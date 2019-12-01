Политика

ИзвестияИзвестияГорбачев призвал Россию и США не разрушать цивилизацию

Бывший советский лидер Михаил Горбачев призвал Москву и Вашингтон не допустить перехода холодной войны в «горячую фазу», так как это приведет к уничтожению цивилизации. В интервью CNN Горбачев ответил на вопрос о том, переходит ли мир в опасную эру многополярного соперничества между державами.
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Горбачев предостерег Москву и Вашингтон от «горячей войны»

Газета.Ru10:05

Горбачев призвал Россию и США не разрушать цивилизацию

Lenta.ru11:11

Горбачёв призвал мир избегать как «холодной», так и «горячей» войны

Интерфакс13:08

Горбачёв призвал не допустить новой холодной войны между Россией и США

RT на русском13:57

Горбачёв призвал РФ и США не допустить «горячей войны»

News.ru09:19

Горбачев надеется на сохранение ДРСМД между Россией и США

ТАСС14:02

Горбачев высказался за сохранение ДРСМД между РФ и США

РЕН ТВ14:13
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Происшествия

Психологи из Москвы прибыли в Забайкалье для помощи родственникам погибших в ДТП

Психологи из Москвы прибыли в поселок Кокуй и город Шилку в Забайкалье для помощи родственникам погибших в крупном ДТП.
ТАСС 21:44
Общество

Украина прекратила импорт электроэнергии из Белоруссии

Украина отказалась от импорта электроэнергии из Белоруссии, сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на информированный источник.
Газета.Ru 10:23
Общество

Труба везет: что даст России запуск газопровода «Сила Сибири»

Известия 16:01
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Российский врач разоблачил дорогие и бесполезные лекарства от гриппа

Врач разоблачил дорогие и бесполезные препараты от гриппа, которые ежедневно употребляют тысячи россиян.
Актуальные Новости 09:42
Авто

Перечислены изменения для российских автомобилистов с 1 декабря

Специалисты рассказали об основных изменениях законов и правил дорожного движения в РФ, вступающих в силу уже с начала следующего месяца.
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Футбол

Гол Месси принес «Барселоне» победу над «Атлетико» в Ла Лиге

"Барселона" одержала победу над "Атлетико" в матче 15-го тура чемпионата Испании по футболу.
РИА Новости 17:08
Политика

Конгрессмен Джо Сестак вышел из президентской предвыборной гонки в США

Конгрессмен-демократ от штата Пенсильвания Джо Сестак объявил о выходе из президентской предвыборной гонки в США.
ТАСС 20:13
Финансы

Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ

Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.
Ведомости 16:04
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В Сети показали новый корабль и рассказали о трейлере «Аватара 2»

В сети появилась первая информация о трейлере нового долгожданного «Аватара».
Evo-rus.com 03:48
Общество

Названы регионы-лидеры по максимальному уровню зарплат

Как минимум каждый десятый работник в 11 субъектах Российской Федерации получает зарплату в размере более 100 тысяч рублей в месяц, а в регионе-лидере похвастать этим могут более 32% работающих, свидетельствует исследование РИА Новости*.
РИА Новости 16:14
Политика

Лавров оценил отношения России и Украины

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что возможная встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского на полях "нормандского" саммита в Париже важна для понимания того, в чем Киев видит выполнение Минских соглашений.
Национальная служба новостей 07:22
Общество

Минюст предложил ужесточить санкции за задержку зарплат

В настоящее время административный кодекс предусматривает для компаний штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, и в большинстве случаев эта санкция одинакова при задержке зарплаты и одному работнику, и тысяче.
Известия 18:41
Спорт

Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по пляжному футболу

Сборная России со счетом 5:4 победила команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира по пляжному футболу в Парагвае.
Российская газета 16:16
Происшествия

Найденную в выгребной яме российскую школьницу изнасиловал сосед

Lenta.ru вчера в 08:39
Армия и оружие

Источник назвал стоимость разработки нового российского авианосца

Российское военное руководство неоднократно заявляло о необходимости строительства нового авианосца, однако если это решение будет принято, оно может быть реализовано после выполнения текущей госпрограммы вооружений 2018-2027.
РИА Новости 19:37
Происшествия

Число жертв ДТП с автобусом в Тунисе возросло до 26 человек

Число жертв аварии с участием туристического автобуса в Тунисе возросло до 26 человек. Ранее СМИ сообщали о 22 погибших.
Российская газета 21:11
Происшествия

На Урале задержали главу религиозной секты после убийства мальчика

Известия 06:22
Общество

НТВ рассказал о жизни россиян за границей на пенсию

News.ru 14:04
Армия и оружие

В США оценили советский супер-танк для ядерной войны

Американские аналитики оценили боевые способности супер-танка, который предназначался для ядерной войны.
OAnews 12:38
Политика

На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений

RT на русском 22:02
Кино

Мультфильм «Холодное сердце 2» остался лидером американского проката

Лидером минувшего уикенда ожидаемо стал диснеевский мультфильм "Холодное сердце 2", которому вторые выходные в США принесли $85,2 млн.
Газета.Ru 14:25
Авто

Volvo представила гибридный XC60 для России

Компания Volvo представила подключаемый гибридный кроссовер XC60 T8 Twin Engine в России.
AutoNews 29 ноября в 02:59
Здоровье

Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи

В Ростовской области в Новочеркасске уволились три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
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Политика

Белый дом отказался от участия в слушаниях по импичменту Трампа

Белый дом направил в комитет палаты представителей по судебным делам уведомление о том, что не примет участие в слушаниях по импичменту президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru 21:48
Армия и оружие

Совбез: в России практически решили проблему жилья для бывших военных

"Практически решена проблема предоставления постоянного жилья военнослужащим, подлежащим увольнению в запас или отставку", - сказал Попов в интервью газете "Красная звезда".
РИА Новости 17:19
Хоккей

Разрыв контракта с хоккеистом объяснили эффектностью его жены

Президент омского "Авангарда" Максим Сушинский заявил, что хоккейный клуб расторг контракт с Никитой Щербаком из-за его жены.
Life.ru вчера в 13:13
Политика

Генсек ООН призвал прекратить «войну против природы»

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что человечество должно перестать вести "войну против природы".
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Наука

Ежедневный кофе защищает мозг от старения, а печень от цирроза

Эксперты констатируют, что употребление кофе служит профилактикой рака и цирроза печени.
MedikForum.ru 12:23
Политика

США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»

Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
REGNUM 14:14
Общество

Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц

Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Deita.ru 28 ноября в 20:45
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