Москва и Вашингтон должны сделать все возможное, чтобы не допустить начала новой холодной войны, которая может перейти в горячую стадию и привести к разрушению всей цивилизации. Об этом в интервью CNN заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев.

Горбачев призвал Россию и США не разрушать цивилизацию

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