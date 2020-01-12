Общество

РИА НовостиРИА НовостиГорбачев призвал отменить длинные выходные в России

Бывший президент СССР Михаил Горбачев в беседе с Ura.ru раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от подобной практики. "Народ в эти дни просто бездельничает, многие уходят в запои", - заявил Горбачев, выразив мнение, что необходимо отменить длинные выходные на Новый год и в мае.
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с чего всё началось

Горбачев требует лишить россиян всех длинных выходных. «Народ спивается!»

Все длинные выходные в России следует отменить, так как они зачастую приводят к алкоголизации и деградации населения. Такое мнение высказал «URA.RU» экс-президент СССР Михаил Горбачев.
URA.Ruвчера в 13:07

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В Общественной палате рассказали о пользе длинных выходных

РИА Новости08:16

Горбачёв опроверг своё якобы заявление об отмене длинных выходных

Life.ru03:10

Горбачев требует лишить россиян всех длинных выходных. «Народ спивается!»

URA.Ruвчера в 13:07

Горбачев-фонд опроверг призыв экс-президента отменить длинные выходные

Известия02:50

Горбачев-фонд объяснил слова экс-президента о длинных выходных

РБК02:47

«Многие уходят в запои»: Горбачёв призвал взять пример с СССР, отменив длинные праздники

Царьградвчера в 15:44

В Горбачев-фонде опровергли сообщения СМИ о предложении экс-президента о выходных

ФАН03:02
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Горбачев нашел способ борьбы с запоями

Вести.UZ00:01
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