседании Совета Безопасности ООН на тему «Поддержание международного мира и безопасности: глобальное управление в эпоху после COVID-19», проходившем в онлайн-формате.
ИА Красная Весна12:19

Маск анонсировал беспилотный электромобиль Tesla за $25 тысяч

Как заявил во вторник генеральный директор Илон Маск, Tesla Inc. планирует произвести автомобиль, который будет стоить 25000 долларов примерно через три года, что позволит достичь неуловимой долгосрочной цели по продаже дешевого автомобиля для массового потребителя.
Про Кроссоверы07:50
100