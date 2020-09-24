Недавно президент России Владимир Путин был номинирован на Нобелевскую премию мира. На это отреагировал экс-президент СССР Михаил Горбачев. Он заявил, что получить престижную награду смогут только те, кто отличился.

С чего всё началось Горбачёв прокомментировал выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира Заявку на номинацию Путина направил главный редактор газеты «Президент», академик Сергей Комков. Это уже пятое выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира. Подъём вчера в 09:50