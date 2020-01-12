Общество

РИА НовостиРИА НовостиГорбачев призвал отменить длинные выходные в России

Бывший президент СССР Михаил Горбачев в беседе с Ura.ru раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от подобной практики. "Народ в эти дни просто бездельничает, многие уходят в запои", - заявил Горбачев, выразив мнение, что необходимо отменить длинные выходные на Новый год и в мае.
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с чего всё началось

Горбачев требует лишить россиян всех длинных выходных. «Народ спивается!»

Все длинные выходные в России следует отменить, так как они зачастую приводят к алкоголизации и деградации населения. Такое мнение высказал «URA.RU» экс-президент СССР Михаил Горбачев.
URA.Ruвчера в 13:07

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В Горбачев-фонде опровергли слова экс-президента о длинных выходных

РИА Новости02:12

В Горбачев-фонде опровергли сообщения СМИ о предложении экс-президента о выходных

ФАН03:02

Горбачев-фонд опроверг призыв экс-президента отменить длинные выходные

Известия02:50

Горбачев-фонд объяснил слова экс-президента о длинных выходных

РБК02:47

Горбачёв опроверг своё якобы заявление об отмене длинных выходных

Life.ru03:10

«Многие уходят в запои»: Горбачёв призвал взять пример с СССР, отменив длинные праздники

Царьградвчера в 15:44

Горбачев требует лишить россиян всех длинных выходных. «Народ спивается!»

URA.Ruвчера в 13:07
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Горбачев нашел способ борьбы с запоями

Вести.UZ00:01
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Общество

Меган Маркл заключила контракт с Disney

РБК вчера в 10:08
Политика

Иранский КСИР взял ответственность за крушение украинского Boeing

Коммерсантъ вчера в 06:04
Политика

На Украине предлагают отпраздновать 450-летие сожжения Москвы татарами

Бывший депутат Верховной рады Украины и глава экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефат Чубаров предложил отпраздновать «450-летие сожжения Москвы».
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Происшествия

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Вести.Ru вчера в 17:34
Экономика

Банки начали устанавливать комиссии за переводы по номеру телефона

Банки начали устанавливать комиссии за денежные переводы по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП).
Известия 09 января в 13:30
Происшествия

В Петербурге пьяный 16-летний подросток зарезал своего отчима

От удара в шею пострадавший скончался на месте происшествия. Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 16-летний подросток.
Форпост Северо-Запад 03:55
Происшествия

Украина расценила крушение Boeing в Иране как умышленное убийство

РБК вчера в 10:26
Кино

Российский фильм «Дылда» получил награду на кинофестивале в США

В воскресенье, 12 января, стало известно, что российский фильм "Дылда" получил награду на кинофестивале в США.
Piter.tv 01:49
Экономика

«Нафтогаз» готовит обновленные иски к России по активам в Крыму

Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил о намерении обновить иски к России относительно возмещения ущерба за потерю своего имущества в Крыму.
Газета.Ru 10 января в 08:09
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» в матче АПЛ

Vprognoze.ru вчера в 16:20
Политика

Ирак начал обсуждать с Россией возможность покупки С-400

Члены иракского парламента заявили, что Ирак начал обсуждать с российской стороной возможность покупки ЗРК С-400, пишет The Wall Street Journal.
Газета.Ru 01:34
Политика

ПНС Ливии объявило о прекращении огня

Газета.Ru 02:35
Армия и оружие

CNN: Американские военные в Ираке были предупреждены об ударе Ирана

Американские военные в Ираке были предупреждены о ракетном ударе со стороны Ирана за 2,5 часа до обстрела.
RT на русском 01:35
Общество

Ученые объяснили резкое потепление климата в России

Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью "Российской газете", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.
РИА Новости вчера в 23:30
Авто

Changan представит в Женеве новый кроссовер Uni-T

Китайская марка Changan намерена презентовать на ближайшем автосалоне в Женеве новый кроссовер Changan Uni-T.
Rusargument вчера в 09:38
Космос

В конце марта с Байконура запустят два спутника серии «Экспресс»

Запуск двух телекоммуникационных спутников серии «Экспресс» с космодрома Байконур запланирован на март, рассказал генеральный директор компании «Информационные спутниковые системы» им. академика М. Ф. Решетнева Николай Тестоедов 11 января.
REGNUM вчера в 07:52
Политика

В сети появилось видео пуска в Иране ракеты по украинскому самолету

Журналист американской газеты The New York Times Кристиан Триберт опубликовал в Twitter видеозапись, на которой предположительно запечатлен пуск системой ПВО Ирана ракеты по самолету Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины».
Ведомости вчера в 10:38
Культура

Программу «Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет эфира

Государственная телекомпания ВГТРК сняла с эфира программу «Сам себе режиссер», выходившую с января 1992 года.
ФАН 10 января в 10:01
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Бетина Попова — о пропуске чемпионата России: «Быть нигде и никем — неприятная ситуация»

Фигуристка Бетина Попова, выступающая в танцах на льду с Сергеем Мозговым, рассказала о пропуске чемпионата России в Красноярске.
Матч ТВ 01:50
Экономика

Черный хлеб в России может подорожать

Некоторыми факторами сдерживания цен на рожь могут стать: импорт ржаной муки из Белоруссии, а также замена ржаной муки на муку второго сорта производителями хлеба.
REGNUM 03:49
Политика

Политологи: Лукашенко нужно быть осторожнее с выпадами в сторону России. До добра это не доведет

В последнее время президент Белоруссии Александр Лукашенко разошелся на резкие заявления в адрес России.
Комсомольская правда 10 января в 11:50
Общество

В Омске травматолог отказался принимать людей с переломами

Газета.Ru вчера в 13:02
Происшествия

В Кузбассе турист погиб, наткнувшись на собственную лыжу

В какой-то момент упал на склоне и наткнулся на собственную лыжу.
РИА Новости вчера в 23:50
Происшествия

В Австралии акулы съели немецкого футболиста

Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.
BFM.ru вчера в 16:43
Общество

Путин поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником

ТАСС 01:35
Экономика

«Известия»: крупнейшие банки отказались выдавать кредиты в магазинах

Большинство крупнейших российских банков за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займы), пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование "БКС Премьер".
РИА Новости вчера в 22:56
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Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри

Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
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Футбол

Веретенников вошел в тренерский штаб Слуцкого в «Рубине»

Бывший футболист «Ротора» Олег Веретенников вошел в тренерский штаб Леонида Слуцкого в казанском «Рубине».
Нева Спорт 02:32
Шоу-бизнес

Александр Ревва в четвертый раз женился на своей жене

Российский шоумен Александр Ревва в четвертый раз оформил отношения с одной и той же женщиной – матерью его дочерей Анжеликой Реввой.
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Экономика

В ЦБ сообщили о новых вариантах пенсионных выплат

Первый зампред Банка России Сергей Швецов рассказал, что в новой пенсионной схеме по завершении накопительной фазы у человека будет выбор - получить сразу все накопления, заплатив подоходный налог, или приобрести пожизненный пенсионный план.
Газета.Ru вчера в 23:56
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