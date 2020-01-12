Общество

РИА НовостиРИА НовостиГорбачев призвал отменить длинные выходные в России

Бывший президент СССР Михаил Горбачев в беседе с Ura.ru раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от подобной практики. "Народ в эти дни просто бездельничает, многие уходят в запои", - заявил Горбачев, выразив мнение, что необходимо отменить длинные выходные на Новый год и в мае.
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с чего всё началось

Горбачев требует лишить россиян всех длинных выходных. «Народ спивается!»

Все длинные выходные в России следует отменить, так как они зачастую приводят к алкоголизации и деградации населения. Такое мнение высказал «URA.RU» экс-президент СССР Михаил Горбачев.
URA.Ruвчера в 13:07

Подробнее о событии

Горбачёв опроверг своё якобы заявление об отмене длинных выходных

Life.ru03:10

Горбачев требует лишить россиян всех длинных выходных. «Народ спивается!»

URA.Ruвчера в 13:07

Горбачев-фонд опроверг призыв экс-президента отменить длинные выходные

Известия02:50

Горбачев-фонд объяснил слова экс-президента о длинных выходных

РБК02:47

В «Горбачев-фонде» опровергли слова экс-президента о длинных выходных

РИА Новости02:12

«Многие уходят в запои»: Горбачёв призвал взять пример с СССР, отменив длинные праздники

Царьградвчера в 15:44

В Горбачев-фонде опровергли сообщения СМИ о предложении экс-президента о выходных

ФАН03:02
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Горбачев нашел способ борьбы с запоями

Вести.UZ00:01
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Шоу-бизнес

Подруга Меган Маркл рассказала о ее романе с принцем Гарри

Народные новости 04:35
Общество

Меган Маркл подписала контракт с Disney

Герцогиня Сассекская Меган Маркл подписала контракт с киностудией Disney.
Вести.Ru вчера в 10:32
Экономика

Лукашенко ввел эконалог на транзит нефти

Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории.
Вести.Ru 10 января в 11:09
Автоспорт

Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб на седьмом этапе «Дакара»

РИА Новости 05:20
Происшествия

Два землетрясения произошло в Кузбассе

Интерфакс вчера в 20:11
Происшествия

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа жилого дома в центре Москвы.
Газета.Ru 05:18
Происшествия

Генконсул РФ опроверг задержание Евгения Пригожина в ФРГ

Генконсул России в Мюнхене Сергей Ганжа опроверг сообщения о задержании российского бизнесмена Евгения Пригожина в Германии, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru вчера в 12:19
Политика

ЦИК Абхазии назначил дату повторных выборов президента

По итогам слушаний Верховного суда (ВС) Абхазии, прошедших 9 января, суд признал незаконным решение Центризбиркома о результатах повторного голосования на выборах и постановил назначить новые.
Известия 04:47
Экономика

«Нафтогаз» подаст обновленные иски к РФ по активам в Крыму

В сентябре 2017 года "Нафтогаз" подал иск против РФ в Международный трибунал с требованием возместить убытки в связи с потерей активов в Крыму.
ТАСС 10 января в 05:56
Политика

Завершены переговоры Путина и Меркель

Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель заершены, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:28
Общество

Баснословное богатство в 2020 году ожидает 5 самых успешных знаков Зодиака

В этом году вложения станут особенно успешными. В год крысы Овнам не придется работать на износ.
Знамя труда (Альметьевск) 10 января в 01:36
Происшествия

В Кузбассе турист наткнулся на собственную лыжу и погиб от кровопотери

Житель Новосибирской области упал на лыжной трассе в Шерегеше и наткнулся на собственную лыжу.
Российская газета 02:05
Политика

На Украине предлагают отпраздновать 450-летие сожжения Москвы татарами

Бывший депутат Верховной рады Украины и глава экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефат Чубаров предложил отпраздновать «450-летие сожжения Москвы».
REGNUM 03:34
Происшествия

