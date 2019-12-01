Политика

Lenta.ruLenta.ruГорбачев призвал Россию и США не разрушать цивилизацию

Москва и Вашингтон должны сделать все возможное, чтобы не допустить начала новой холодной войны, которая может перейти в горячую стадию и привести к разрушению всей цивилизации. Об этом в интервью CNN заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев.
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Горбачев предостерег Москву и Вашингтон от «горячей войны»

Газета.Ru10:05

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News.ru09:19

Горбачев надеется на сохранение ДРСМД между Россией и США

ТАСС14:02
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Водителем автомобиля Range Rover, который днем 1 декабря обстреляли в центре Киева, является депутат областного совета от «Блока Петра Порошенко», бывший заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вячеслав Соболев, сообщает издание Vesti.ua.
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Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
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Как по рукам определить рак легких, рассказали врачи

Британские ученые рассказали, как можно быстро выявить рак легких по рукам, об этом информирует издание The Sun.
Ugpressa.ru вчера в 23:43
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Йоханнес Бе: «Если Россию отцепят, пусть предоставят доказательства»

Ранее стало известно, что комитет по соответствию ВАДА рекомендовал ряд санкций по отношению к России из-за подлога базы данных Московской антидопинговой лаборатории.
Спорт-Экспресс 11:17
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В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
RT на русском вчера в 18:30
Происшествия

Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали около 20 человек

По меньшей мере 19 человек погибли и ещё несколько пострадали в результате падения с моста автобуса Kia Granbird в Забайкальском крае.
RT на русском 04:42
Авто

Купе-кроссовер Geely и Volvo засняли «живьем». Плюс фото салона

Как и все другие модели Lynk&Co, кросс-купе построят на платформе CMA, в разработке которой участвовали как инженеры Geely, так и Volvo.
Daily-Motor.Ru 00:27
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Песков: Путину и Зеленскому есть о чем поговорить

Президенты России и Украины впервые встретятся очно 9 декабря в Париже на саммите в нормандском формате.
Вести.Ru 05:27
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Главный дизайнер Apple Джони Айв официально покинул компанию

Главный дизайнер Apple Джони Айв покинул эту должность — информацию о нем убрали со страницы руководства на сайте компании.
Дождь 28 ноября в 09:48
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Набиуллина рассказала о причинах укрепления рубля

Lenta.ru 12:15
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Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни

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Вирер победила в спринте на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде

RT на русском 10:49
Армия и оружие

На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров

Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».
РБК 00:06
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Экс-министр экономики назвал виновных в обесценивании вкладов россиян

Бывший министр экономики Андрей Нечаев объяснил обесценивание вкладов в годы перестройки тем, что власти напечатали слишком много денег.
РИА Новости 11:40
Экономика

«Транснефть» отложила деньги на хлор

Каким именно поставщикам могут быть выплачены эти деньги, в документе не указывается.
Коммерсантъ 29 ноября в 09:31
Армия и оружие

Во Франции призвали США прекратить навязывать вооружения странам НАТО

Признавая, что Соединенные Штаты являются важным актором НАТО, министр подчеркнула, что президент США Дональд Трамп сам призывает европейские страны взять ответственность за свою безопасность.
РИА Новости 13:24
Футбол

«Атлетико» - «Барселона»: аналитики прогнозируют победу сине-гранатовых

ODDS.ru вчера в 03:21
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Гусман ответил Светлакову по поводу вырезанной из КВН шутки о нем

RuNews24.ru 12:06
Музыка

Елена Темникова уходит со сцены

Певица Елена Темникова получила широкую известность благодаря участию в группе Serebro, с которой она выступала почти десять лет.
Интермонитор.ру 28 ноября в 13:42
Общество

Отель Софии Ротару в Крыму закрыли

Отель под названием Villa Sofia, принадлежащий певице, временно приостановил работу до 1 мая, якобы чтобы провести полную реконструкция и ремонт здания гостиницы внутри и снаружи.
Турпром 09:32
Футбол

«Лестер» вырвал победу над «Эвертоном» и продолжает идти вторым

Гол засчитали после обращения к ВАР. «Лестер» продолжает идти вторым.
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Аваков резко ответил на заявление Володина о развале Украины

Глава украинского МВД Арсен Аваков прокомментировал слова председателя Госдумы Вячеслава Володина, заявившего, что национализм и притеснение малых народов может привести к развалу Украины.
РИА Новости 11:54
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Назвали изменения для российских автомобилистов с 1 декабря

Первый зимний месяц в этом году принесёт российским водителям новые налоги и правила, которые касаются как самих автомобилей, так и зимних покрышек, которые необходимо установить до 1 декабря.
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Россия не смогла выйти в финал ЧМ по пляжному футболу

Российская сборная в дополнительное время уступила итальянцам в полуфинале чемпионата мира по пляжному футболу.
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Армия и оружие

Доктрина Беннета: Израиль переходит в наступление на Иран в Сирии

Как полагает обозреватель Рон Бен-Ишай, доктрина Беннета ставит целью усилить фактор сдерживания иранских сил и предотвратить "террористические нападения" с территории Сирии, о которых говорил и премьер-министр Биньямин Нетаньяху во время своей недавней поездки в район Голанских высот.
Евразия Daily 29 ноября в 04:13
Политика

США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»

Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
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Китайский радиотелескоп за Луной частично расправил антенны

N+1 28 ноября в 11:19
Армия и оружие

Сирийские ПВО атаковали беспилотники террористов у аэропорта Хамы

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