Общество

Газета.RuГазета.RuГорбачев призвал сократить новогодние выходные в России

Бывший президент СССР Михаил Горбачев раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от данной практики, передает Ura.ru. Он пояснил, что в эти дни "народ бездельничает, многие уходят в запой".
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с чего всё началось

Горбачев требует лишить россиян всех длинных выходных. «Народ спивается!»

Все длинные выходные в России следует отменить, так как они зачастую приводят к алкоголизации и деградации населения. Такое мнение высказал «URA.RU» экс-президент СССР Михаил Горбачев.
URA.Ru13:07

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Горбачев требует лишить россиян всех длинных выходных. «Народ спивается!»

URA.Ru13:07

Горбачев призвал лишить «бездельничающих» россиян новогодних каникул

РИА Новости16:36

«Многие уходят в запои»: Горбачёв призвал взять пример с СССР, отменив длинные праздники

Царьград15:44

Горбачев призвал отменить длинные выходные в России

Известия18:35

Горбачев призвал отказаться от длинных новогодних и майских каникул

Lenta.ru18:37

Горбачев призвал сократить новогодние выходные в России

Газета.Ru18:14

Горбачёв заявил, что из-за длинных выходных россияне спиваются

Life.ru17:29
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Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильного телефона

С точки зрения безопасности для здоровья человека длительность разговора по мобильному телефону не должна превышать двух минут, а между звонками стоит делать паузу как минимум на 15 минут, считают эксперты Роспотребнадзора.
РБК вчера в 03:20
Политика

Посла Британии в Иране задержали на акции протеста

Посол Великобритании в Иране Роберт Макэр был задержан на несколько часов за организацию протестов, которые прошли в субботу, 11 января, в Тегеране.
ТК Звезда 19:16
Политика

Армия Хафтара обвинила ПНС Ливии в нарушении перемирия

RT на русском 20:20
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Вильфанд предупредил москвичей о рекордном потеплении

На грядущей неделе в Москве будет аномально тепло — воздух прогреется до +4 градусов.
Известия 05:37
Политика

Роухани попросил прощения у Украины

Президент Ирана Хасан Роухани попросил прощения за крушение самолета Boeing в Тегеране и пообещал привлечь к ответственности всех виновных, сообщила пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского по итогам телефонного разговора глав государств.
РИА Новости 14:11
Политика

КСИР взял ответственность за сбитый украинский самолет

Вечерний курьер 10:53
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«Когда лень бриться»: Вера Брежнева удивила поклонников густыми усами

Знаменитость, которая недавно отправилась в отпуск, распустила волосы. При этом над ее верхней губой имеется густая растительность.
Актуальные Новости 02:15
Политика

Власти Ирана признали, что сбили украинский Boeing по ошибке

Шумиха в СМИ вынудила власти Ирана признаться, что они случайно сбили украинский Boeing.
Lisa.ru 03:30
Происшествия

В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы

В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
РИА Новости вчера в 07:02
Экономика

Кассовые сборы отечественных фильмов упали на 11%

Кассовые сборы всех фильмов российского производства в 2019 году составили 12,3 млрд рублей, снизившись на 11,3% по сравнению с 2018 годом.
REGNUM 19:06
Космос

В NASA заявили об обнаружении первой похожей на Землю планеты

Планета, которую обнаружили с помощью спутника TESS и космического телескопа Spitzer, получила название TOI 700 d. Она находится возле холодной карликовой звезды класса М — TOI 700: эта звёздная система удалена от земли на 100световых лет, пишет «РГ» со ссылкой на официальное сообщение NASA.
Газета Кемерова вчера в 09:47
Армия и оружие

Российский корабль нагнал американский эсминец в Аравийском море

Российский военный корабль приблизился к американскому эсминцу USS Farragut в северной части Аравийского моря, сообщает пресс-служба Пятого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 12:02
Происшествия

Актриса и модель Ксения Пунтус выпала из окна в центре Москвы

Российская модель и актриса Ксения Пунтус была госпитализирована после того, как при пока не выясненных обстоятельствах выпала в Москве из окна третьего этажа.
Российская газета 15:16
Кино

Фильм «Дылда» получил приз на кинофестивале в США

РИА Новости 17:16
Кино

HBO хочет снять сериал по мотивам фильма «Паразиты»

Piter.tv вчера в 08:09
Общество

На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером

В Алтайском крае подросток оплатил проезд незнакомой женщине с ребенком и получил 1,5 миллиона рублей.
РИА Новости вчера в 15:42
Политика

WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к средствам от продажи нефти

Вашингтон угрожает Ираку лишением доступа к правительственному банковскому счету в США, на котором хранятся средства, полученные от продажи нефти, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в Багдаде.
РИА Новости 19:01
Политика

Антонов призвал хранить историческую память о Второй мировой войне

РИА Новости 15:06
Происшествия

Уголовное дело об истязании четырехлетнего ребенка возбуждено в Омске

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело об издевательствах над четырехлетним ребенком в Омске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СК по региону.
Газета.Ru 08:00
Авто

В московском автосалоне продают «Волгу» за 8,5 млн рублей

В одном из автосалонов Москвы выставлен на продажу редчайший ГАЗ-23 по рекордной цене: «Волга», разработанная специально для КГБ и других советских спецслужб, оценивается в 140 000 рублей (порядка 8 500 000 рублей).
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Общество

Bloomberg оценил потери Карлоса Гона из-за преследования в $50 млн

С момента ареста в Японии более года назад состояние экс-главы автоконцерна Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона уменьшилось на 40% — с примерно $120 млн до $70 млн, пишет Bloomberg.
РБК 19:00
Футбол

Рамос не считает «Атлетико» врагом

Евро-футбол.ру 15:52
Происшествия

Московский депутат сообщил о нападении на его жену

РИА Новости 09:51
Политика

Меркель призвала довести до конца «Северный поток-2»

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала довести до конца строительство газопровода «Северный поток-2», передает «Интерфакс».
Lenta.ru 10:51
Политика

Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 миллиона из-за Крыма

Суд оставил в силе решение Женевского арбитража, который в апреле прошлого года обязал Москву выплатить 12 украинским фирмам более 82 миллионов долларов в качестве компенсации за потерю имущества после возвращения полуострова в состав России в 2014 году.
РИА Новости вчера в 12:56
Здоровье

В Роспотребнадзоре дали советы по профилактике болезни Альцгеймера

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, какие физические упражнения помогут снизить риск развития болезни Альцгеймера.
Газета.Ru 20:06
Общество

Генконсул РФ опроверг задержание Евгения Пригожина в ФРГ

Генконсул России в Мюнхене Сергей Ганжа опроверг сообщения о задержании российского бизнесмена Евгения Пригожина в Германии, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 12:19
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Следком начал проверку после хлопка под Белгородом

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Сценарист «Скайуокер. Восход» объяснил, как Рей вернула баланс Силы в киновселенную

Сценарист картины Крис Террио решил пролить свет и рассказал, как Джедаи управляют балансом Силы, почему нельзя уничтожить Тьму полностью и что ждет Рей в будущем.
Киноафиша России 09 января в 04:00
Экономика

Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

Ведомости 09 января в 14:46
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