Общество

РИА НовостиРИА НовостиГорбачев призвал отменить длинные выходные в России

Бывший президент СССР Михаил Горбачев в беседе с Ura.ru раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от подобной практики. "Народ в эти дни просто бездельничает, многие уходят в запои", - заявил Горбачев, выразив мнение, что необходимо отменить длинные выходные на Новый год и в мае.
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с чего всё началось
Как написало ранее агентство Ura.ru
, Горбачев высказался за отмену новогодних и майских длинных выходных в России, поскольку "народ в эти дни просто бездельничает, многие уходят в запои".
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