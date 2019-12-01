Политика
ИзвестияГорбачев призвал Россию и США не разрушать цивилизацию
Бывший советский лидер Михаил Горбачев призвал Москву и Вашингтон не допустить перехода холодной войны в «горячую фазу», так как это приведет к уничтожению цивилизации. В интервью CNN Горбачев ответил на вопрос о том, переходит ли мир в опасную эру многополярного соперничества между державами.
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Финансы
Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ
Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.
Происшествия
Под Ярославлем пять человек умерли от отравления неизвестной жидкостью
Трое мужчин и две женщины скончались в поселке Дубки после употребления неустановленного вещества.
Происшествия
Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала
Культура
Россия увидит Хакасию глазами ведущих шоу «Орел и Решка»
Напомним, съемки "Орла и Решки" в Хакасии проходили в конце сентября.
Происшествия
Увеличилось число жертв смертельного ДТП в Забайкалье
Политика
На Украине заявили о победе над Россией на мировом рынке оружия
Новый заместитель гендиректора концерна "Укроборонпром", бывший депутат Верховной рады Мустафа Найем заявил, что украинская компания "выигрывает" позиции у России на внешних рынках и продолжает с ней конкурировать, об этом он сказал в интервью телеканалу ATR.
Наука
Префронтальная и задняя теменная кора дополнили соматосенсорную систему мозга
Немецкие ученые выяснили, что нарушение чувствительности к сенсорным стимулам возникает не только при повреждении соматосенсорной коры, но и при нарушениях работы частей коры префронтальной и задней теменной.
Шоу-бизнес
Хилькевич призналась, что ей стыдно за русских мужчин
Звезда сериала «Универ» убеждена, что большинство русских мужчин ленивы, не помогают женщинам в домашнем хозяйстве и злоупотребляют алкоголем.
Космос
В алжирском метеорите нашли ледяные окаменелости
Хоккей
Разрыв контракта с хоккеистом объяснили эффектностью его жены
Президент омского "Авангарда" Максим Сушинский заявил, что хоккейный клуб расторг контракт с Никитой Щербаком из-за его жены.
Происшествия
В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек
В Уярском районе Красноярского края произошло ДТП, жертвами которого стали пять человек.
Технологии
Пользователям до сих пор доступно бесплатное обновление до Windows 10
Поддержка ОС Windows 7 прекращается 14 января 2020 года, но пользователям до сих пор доступно бесплатное обновление до Windows 10.
Происшествия
Женщина погибла после падения на рельсы на станции МЦД
Центральная пригородная пассажирская компания в Twitter сообщала, что в результате падения человека на рельсы на МЦД-1 и Савеловском направлении было остановлено движение поездов в сторону Москвы со стороны Лобни.
Происшествия
Девять человек погибли в США при крушении самолета
В результате ЧП погибли девять человек, в том числе двое детей, сообщают местные СМИ. Всего на борту самолета находились 12 человек.
Здоровье
Тюменские неврологи дали советы людям с болями в спине
Чаще ходите в бассейн и катайтесь на велосипеде, сообщило издание «Тюменская область сегодня».
Происшествия
Психологи из Москвы прибыли в Забайкалье из-за ДТП с автобусом
Вертолет центра медицины катастроф прилетел в Кокуй. На борту психологи, прибывшие из Москвы утром 2 декабря.
Политика
Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2»
Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате Конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся различных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.
Общество
Сомнолог дал рекомендации работникам со сменным графиком
Глава Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин дал советы гражданам, работающим по сменному графику.
Общество
Сапожников поручил разобраться с бесхозными сетями в Чите
Руководитель администрации Читы Александр Сапожников поручил разобраться, откуда в городе огромное количество бесхозных сетей.
Политика
В Евросоюзе заявили об отсутствии однозначной позиции по России
У входящих в Европейский союз стран нет единой позиции относительно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.
Технологии
В «Яндекс.Картах» появится возможность оплачивать заправку автомобиля
В сервисе «Яндекс.Карты» появится возможность осуществлять оплату за услуги заправки автомобиля, не выходя из него.
Футбол
«Зенит» вдесятером обыграл «Спартак»
Экономика
Роспотребнадзор подхватил гепатит С
В АОДКБ представили список возражений, требуя признать акт Роспотребнадзора незаконным, а расследование — недействительным.
Армия и оружие
Во Франции призвали США прекратить навязывать вооружения странам НАТО
Признавая, что Соединенные Штаты являются важным актором НАТО, министр подчеркнула, что президент США Дональд Трамп сам призывает европейские страны взять ответственность за свою безопасность.
Единоборства
Александр Емельяненко в первом раунде отправил Кокляева в нокаут
Поединок проходил в Москве по правилам бокса. Александр Емельяненко смог завершить его еще в первом раунде, отправив соперника в нокаут.
Энергетика
«Нафтогаз» допустил отказ от исковых претензий к «Газпрому»
Ранее «Нафтогаз» предложил российскому «Газпрому» вернуть $3 млрд, которые российская компания должна Украине по решению Стокгольмского арбитража, прямыми поставками газа.
Автоспорт
Льюис Хэмилтон стал победителем последнего этапа «Формулы-1»
Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes занял первое место на этапе Гран-при в классе гонок «Формула-1» в Абу-Даби.