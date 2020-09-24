В четверг стало известно, что президент России Владимир Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира. Заявку на номинацию президента РФ направил российский писатель Сергей Комков. Лауреат Нобелевской премии мира, бывший советский лидер Михаил Горбачев поддержал в эфире НСН номинацию Путина.

С чего всё началось Горбачёв прокомментировал выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира Заявку на номинацию Путина направил главный редактор газеты «Президент», академик Сергей Комков. Это уже пятое выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира. Подъём вчера в 09:50