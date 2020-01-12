Общество

Газета.RuГазета.RuГорбачев призвал отменить длинные выходные в России из-за пьянства

Экс-президент СССР Михаил Горбачев призвал отменить новогодние каникулы и другие "длинные выходные" в России. По словам политика, народ в это время "бездельничает", а многие уходят в продолжительный запой.
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с чего всё началось
Как написало ранее агентство Ura.ru
, Горбачев высказался за отмену новогодних и майских длинных выходных в России, поскольку "народ в эти дни просто бездельничает, многие уходят в запои".
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