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NewInform
NewInform

Горбачев прокомментировал номинацию Путина на Нобелевскую премию мира

Недавно президент России Владимир Путин был номинирован на Нобелевскую премию мира. На это отреагировал экс-президент СССР Михаил Горбачев. Он заявил, что получить престижную награду смогут только те, кто отличился.В источнике
С чего всё началось
Подъём

Горбачёв прокомментировал выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

Заявку на номинацию Путина направил главный редактор газеты «Президент», академик Сергей Комков. Это уже пятое выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира.
Подъёмвчера в 09:50
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Фонтанка.Ру

Горбачёв о выдвижении Путина на Нобелевскую премию мира: Время, когда награду давали по блату, ушло

Фонтанка.Рувчера в 13:53
Газета.Ru

Горбачев прокомментировал выдвижение Путина на Нобелевскую премию

Газета.Ruвчера в 11:30
Подъём

Горбачёв прокомментировал выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

Подъёмвчера в 09:50
РИА Новости

Горбачев оценил выдвижение Путина на Нобелевскую премию

РИА Новостивчера в 10:46
Lenta.ru

Горбачев отреагировал на выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

Lenta.ruвчера в 10:27
News.ru

Горбачёв увидел в выборе лауреата Нобелевской премии мира большую проблему

News.ruвчера в 10:15
URA.Ru

Горбачев оценил выдвижение Путина на Нобелевскую премию. «Знаю, как люди могут отреагировать»

URA.Ruвчера в 11:06

Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном

Малый противолодочный корабль ВМФ РФ "Казанец", столкнувшийся в среду, 23 сентября, у берегов Дании с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") под флагом Маршалловых Островов в условиях густого тумана, покинул территориальные воды этой страны, сообщили в четверг Королевские вооруженные силы Дании.
Интерфаксвчера в 06:05
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ЦИК прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области

Победа Марины Удгодской на выборах главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области законна, заявила 24 сентября глава ЦИК Элла Памфилова в интервью "Говорит Москва".
REGNUMвчера в 12:02
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Небензя оценил выступление представителя США на заседании СБ ООН

«Сожалеем, что представитель США выбрала это заседание, площадку Совета Безопасности для безосновательных обвинений в адрес одного из членов СБ, а заодно и всего совета в целом», — сказал Небензя.
RT на русскомвчера в 12:33
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Apple выпустила новые версии iOS 14.0.1 и iPadOS 14.0.1

Ресурс 9to5Mac поделился полными примечаниями к выпуску обновления Apple iOS 14.0.1: Устранена проблема, которая могла привести к сбросу настроек браузера и почты по умолчанию после перезагрузки iPhone.
МИТвчера в 14:19

Назван срок хранения еды в морозилке

Домашнюю бытовую морозильную камеру лучше использовать не для самостоятельной заморозки продуктов, а для поддержания ранее замороженной продукции, рассказал эксперт по здоровому питанию, телеведущий, шеф-повар Сергей Синицын.
РИА Новости19:06