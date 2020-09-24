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NewInform
NewInform

Горбачев прокомментировал номинацию Путина на Нобелевскую премию мира

Недавно президент России Владимир Путин был номинирован на Нобелевскую премию мира. На это отреагировал экс-президент СССР Михаил Горбачев. Он заявил, что получить престижную награду смогут только те, кто отличился.В источнике
С чего всё началось
Подъём

Горбачёв прокомментировал выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

Заявку на номинацию Путина направил главный редактор газеты «Президент», академик Сергей Комков. Это уже пятое выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира.
Подъёмвчера в 09:50
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РБК

Горбачев оценил выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

РБКвчера в 13:29
ФАН

Горбачев оценил выдвижение Путина на Нобелевскую премию

ФАНвчера в 13:14
РИА Новости

Горбачев оценил выдвижение Путина на Нобелевскую премию

РИА Новостивчера в 10:46
URA.Ru

Горбачев оценил выдвижение Путина на Нобелевскую премию. «Знаю, как люди могут отреагировать»

URA.Ruвчера в 11:06
Газета.Ru

Горбачев прокомментировал выдвижение Путина на Нобелевскую премию

Газета.Ruвчера в 11:30
Lenta.ru

Горбачев отреагировал на выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

Lenta.ruвчера в 10:27
Подъём

Горбачёв прокомментировал выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

Подъёмвчера в 09:50

Тиньков после звонка Грефа удалил высказывание о его премьерстве

Глава Сбербанка Герман Греф, которого сегодня основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков предложил назначить премьер-министром России, позвонил предпринимателю и попросил удалить это высказывание из соцсети.
Тиньков после звонка Грефа удалил высказывание о его премьерстве
Ведомостивчера в 11:19
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Небензя оценил выступление представителя США на заседании СБ ООН

«Сожалеем, что представитель США выбрала это заседание, площадку Совета Безопасности для безосновательных обвинений в адрес одного из членов СБ, а заодно и всего совета в целом», — сказал Небензя.
RT на русскомвчера в 12:33
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Путин посетит военные учения «Кавказ-2020»

Российский лидер Владимир Путин в пятницу, 25 сентября, совершит рабочую поездку в Южный федеральный округ (ЮФО), где на полигоне Капустин Яр пройдет основной этап стратегических учений «Кавказ-2020».
ТК Звездавчера в 08:37
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В Москве могут вновь ввести самоизоляцию для пожилых

«Число заболевших коронавирусом в Москве медленно, но верно растет, что ставит под угрозу жизнь и здоровье прежде всего пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями»,-- сказал собеседник агентства.
Коммерсантъвчера в 12:58
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В Москве за нарушение масочного режима закрыли 43 магазина

В пресс-службе городского департамента торговли и услуг РИА Новости уточнили, что из-за нарушения масочно-перчаточного режима закрылись магазины "Магнолия" на Авиамоторной улице, дом 28/6, а также магазин "Перекресток" на Большой Полянке, дом 28 корпус 1.
РИА Новостивчера в 10:50
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Хуснуллин прокомментировал законопроект о реновации в регионах России

Москва, 25 сентября 2020, 00:14 — REGNUM Законопроект о распространении программы реновации на всю Россию направлен на ускорение расселения граждан из аварийного жилого фонда, заявил 24 сентября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании «Девелопмент клуба».
REGNUM17:14

«Ростов» проиграл дома «Маккаби» и вылетел из Лиги Европы

В домашнем матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Ростов" неожиданно уступил "Маккаби" (Хайфа) со счетом 1:2. Напомним, что на этой стадии судьба противостояния решается по итогу одной встречи.
Российская газетавчера в 14:45
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