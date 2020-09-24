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Национальная служба новостей
Национальная служба новостей

Горбачев поддержал выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

В четверг стало известно, что президент России Владимир Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира. Заявку на номинацию президента РФ направил российский писатель Сергей Комков. Лауреат Нобелевской премии мира, бывший советский лидер Михаил Горбачев поддержал в эфире НСН номинацию Путина.В источнике
С чего всё началось
Подъём

Горбачёв прокомментировал выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

Заявку на номинацию Путина направил главный редактор газеты «Президент», академик Сергей Комков. Это уже пятое выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира.
Подъёмвчера в 09:50
Подробнее о событии
ФАН

Горбачев оценил выдвижение Путина на Нобелевскую премию

ФАНвчера в 13:14
Газета.Ru

Горбачев прокомментировал выдвижение Путина на Нобелевскую премию

Газета.Ruвчера в 11:30
News.ru

Горбачёв увидел в выборе лауреата Нобелевской премии мира большую проблему

News.ruвчера в 10:15
РИА Новости

Горбачев оценил выдвижение Путина на Нобелевскую премию

РИА Новостивчера в 10:46
Lenta.ru

Горбачев отреагировал на выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

Lenta.ruвчера в 10:27
URA.Ru

Горбачев оценил выдвижение Путина на Нобелевскую премию. «Знаю, как люди могут отреагировать»

URA.Ruвчера в 11:06
Подъём

Горбачёв прокомментировал выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

Подъёмвчера в 09:50

«Ростов» проиграл дома «Маккаби» и вылетел из Лиги Европы

В домашнем матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Ростов" неожиданно уступил "Маккаби" (Хайфа) со счетом 1:2. Напомним, что на этой стадии судьба противостояния решается по итогу одной встречи.
Российская газетавчера в 14:45
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Киберпанк уже рядом: Amazon представила автономную летающую камеру видеонаблюдения для дома

Компания Ring, принадлежащая Amazon, представила новую камеру видеонаблюдения, которая предназначена для использования в помещениях и способна взлетать для патрулирования дома.
3DNewsвчера в 16:25

Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном

Малый противолодочный корабль ВМФ РФ "Казанец", столкнувшийся в среду, 23 сентября, у берегов Дании с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") под флагом Маршалловых Островов в условиях густого тумана, покинул территориальные воды этой страны, сообщили в четверг Королевские вооруженные силы Дании.
Интерфаксвчера в 06:05
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Ассоциация страховщиков отказалась работать с судами для Nord Stream 2

Стоит отметить, что International Group of P&I Clubs покрывает страховку 90 процентов всех кораблей в мире, однако с судами Nord Stream 2 она решила не работать из-за нынешних и возможных будущих санкций против строительства трубопровода.
Evo-rus.comвчера в 09:19
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