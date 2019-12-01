Политика
ИзвестияГорбачев призвал Россию и США не разрушать цивилизацию
Бывший советский лидер Михаил Горбачев призвал Москву и Вашингтон не допустить перехода холодной войны в «горячую фазу», так как это приведет к уничтожению цивилизации. В интервью CNN Горбачев ответил на вопрос о том, переходит ли мир в опасную эру многополярного соперничества между державами.
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Происшествия
Психологи из Москвы прибыли в Забайкалье для помощи родственникам погибших в ДТП
Психологи из Москвы прибыли в поселок Кокуй и город Шилку в Забайкалье для помощи родственникам погибших в крупном ДТП.
Общество
Украина прекратила импорт электроэнергии из Белоруссии
Украина отказалась от импорта электроэнергии из Белоруссии, сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на информированный источник.
Здоровье
Российский врач разоблачил дорогие и бесполезные лекарства от гриппа
Врач разоблачил дорогие и бесполезные препараты от гриппа, которые ежедневно употребляют тысячи россиян.
Авто
Перечислены изменения для российских автомобилистов с 1 декабря
Специалисты рассказали об основных изменениях законов и правил дорожного движения в РФ, вступающих в силу уже с начала следующего месяца.
Футбол
Гол Месси принес «Барселоне» победу над «Атлетико» в Ла Лиге
"Барселона" одержала победу над "Атлетико" в матче 15-го тура чемпионата Испании по футболу.
Политика
Конгрессмен Джо Сестак вышел из президентской предвыборной гонки в США
Конгрессмен-демократ от штата Пенсильвания Джо Сестак объявил о выходе из президентской предвыборной гонки в США.
Финансы
Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ
Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.
Кино
В Сети показали новый корабль и рассказали о трейлере «Аватара 2»
В сети появилась первая информация о трейлере нового долгожданного «Аватара».
Общество
Названы регионы-лидеры по максимальному уровню зарплат
Как минимум каждый десятый работник в 11 субъектах Российской Федерации получает зарплату в размере более 100 тысяч рублей в месяц, а в регионе-лидере похвастать этим могут более 32% работающих, свидетельствует исследование РИА Новости*.
Политика
Лавров оценил отношения России и Украины
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что возможная встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского на полях "нормандского" саммита в Париже важна для понимания того, в чем Киев видит выполнение Минских соглашений.
Общество
Минюст предложил ужесточить санкции за задержку зарплат
В настоящее время административный кодекс предусматривает для компаний штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, и в большинстве случаев эта санкция одинакова при задержке зарплаты и одному работнику, и тысяче.
Спорт
Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по пляжному футболу
Сборная России со счетом 5:4 победила команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира по пляжному футболу в Парагвае.
Происшествия
Найденную в выгребной яме российскую школьницу изнасиловал сосед
Армия и оружие
Источник назвал стоимость разработки нового российского авианосца
Российское военное руководство неоднократно заявляло о необходимости строительства нового авианосца, однако если это решение будет принято, оно может быть реализовано после выполнения текущей госпрограммы вооружений 2018-2027.
Происшествия
Число жертв ДТП с автобусом в Тунисе возросло до 26 человек
Число жертв аварии с участием туристического автобуса в Тунисе возросло до 26 человек. Ранее СМИ сообщали о 22 погибших.
Армия и оружие
В США оценили советский супер-танк для ядерной войны
Американские аналитики оценили боевые способности супер-танка, который предназначался для ядерной войны.
Политика
На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений
Кино
Мультфильм «Холодное сердце 2» остался лидером американского проката
Лидером минувшего уикенда ожидаемо стал диснеевский мультфильм "Холодное сердце 2", которому вторые выходные в США принесли $85,2 млн.
Авто
Volvo представила гибридный XC60 для России
Компания Volvo представила подключаемый гибридный кроссовер XC60 T8 Twin Engine в России.
Здоровье
Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи
В Ростовской области в Новочеркасске уволились три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
Политика
Белый дом отказался от участия в слушаниях по импичменту Трампа
Белый дом направил в комитет палаты представителей по судебным делам уведомление о том, что не примет участие в слушаниях по импичменту президента США Дональда Трампа.
Армия и оружие
Совбез: в России практически решили проблему жилья для бывших военных
"Практически решена проблема предоставления постоянного жилья военнослужащим, подлежащим увольнению в запас или отставку", - сказал Попов в интервью газете "Красная звезда".
Хоккей
Разрыв контракта с хоккеистом объяснили эффектностью его жены
Президент омского "Авангарда" Максим Сушинский заявил, что хоккейный клуб расторг контракт с Никитой Щербаком из-за его жены.
Политика
Генсек ООН призвал прекратить «войну против природы»
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что человечество должно перестать вести "войну против природы".
Наука
Ежедневный кофе защищает мозг от старения, а печень от цирроза
Эксперты констатируют, что употребление кофе служит профилактикой рака и цирроза печени.
Политика
США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»
Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
Общество
Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц
Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.