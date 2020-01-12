Общество
РИА НовостиГорбачев призвал отменить длинные выходные в России
Бывший президент СССР Михаил Горбачев в беседе с Ura.ru раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от подобной практики. "Народ в эти дни просто бездельничает, многие уходят в запои", - заявил Горбачев, выразив мнение, что необходимо отменить длинные выходные на Новый год и в мае.
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с чего всё началось
Как написало ранее агентство Ura.ru, Горбачев высказался за отмену новогодних и майских длинных выходных в России, поскольку "народ в эти дни просто бездельничает, многие уходят в запои".РИА Новости02:12
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 10:13, Ашберн
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 10:13, Ашберн
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