Все длинные выходные в России следует отменить, так как они зачастую приводят к алкоголизации и деградации населения. Такое мнение высказал «URA.RU» экс-президент СССР Михаил Горбачев.

с чего всё началось

Народ в эти дни просто бездельничает, многие уходят в запои. Выходные стоит распределять более равномерно. Мне кажется правильным, когда есть один выходной в середине недели, а потом снова рабочие дни. Я бы просто перераспределил эти все длинные выходные по календарю, вот и все.

Бывший президент СССР Михаил Горбачев раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от данной практики, передает Ura.ru. Он пояснил, что в эти дни "народ бездельничает, многие уходят в запой".

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