Общество
Газета.RuГорбачев призвал отменить длинные выходные в России из-за пьянства
Экс-президент СССР Михаил Горбачев призвал отменить новогодние каникулы и другие "длинные выходные" в России. По словам политика, народ в это время "бездельничает", а многие уходят в продолжительный запой.
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с чего всё началось
Как написало ранее агентство Ura.ru, Горбачев высказался за отмену новогодних и майских длинных выходных в России, поскольку "народ в эти дни просто бездельничает, многие уходят в запои".РИА Новости02:12
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 11:46, Ашберн
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