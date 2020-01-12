с чего всё началось

Экс-президент СССР Михаил Горбачев призвал отменить новогодние каникулы и другие "длинные выходные" в России. По словам политика, народ в это время "бездельничает", а многие уходят в продолжительный запой.

Экономика В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат Сбережения из ПФР можно будет перенести в новую схему пенсионных выплат без потерь и комиссий, рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

Кино Названы номинанты на получение антипремии «Золотая малина» В номинации "Худший фильм" оказались "Годзилла: Король монстров", киномюзикл "Кошки", не самым удачным зрители и эксперты назвали также "Зеровиль", "Репродукцию", хоррор "Призраки Шэрон Тейт" и т.д.

Кино Джуд Лоу отрицает оскорбление католиков в «Молодом папе» Актер Джуд Лоу, который снова играет папу римского в продолжении сериала Паоло Соррентино "Молодой папа", в беседе с РИА "Новости" рассказал о своем отношении к содержанию сериала.

Происшествия Автомобиль сбил Ренату Литвинову в центре Москвы Водитель Mercedes сбил актрису Ренату Литвинову на Тверской улице в Москве, на месте ДТП работают полицейские.

Шоу-бизнес СМИ: Заворотнюк выписали из клиники Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк покинула клинику, в которой проходила курс лечения, утверждает Свободная пресса.

Автоспорт На ралли «Дакар» погиб португальский мотогонщик В ходе седьмого этапа проходящего в Саудовской Аравии ралли-рейда «Дакар» скончался 40-летний португальский мотоциклист Паулу Гонсалвеш, сообщается на официальном сайте гонки.

Общество В России изменят структуру оплаты труда учителей Разрабатываемые поправки в Трудовой кодекс позволят прописать базовые гарантии оплаты труда педагогов на федеральном уровне.

Фигурное катание Фигуристы Мозалёв и Самсонов стали призёрами юношеской Олимпиады Японский фигурист Юма Кагияма одержал победу на юношеских Олимпийских играх, по сумме двух программ опередив соперников из России Андрея Мозалёва и Даниила Самсонова.