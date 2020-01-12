Общество

Газета.RuГазета.RuГорбачев призвал сократить новогодние выходные в России

Бывший президент СССР Михаил Горбачев раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от данной практики, передает Ura.ru. Он пояснил, что в эти дни "народ бездельничает, многие уходят в запой".
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Михаил Горбачев
Народ в эти дни просто бездельничает, многие уходят в запои. Выходные стоит распределять более равномерно. Мне кажется правильным, когда есть один выходной в середине недели, а потом снова рабочие дни. Я бы просто перераспределил эти все длинные выходные по календарю, вот и все.
— Михаил ГорбачевСвободная Пресса 18:51
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