В Рязанской области три человека погибли в ДТП

В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Рязанской области погибли три человека, еще восемь пострадали, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МВД.
РИА Новости 00:14
Космос

В конце марта с Байконура запустят два спутника серии «Экспресс»

Запуск двух телекоммуникационных спутников серии «Экспресс» с космодрома Байконур запланирован на март, рассказал генеральный директор компании «Информационные спутниковые системы» им. академика М. Ф. Решетнева Николай Тестоедов 11 января.
REGNUM вчера в 07:52
Общество

В Роспотребнадзоре назвали способ предотвратить болезнь Альцгеймера

Специалисты Роспотребнадзора считают, что снизить риск развития заболевания на 50% можно, регулярно практикуя физическую активность.
Российская газета вчера в 23:20
Шоу-бизнес

Пелагея впервые прокомментировала свой развод с Телегиным

Российская певица и наставница в музыкальном проекте «Голос» Пелагея впервые прокомментировала свой развод с форвардом московского ЦСКА и сборной России по хоккею Иваном Телегиным.
ФАН 03:36
Происшествия

На Аляске спасли мужчину, который выживал на морозе 22 дня

Погорелец, который 22 дня продержался в условиях мороза, находясь в 30 км от ближайшего населенного пункта, был благополучно спасен.
Вечерний курьер 02:28
Общество

Диетолог назвала продукты, помогающие похудеть

РИА Новости 01:43
Общество

В Гидрометцентре объяснили причину аномально теплой зимы

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что аномальная для зимы погода наблюдаются в России из-за глобального потепления.
Радио Комсомольская правда 05:12
Экономика

Аэропорт «Элиста» планируют продать

Аэропорт «Элиста» включен в прогнозный план приватизации федерального имущества на 2020 — 2022 годы.
REGNUM 10 января в 07:40
Футбол

Слуцкий назвал задачу «Рубина» на текущий сезон

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что в текущем сезоне цель команды — сохранение места в Российской премьер-лиге (РПЛ).
RT на русском 04:12
Кино

Комедия «Холоп» собрала в российском прокате 2 млрд рублей

Ранее при сборах в 1,9 млрд рублей "Холоп" стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката.
КиноПоиск 10 января в 08:08
Футбол

Дуглас Сантос ответил, перейдет ли он в «Васко да Гама»

Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос поделился ожиданиями от второй половины сезона и рассказал о том, как провел отпуск.
Нева Спорт 05:12
Шоу-бизнес

Полина Гагарина показала фото в бикини в рекордно низком весе

Снимок был опубликован после признания исполнительницы, что ее вес достиг рекордно низкой отметки.
Слово и Дело вчера в 09:48
Энергетика

Экваториальная Гвинея ведёт переговоры с РФ о проекте на шельфе

Власти Экваториальной Гвинеи, расположенной на западе Африки, начали переговоры с компаниями из России и Великобритании о разработке месторождения Зафиро на шельфе Гвинейского залива.
News.ru 04:39
Экономика

В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат

Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Российской газете".
Российская газета 10 января в 22:00
Кино

СМИ сообщили, сколько Генри Кавилл заработал за роль «Ведьмака»

Актер Генри Кавилл получил $400 тыс. за съемку в одной серии сериала «Ведьмака» от Netflix.
CyberSport.ru вчера в 10:20
Происшествия

СК начал проверку после хлопка на заводе под Белгородом

Следователи начали проверку после хлопка пылевоздушной смеси в здании комбикормового завода в Белгородской области, говорится в сообщении регионального управления СК.
РБК вчера в 20:49
Футбол

На Мальте футболист арестован после нападения на судью во время матча

Матч второго дивизиона чемпионата Мальты по футболу между командами "Оратой Юс" и "Саннат Лайонс" не был доигран из-за нападения одного из игроков на судью.
РИА Новости 05:15
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