Бывший советский лидер Михаил Горбачев призвал Москву и Вашингтон не допустить перехода холодной войны в «горячую фазу», так как это приведет к уничтожению цивилизации. В интервью CNN Горбачев ответил на вопрос о том, переходит ли мир в опасную эру многополярного соперничества между державами.

Горбачев призвал Россию и США не разрушать цивилизацию

Финансы Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.

Политика На Украине заявили о победе над Россией на мировом рынке оружия Новый заместитель гендиректора концерна "Укроборонпром", бывший депутат Верховной рады Мустафа Найем заявил, что украинская компания "выигрывает" позиции у России на внешних рынках и продолжает с ней конкурировать, об этом он сказал в интервью телеканалу ATR.

Наука Префронтальная и задняя теменная кора дополнили соматосенсорную систему мозга Немецкие ученые выяснили, что нарушение чувствительности к сенсорным стимулам возникает не только при повреждении соматосенсорной коры, но и при нарушениях работы частей коры префронтальной и задней теменной.

Происшествия Женщина погибла после падения на рельсы на станции МЦД Центральная пригородная пассажирская компания в Twitter сообщала, что в результате падения человека на рельсы на МЦД-1 и Савеловском направлении было остановлено движение поездов в сторону Москвы со стороны Лобни.

Происшествия Девять человек погибли в США при крушении самолета В результате ЧП погибли девять человек, в том числе двое детей, сообщают местные СМИ. Всего на борту самолета находились 12 человек.

Политика Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2» Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате Конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся различных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.

Общество Сомнолог дал рекомендации работникам со сменным графиком Глава Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин дал советы гражданам, работающим по сменному графику.

Политика В Евросоюзе заявили об отсутствии однозначной позиции по России У входящих в Европейский союз стран нет единой позиции относительно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

Экономика Роспотребнадзор подхватил гепатит С В АОДКБ представили список возражений, требуя признать акт Роспотребнадзора незаконным, а расследование — недействительным.