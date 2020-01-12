с чего всё началось

Бывший президент СССР Михаил Горбачев в беседе с Ura.ru раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от подобной практики. "Народ в эти дни просто бездельничает, многие уходят в запои", - заявил Горбачев, выразив мнение, что необходимо отменить длинные выходные на Новый год и в мае.

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Происшествия Уроженка Москвы вышла замуж за убившего журналистку изобретателя Уроженка Москвы, которая живет в Финляндии, Йенни Курпен вышла замуж за датского изобретателя Петера Мадсена, проговоренному к пожизненному заключению за убийство журналистки Ким Валль.

Политика Турчинов призвал наказать Россию за сбитый Ираном Boeing Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов попытался переложить на Россию ответственность за уничтожение лайнера МАУ в Иране.

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