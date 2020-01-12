Общество

Газета.RuГазета.RuГорбачев призвал сократить новогодние выходные в России

Бывший президент СССР Михаил Горбачев раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от данной практики, передает Ura.ru. Он пояснил, что в эти дни "народ бездельничает, многие уходят в запой".
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с чего всё началось

Горбачев требует лишить россиян всех длинных выходных. «Народ спивается!»

Все длинные выходные в России следует отменить, так как они зачастую приводят к алкоголизации и деградации населения. Такое мнение высказал «URA.RU» экс-президент СССР Михаил Горбачев.
URA.Ruвчера в 13:07

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Горбачев-фонд объяснил слова экс-президента о длинных выходных

РБК02:47

В Горбачев-фонде опровергли сообщения СМИ о предложении экс-президента о выходных

ФАН03:02

Горбачев-фонд опроверг призыв экс-президента отменить длинные выходные

Известия02:50

Горбачёв опроверг своё якобы заявление об отмене длинных выходных

Life.ru03:10

В «Горбачев-фонде» опровергли слова экс-президента о длинных выходных

РИА Новости02:12

«Многие уходят в запои»: Горбачёв призвал взять пример с СССР, отменив длинные праздники

Царьградвчера в 15:44

Горбачев требует лишить россиян всех длинных выходных. «Народ спивается!»

URA.Ruвчера в 13:07
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Горбачев нашел способ борьбы с запоями

Вести.UZ00:01
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Происшествия

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Вести.Ru вчера в 17:34
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Технология Sensel позволяет сделать сенсорной практически любую поверхность

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Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри

Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 18:18
Происшествия

Пять человек госпитализированы после взрыва на заводе под Белгородом

Газета.Ru вчера в 14:46
Экономика

В ЦБ объяснили механизм перевода средств в новую пенсионную систему

Пенсионные накопления можно будет перевести в новую пенсионную систему — гарантированный пенсионный план (ГПП) — без комиссий и в режиме реального времени, если гражданин захочет сделать это в рамках одного негосударственного пенсионного фонда.
RT на русском 04:23
Происшествия

В Австралии акулы съели немецкого футболиста

Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.
BFM.ru вчера в 16:43
Политика

Путин надеется, что до большой войны на Ближнем Востоке не дойдет

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что ситуация на Ближнем Востоке не дойдет до масштабной войны.
Народные новости вчера в 10:50
Автоспорт

Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб во время ралли «Дакар»

RT на русском 05:12
Транспорт

На участке Москва-Мытищи запустят новые пути

Московский Комсомолец 05:35
Политика

В МИД прокомментировали резолюцию Польши о начале Второй мировой войны

Капитал страны 10 января в 06:41
Политика

Посол Великобритании в Иране заявил, что не участвовал в протестах

Посол Великобритании в Иране Роберт Макэр, задержанный ранее в ходе протестов в Тегеране, заявил, что не принимал участия в демонстрации в иранской столице, и отметил, что покинул мероприятие через пять минут после того, как собравшиеся стали скандировать.
РИА Новости 04:41
Армия и оружие

CNN: военных на базе США в Ираке заранее оповестили об ударе Ирана

Американские военные на базе Эйн-аль-Асад в Ираке узнали о готовящейся ракетной атаке Ирана за два с половиной часа до бомбардировок.
РИА Новости 02:21
Происшествия

На Аляске спасли оставшегося на 22 дня на морозе мужчину

На Аляске спасли мужчину, который остался без дома и провел на морозе 22 дня, пишет Daily Mail 11 января.
Известия вчера в 21:38
Политика

ЦИК Абхазии готовится назначить новые выборы президента

Решение в ЦИК принес истец Решение суда об отмене результатов сентябрьских выборов президента и назначении новых выборов в ЦИК Абхазии в субботу доставил лично Алхас Квициния - лидер партии "Амцахара" (" Родовые огни"), проигравший на сентябрьских выборах Хаджимбе.
ТАСС вчера в 09:04
Политика

Поклонская рассказала о проблемах с получением паспортов в Крыму

РИА Новости вчера в 08:05
Армия и оружие

В Пентагоне заявили об угрозе конкуренции со стороны Китая и России

В министерстве обороны США заявили об угрозе конкуренции со стороны России и Китая.
Известия 05:38
Политика

Миллер заявил, что Россия сможет сама достроить «Северный поток-2»

Россия сможет сама достроить газопровод «Северный поток-2», но для этого может понадобиться больше времени, сказал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.
Коммерсантъ 06:57
Шоу-бизнес

Внучку Михаила Боярского уже сравнивают с Анной Семенович

Девушка позировала в коротких шортах Наследница звездной династии Боярских, 21-летняя Екатерина, продолжает завоевывать внимание пользователей социальных сетей.
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Шоу-бизнес

Телеведущая Екатерина Андреева похвасталась фигурой в купальнике

Известная телеведущая Екатерина Андреева поделилась смелым снимком в купальнике.
OAnews вчера в 12:02
Шоу-бизнес

СМИ сообщили о выписке Анастасии Заворотнюк

По информации других источников, которую приводит издание, врачи могли отправить Заворотнюк домой, так как ее семья больше не может оплачивать ее пребывание в медицинском центре.
URA.Ru 05:37
Экономика

Черный хлеб в России может подорожать

Некоторыми факторами сдерживания цен на рожь могут стать: импорт ржаной муки из Белоруссии, а также замена ржаной муки на муку второго сорта производителями хлеба.
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Политика

СМИ Германии обсуждают итоги встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель

Итоги вчерашней встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель активно обсуждает немецкая пресса.
Вести.Ru 00:45
Футбол

«Ливерпуль» выдал рекордный старт сезона в истории топ-5 лиг Европы

Как сообщает Opta, 61 набранное очко после 21 игры не только лучший старт в истории Премьер-лиги, но и для топ-5 национальных лиг Европы — АПЛ, Ла Лига, Серия А, Бундеслига, Лига 1.
Sport24.ru вчера в 14:32
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На Украине рассказали о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing

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Шоу-бизнес

Пелагея впервые прокомментировала свой развод с Телегиным

Российская певица и наставница в музыкальном проекте «Голос» Пелагея впервые прокомментировала свой развод с форвардом московского ЦСКА и сборной России по хоккею Иваном Телегиным.
ФАН 03:36
Общество

Во Франции заявили о готовности временно отозвать пенсионную реформу

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что правительство страны готово пойти на уступки и временно исключить из проекта пенсионной реформы повышение с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.
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Армия и оружие

В ЛНР заявили, что в Станицу Луганскую прибыли наемники из Канады

Граждане Канады - наемники одной из частных военных компаний - прибыли в подконтрольную Киеву Станицу Луганскую близ линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
РИА Новости 05:50
Кино

Новый стиль Мерьем Узерли назван «трендом сезона»

Внимание многих присутствующих было приковано не только к самой Мерьем, но и к ее наряду: многие назвали платье «трендом сезона» и похвалили Узерли за отличный выбор.
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Директора интерната под Курском задержали по подозрению в хищениях

В Курской области полиция задержала директора школы-интерната по подозрению в хищении у воспитанников пенсий по инвалидности.
РБК 05:36
Футбол

На Мальте футболист избил судью и ушел со стадиона в наручниках

Издание TVM передает, что вначале главный судья матча предъявил игроку футбольного клуба «Саннат Лайонс» Антуану Камиллери красную карточку.
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