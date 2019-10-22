Политика

РИА НовостиРИА НовостиГорбачев озвучил победителей в холодной войне

Завершение холодной войны между Советским Союзом и странами Запада было общей победой, однако лидеры западных стран объявили себя выигравшей стороной, не учитывая, как это будет воспринято в России.
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Михаил Горбачев
Окончание холодной войны было нашей общей победой, но западные политики, и прежде всего США, объявили победителями себя. Трубили об этом повсюду. И, кстати говоря, средства массовой информации пошли у них на поводу.
— Михаил ГорбачевРЕН ТВ 01:14

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Советский и российский государственный, политический, партийный и общественный деятель. Последний Генеральный секретарь ЦК КПСС.
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