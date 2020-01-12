Общество
Газета.RuГорбачев призвал сократить новогодние выходные в России
Бывший президент СССР Михаил Горбачев раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от данной практики, передает Ura.ru. Он пояснил, что в эти дни "народ бездельничает, многие уходят в запой".
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с чего всё началось
Все длинные выходные в России следует отменить, так как они зачастую приводят к алкоголизации и деградации населения. Такое мнение высказал «URA.RU» экс-президент СССР Михаил Горбачев.URA.Ruвчера в 13:07
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 07:11, Ашберн
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Общество
Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри
Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Происшествия
Пять человек госпитализированы после взрыва на заводе под Белгородом
Экономика
В ЦБ объяснили механизм перевода средств в новую пенсионную систему
Пенсионные накопления можно будет перевести в новую пенсионную систему — гарантированный пенсионный план (ГПП) — без комиссий и в режиме реального времени, если гражданин захочет сделать это в рамках одного негосударственного пенсионного фонда.
Происшествия
В Австралии акулы съели немецкого футболиста
Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.
Политика
Путин надеется, что до большой войны на Ближнем Востоке не дойдет
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что ситуация на Ближнем Востоке не дойдет до масштабной войны.
Автоспорт
Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб во время ралли «Дакар»
Транспорт
На участке Москва-Мытищи запустят новые пути
Политика
В МИД прокомментировали резолюцию Польши о начале Второй мировой войны
Политика
Посол Великобритании в Иране заявил, что не участвовал в протестах
Посол Великобритании в Иране Роберт Макэр, задержанный ранее в ходе протестов в Тегеране, заявил, что не принимал участия в демонстрации в иранской столице, и отметил, что покинул мероприятие через пять минут после того, как собравшиеся стали скандировать.
Армия и оружие
CNN: военных на базе США в Ираке заранее оповестили об ударе Ирана
Американские военные на базе Эйн-аль-Асад в Ираке узнали о готовящейся ракетной атаке Ирана за два с половиной часа до бомбардировок.
Происшествия
На Аляске спасли оставшегося на 22 дня на морозе мужчину
На Аляске спасли мужчину, который остался без дома и провел на морозе 22 дня, пишет Daily Mail 11 января.
Политика
ЦИК Абхазии готовится назначить новые выборы президента
Решение в ЦИК принес истец Решение суда об отмене результатов сентябрьских выборов президента и назначении новых выборов в ЦИК Абхазии в субботу доставил лично Алхас Квициния - лидер партии "Амцахара" (" Родовые огни"), проигравший на сентябрьских выборах Хаджимбе.
Политика
Поклонская рассказала о проблемах с получением паспортов в Крыму
Армия и оружие
В Пентагоне заявили об угрозе конкуренции со стороны Китая и России
В министерстве обороны США заявили об угрозе конкуренции со стороны России и Китая.
Политика
Миллер заявил, что Россия сможет сама достроить «Северный поток-2»
Россия сможет сама достроить газопровод «Северный поток-2», но для этого может понадобиться больше времени, сказал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.
Шоу-бизнес
Внучку Михаила Боярского уже сравнивают с Анной Семенович
Девушка позировала в коротких шортах Наследница звездной династии Боярских, 21-летняя Екатерина, продолжает завоевывать внимание пользователей социальных сетей.
Шоу-бизнес
Телеведущая Екатерина Андреева похвасталась фигурой в купальнике
Известная телеведущая Екатерина Андреева поделилась смелым снимком в купальнике.
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о выписке Анастасии Заворотнюк
По информации других источников, которую приводит издание, врачи могли отправить Заворотнюк домой, так как ее семья больше не может оплачивать ее пребывание в медицинском центре.
Экономика
Черный хлеб в России может подорожать
Некоторыми факторами сдерживания цен на рожь могут стать: импорт ржаной муки из Белоруссии, а также замена ржаной муки на муку второго сорта производителями хлеба.
Политика
СМИ Германии обсуждают итоги встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель
Итоги вчерашней встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель активно обсуждает немецкая пресса.
Футбол
«Ливерпуль» выдал рекордный старт сезона в истории топ-5 лиг Европы
Как сообщает Opta, 61 набранное очко после 21 игры не только лучший старт в истории Премьер-лиги, но и для топ-5 национальных лиг Европы — АПЛ, Ла Лига, Серия А, Бундеслига, Лига 1.
Политика
На Украине рассказали о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing
Шоу-бизнес
Пелагея впервые прокомментировала свой развод с Телегиным
Российская певица и наставница в музыкальном проекте «Голос» Пелагея впервые прокомментировала свой развод с форвардом московского ЦСКА и сборной России по хоккею Иваном Телегиным.
Общество
Во Франции заявили о готовности временно отозвать пенсионную реформу
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что правительство страны готово пойти на уступки и временно исключить из проекта пенсионной реформы повышение с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.
Армия и оружие
В ЛНР заявили, что в Станицу Луганскую прибыли наемники из Канады
Граждане Канады - наемники одной из частных военных компаний - прибыли в подконтрольную Киеву Станицу Луганскую близ линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Кино
Новый стиль Мерьем Узерли назван «трендом сезона»
Внимание многих присутствующих было приковано не только к самой Мерьем, но и к ее наряду: многие назвали платье «трендом сезона» и похвалили Узерли за отличный выбор.
Происшествия
Директора интерната под Курском задержали по подозрению в хищениях
В Курской области полиция задержала директора школы-интерната по подозрению в хищении у воспитанников пенсий по инвалидности.
Футбол
На Мальте футболист избил судью и ушел со стадиона в наручниках
Издание TVM передает, что вначале главный судья матча предъявил игроку футбольного клуба «Саннат Лайонс» Антуану Камиллери красную карточку.