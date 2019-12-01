Политика
Lenta.ruГорбачев призвал Россию и США не разрушать цивилизацию
Москва и Вашингтон должны сделать все возможное, чтобы не допустить начала новой холодной войны, которая может перейти в горячую стадию и привести к разрушению всей цивилизации. Об этом в интервью CNN заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев.
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Происшествия
Сапожников поручил составить график проверки маршруток в Чите
Руководитель администрации Читы Александр Сапожников поручил составить график проверки маршруток в Чите.
Происшествия
Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала
Автоспорт
Льюис Хэмилтон стал победителем последнего этапа «Формулы-1»
Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes занял первое место на этапе Гран-при в классе гонок «Формула-1» в Абу-Даби.
Гаджеты
Недорогой смартфон Huawei Nova 6 с 5G представят 30 ноября
Общество
Что изменится в жизни россиян с декабря 2019 года
С 1 декабря в России вступит в силу несколько важных нововведений, которые так или иначе коснутся всех россиян.
Авто
Первые кроссоверы Ford Mustang Mach-e раскуплены за девять дней
В Ford заявили, что электрокроссовер Mustang Mach-e First Edition больше нельзя заказать – все модели из пилотной партии были зарезервированы в течение девяти дней с момента презентации.
Общество
Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц
Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Футбол
Гол Месси принес «Барселоне» победу над «Атлетико» в матче Ла Лиги
Каталонская "Барселона" обыграла мадридский "Атлетико" в матче 15-го тура чемпионата Испании.
Политика
На Украине заявили о победе над Россией на мировом рынке оружия
Новый заместитель гендиректора концерна "Укроборонпром", бывший депутат Верховной рады Мустафа Найем заявил, что украинская компания "выигрывает" позиции у России на внешних рынках и продолжает с ней конкурировать, об этом он сказал в интервью телеканалу ATR.
Шоу-бизнес
Пригожин поддержал Добрынина, назвавшего российских звезд тупыми
Певец Вячеслав Добрынин назвал звезд шоу-бизнеса тупыми. По его мнению, они "не знают нот", плохо говорят и не умеют выражать свои мысли.
Футбол
«Локомотив» уступил «Динамо» на своем поле
"Локомотив" проиграл "Динамо" в матче 18-го тура чемпионата России по футболу.
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Обвиняемый в убийстве аспирантки бывший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов содержится в психбольнице столичного следственного изолятора "Бутырка", сообщила "Интерфаксу" член московской Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.
Хоккей
Макдэвид признан первой звездой ноября в НХЛ
Происшествия
Четверых пострадавших в аварии с автобусом вертолётом доставят в Читу
Происшествия
Родственники погибших при ДТП в Забайкалье получат страховые выплаты
Как сообщается на сайте "Согаз", родственники погибших пассажиров автобуса могут рассчитывать на страховую выплату в размере 2,025 млн руб. Для пострадавших рассчитывается по таблице, утвержденной российским правительством и зависит от характера травмы.
Футбол
Моуринью пригласил 15-летнего боллбоя на командный обед «Тоттенхэма»
Армия и оружие
Во Франции призвали США прекратить навязывать вооружения странам НАТО
Признавая, что Соединенные Штаты являются важным актором НАТО, министр подчеркнула, что президент США Дональд Трамп сам призывает европейские страны взять ответственность за свою безопасность.
Гаджеты
Компания Apple в 2020 году представит компактный iPhone
Авто
Tesla из Германии проехала 1 миллион километров за 5 лет
Кино
«Холодное сердце — 2» бьёт рекорд по сборам в день российской премьеры
Футбол
Андрей Шевченко: «Не хотели начинать Евро-2020 с Голландии»
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подвел итоги жеребьевки Евро-2020.
Политика
Премьер-министр Ирака подал в отставку
На фоне непрекращающегося противостояния между протестующими и властями в Ираке премьер-министр страны Абдель Махди принял решение оставить свой пост.
Происшествия
Власти назвали имена погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье
Шадрин Л. А. (с. Фирсово) Еще четыре человека, погибших при переворачивании автобуса в Сретенском районе края, пока остаются неопознанными, отметил чиновник.
Армия и оружие
Американские военные узнали, что Россия разрабатывает новую ракету для СУ-57
Новые ракеты идеально подойдут для небольших отсеков в Су-57. Не только россияне разрабатывают новое оружие.
Космос
Спутники Starlink помешали астрономам запечатлеть метеоритный дождь
В результате астрономы обвинили Starlink в том, запущенные спутники помешали ученым запечатлеть долгожданный метеоритный дождь.
Политика
Украинский МИД призвал правоохранителей оценить заявления Володина
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар обратился к правоохранительным органам страны с просьбой оценить законность высказывания председателя ГД РФ Вячеслава Володина о том, что ряд областей может выйти из состава Украины из-за притеснения нацменьшинств.
Политика
В Евросоюзе заявили об отсутствии однозначной позиции по России
У входящих в Европейский союз стран нет единой позиции относительно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.
Общество
Украина прекратила импорт электроэнергии из Белоруссии
Украина отказалась от импорта электроэнергии из Белоруссии, сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на информированный источник.