Бывший советский лидер Михаил Горбачев призвал Москву и Вашингтон не допустить перехода холодной войны в «горячую фазу», так как это приведет к уничтожению цивилизации. В интервью CNN Горбачев ответил на вопрос о том, переходит ли мир в опасную эру многополярного соперничества между державами.

Горбачев призвал Россию и США не разрушать цивилизацию

Общество Украина прекратила импорт электроэнергии из Белоруссии Украина отказалась от импорта электроэнергии из Белоруссии, сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на информированный источник.

Авто Перечислены изменения для российских автомобилистов с 1 декабря Специалисты рассказали об основных изменениях законов и правил дорожного движения в РФ, вступающих в силу уже с начала следующего месяца.

Финансы Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.

Общество Названы регионы-лидеры по максимальному уровню зарплат Как минимум каждый десятый работник в 11 субъектах Российской Федерации получает зарплату в размере более 100 тысяч рублей в месяц, а в регионе-лидере похвастать этим могут более 32% работающих, свидетельствует исследование РИА Новости*.

Политика Лавров оценил отношения России и Украины Глава МИД Сергей Лавров заявил, что возможная встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского на полях "нормандского" саммита в Париже важна для понимания того, в чем Киев видит выполнение Минских соглашений.

Общество Минюст предложил ужесточить санкции за задержку зарплат В настоящее время административный кодекс предусматривает для компаний штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, и в большинстве случаев эта санкция одинакова при задержке зарплаты и одному работнику, и тысяче.

Спорт Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по пляжному футболу Сборная России со счетом 5:4 победила команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира по пляжному футболу в Парагвае.

Армия и оружие Источник назвал стоимость разработки нового российского авианосца Российское военное руководство неоднократно заявляло о необходимости строительства нового авианосца, однако если это решение будет принято, оно может быть реализовано после выполнения текущей госпрограммы вооружений 2018-2027.