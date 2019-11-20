Политика
Газета.RuГорбачев отреагировал на слова Путина о причинах распада СССР
Бывший советский лидер Михаил Горбачев ответил на слова президента России Владимира Путина о причинах распада Советского Союза. Об этом сообщает РИА "Новости". На инвестфоруме "Россия зовет!"
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 02:18, Вашингтон
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 02:18, Вашингтон
Общество
На создание российского аналога «Википедии» уйдет около 2 млрд рублей
На создание Большой российской энциклопедии (БРЭ), которую называют российским аналогом «Википедии», потребуется около 2 млрд рублей.
Общество
СК возбудил новые дела о хищениях на космодроме Восточный, пишут СМИ
Следственный комитет возбудил два новых уголовных дела о хищении на космодроме Восточный, сообщает "Коммерсант".
Политика
Зеленский пообещал вернуть оборудование на прибывшие из России корабли
Украина обратится к России с требованием вернуть вещи и объекты, находившиеся на кораблях, возвращенных на этой неделе после задержания в Керченском проливе.
Наука
CRISPR-кровь вылечила первых пациенток с наследственными заболеваниями
В 2019 году компании CRISPR Therapeutics и Vertex начали первые испытания генетически отредактированных клеток для борьбы с наследственными болезнями крови.
Транспорт
Началась перекодировка карт «Тройка» для бесплатной пересадки на МЦД
До запуска Московских центральных диаметров остается не так много времени и уже сегодня пассажирам советуют перекодировать имеющиеся карты "Тройка".
Общество
Украинка объявила себя женой Путина и попыталась прорваться к нему
Гражданка Украины, 36-летняя Наталья, попыталась прорваться к президенту России Владимиру Путину, представившись его супругой.
Гаджеты
Xiaomi предлагает проголосовать за новую версию Redmi Note Pro
Компания Xiaomi через свое независимое подразделение продолжает рекламную кампанию смартфона Redmi Note Pro, который дебютировал в Китае в августе этого года, а за последние месяцы успел появиться во многих других странах мира.
Общество
Россияне с самого утра занимают очереди за справками для водителей
Жители нескольких российских городов с раннего утра занимают очереди, чтобы пройти медосмотр на получение водительских прав по старым правилам.
Общество
Михайлов день: что запрещено делать 21 ноября
Политика
Байден заявил о нежелании Путина и Трампа видеть его президентом США
Бывший вице-президент США Джозеф Байден считает, что российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп не хотят его победы на предстоящих выборах главы государства в 2020 году.
Экономика
«Газпром» продаст на Мосбирже 3,59% своих акций
Напомним, в июле «дочки» «Газпрома» — Gazprom Gerosgaz Holdings BV (Нидерланды) и Rosingaz Limited (Кипр) — заключили соглашение о размещении на Московской бирже 693,63 млн акций (2,93%) «Газпрома», которые были проданы за 139 млрд руб. с дисконтом 5,4% к рыночной цене одному крупному инвестору.
Общество
Власти США потребовали от двух вузов отчитаться о контактах с Россией
Министерство образования США потребовало от Массачусетского технологического института (MIT) и Мэрилендского университета отчитаться о контактах с властями России, Китая, Катара и Саудовской Аравией, а также о подарках, полученных от иностранных государств.
Политика
США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»
Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток – 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год.
Общество
Руки-Базуки показал новое видео с руками после операции
Блогер Кирилл Терёшин, известный под прозвищем Руки-Базуки, опубликовал в своём «инстаграме» новое видео, на котором можно посмотреть, как выглядят его руки после операции.
Экономика
Forbes составил рейтинг директоров-капиталистов
Forbes представил рейтинг российских руководителей, которые владеют акциями своих компаний и пакеты которых оцениваются наиболее высоко.
Технологии
Россияне стали одними из самых активных пользователей финтех-услуг
Наиболее популярным у россиян сервисом стали переводы и платежи — о такой услуге знают 100% жителей страны (в мире — 96%).
Футбол
Станислав Черчесов ответил болельщикам, которые оскорбили Дзюбу
Футбол
UEFA открыл дело против Бельгии после матча с Россией
Специалисты считают, что бельгийская команда дважды нарушила правила. UEFA открыл дисциплинарное дело в отношении сборной Бельгии.
Общество
Космонавт Рязанский объяснил редкие полеты россиянок в космос
Рязанский добавил, что ждет полета на орбиту единственной на сегодняшний день женщины в российском отряда космонавтов — Анны Кикиной.
Шоу-бизнес
Гай Германика поспорила с Собчак об абортах
Валерия Гай Германика в рамках YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» поспорила с телеведущей о пропаганде абортов в России.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Шоу-бизнес
Возлюбленная Дмитрия Маликова-младшего призналась, что стала мамой
По информации журналистов, Анастасия Толстая родила своему возлюбленному девочку. К слову, Дмитрий пока не женился на матери своей дочери.
Технологии
Дуров призвал пользователей удалять WhatsApp
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить приложение из-за возможных хакерских атак.
Армия и оружие
НАТО признает космос своей новой оперативной сферой
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс признает космос своей новой оперативной сферой наряду с "воздухом, сушей, морем".
Шоу-бизнес
45-летняя Анна Михалкова «доросла» до съемок в эротических сценах
Как звезда призналась в интервью изданию «КП», ей надо было «дорасти» до этого. В одной из откровенных сцен в «Давай разведемся!»
Общество
Роструд рассказал о возможности продлить новогодние каникулы
Напомним, новогодние каникулы 2019–2020 сократятся на два дня.
Происшествия
Контрабандисты вывезли за рубеж томский лес на 600 млн рублей
По предварительным данным, стоимость экспортируемой за рубеж продукции может превысить 600 млн рублей.
Происшествия
Жителя Вольска посадили на 17 лет за изнасилования школьницы
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о планах Чернышева развестись
Сообщения о планах фигуриста Петра Чернышева развестись с Анастасией Заворотнюк являются ложью, заявили близкие актрисы.