Все длинные выходные в России следует отменить, так как они зачастую приводят к алкоголизации и деградации населения. Такое мнение высказал «URA.RU» экс-президент СССР Михаил Горбачев.

с чего всё началось

Бывший президент СССР Михаил Горбачев в беседе с Ura.ru раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от подобной практики. "Народ в эти дни просто бездельничает, многие уходят в запои", - заявил Горбачев, выразив мнение, что необходимо отменить длинные выходные на Новый год и в мае.

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