Бывший президент СССР Михаил Горбачев рассказал, что он против любых разделительных линий и стен — физических или нематериальных. Его слова 31 октября в преддверии 30-летия падения Берлинской стены приводит Reuters.

Горбачев посоветовал «не возводить стен» между Россией и Западом

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