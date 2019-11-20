Бывший советский лидер Михаил Горбачев ответил на слова президента России Владимира Путина о причинах распада Советского Союза. Об этом сообщает РИА "Новости". На инвестфоруме "Россия зовет!"

Горбачев отреагировал на слова Путина о причинах распада СССР

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