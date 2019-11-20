Политика

Газета.RuГазета.RuГорбачев отреагировал на слова Путина о причинах распада СССР

Бывший советский лидер Михаил Горбачев ответил на слова президента России Владимира Путина о причинах распада Советского Союза. Об этом сообщает РИА "Новости". На инвестфоруме "Россия зовет!"
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Горбачев ответил на слова Путина о причинах распада СССР

РБК01:21

Горбачев ответил на слова Путина о причинах распада СССР

Российская газетавчера в 19:34

Путин назвал причину распада Советского союза

Rambler News Serviceвчера в 06:59

Горбачев прокомментировал слова Путина о причинах распада СССР

Lenta.ruвчера в 11:18

Горбачев ответил на слова Путина о причинах распада СССР

РИА Новостивчера в 09:52

Путин считает, что результаты распада СССР оказались хуже самых негативных ожиданий

ТАССвчера в 07:41

Горбачёв ответил Путину на слова о причинах распада СССР

REGNUMвчера в 18:56
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 02:18, Вашингтон

Путин: СССР похоронил не национализм

Вести.UZвчера в 13:43
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 02:18, Вашингтон
Общество

На создание российского аналога «Википедии» уйдет около 2 млрд рублей

На создание Большой российской энциклопедии (БРЭ), которую называют российским аналогом «Википедии», потребуется около 2 млрд рублей.
Известия 00:54
Общество

СК возбудил новые дела о хищениях на космодроме Восточный, пишут СМИ

Следственный комитет возбудил два новых уголовных дела о хищении на космодроме Восточный, сообщает "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 21:54
Политика

Зеленский пообещал вернуть оборудование на прибывшие из России корабли

Украина обратится к России с требованием вернуть вещи и объекты, находившиеся на кораблях, возвращенных на этой неделе после задержания в Керченском проливе.
РБК вчера в 17:15
Наука

CRISPR-кровь вылечила первых пациенток с наследственными заболеваниями

В 2019 году компании CRISPR Therapeutics и Vertex начали первые испытания генетически отредактированных клеток для борьбы с наследственными болезнями крови.
N+1 19 ноября в 09:27
Транспорт

Началась перекодировка карт «Тройка» для бесплатной пересадки на МЦД

До запуска Московских центральных диаметров остается не так много времени и уже сегодня пассажирам советуют перекодировать имеющиеся карты "Тройка".
Комсомольская правда вчера в 14:30
Общество

Украинка объявила себя женой Путина и попыталась прорваться к нему

Гражданка Украины, 36-летняя Наталья, попыталась прорваться к президенту России Владимиру Путину, представившись его супругой.
Lenta.ru 01:41
Гаджеты

Xiaomi предлагает проголосовать за новую версию Redmi Note Pro

Компания Xiaomi через свое независимое подразделение продолжает рекламную кампанию смартфона Redmi Note Pro, который дебютировал в Китае в августе этого года, а за последние месяцы успел появиться во многих других странах мира.
iXBT.com вчера в 23:57
Общество

Россияне с самого утра занимают очереди за справками для водителей

Жители нескольких российских городов с раннего утра занимают очереди, чтобы пройти медосмотр на получение водительских прав по старым правилам.
РИА Новости 02:12
Общество

Михайлов день: что запрещено делать 21 ноября

Волгоградская правда вчера в 22:18
Политика

Байден заявил о нежелании Путина и Трампа видеть его президентом США

Бывший вице-президент США Джозеф Байден считает, что российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп не хотят его победы на предстоящих выборах главы государства в 2020 году.
Известия 02:02
Экономика

«Газпром» продаст на Мосбирже 3,59% своих акций

Напомним, в июле «дочки» «Газпрома» — Gazprom Gerosgaz Holdings BV (Нидерланды) и Rosingaz Limited (Кипр) — заключили соглашение о размещении на Московской бирже 693,63 млн акций (2,93%) «Газпрома», которые были проданы за 139 млрд руб. с дисконтом 5,4% к рыночной цене одному крупному инвестору.
Коммерсантъ 01:34
Общество

Власти США потребовали от двух вузов отчитаться о контактах с Россией

Министерство образования США потребовало от Массачусетского технологического института (MIT) и Мэрилендского университета отчитаться о контактах с властями России, Китая, Катара и Саудовской Аравией, а также о подарках, полученных от иностранных государств.
Дождь 01:47
Политика

США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»

Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток – 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год.
Известия вчера в 22:30
Общество

Руки-Базуки показал новое видео с руками после операции

Блогер Кирилл Терёшин, известный под прозвищем Руки-Базуки, опубликовал в своём «инстаграме» новое видео, на котором можно посмотреть, как выглядят его руки после операции.
Чемпионат 01:12
Экономика

Forbes составил рейтинг директоров-капиталистов

Forbes представил рейтинг российских руководителей, которые владеют акциями своих компаний и пакеты которых оцениваются наиболее высоко.
Коммерсантъ 01:20
Технологии

Россияне стали одними из самых активных пользователей финтех-услуг

Наиболее популярным у россиян сервисом стали переводы и платежи — о такой услуге знают 100% жителей страны (в мире — 96%).
РБК 02:00
Футбол

Станислав Черчесов ответил болельщикам, которые оскорбили Дзюбу

Gazeta.SPb вчера в 18:56
Футбол

UEFA открыл дело против Бельгии после матча с Россией

Специалисты считают, что бельгийская команда дважды нарушила правила. UEFA открыл дисциплинарное дело в отношении сборной Бельгии.
ТК Звезда вчера в 13:20
Общество

Космонавт Рязанский объяснил редкие полеты россиянок в космос

Рязанский добавил, что ждет полета на орбиту единственной на сегодняшний день женщины в российском отряда космонавтов — Анны Кикиной.
Известия 00:48
Шоу-бизнес

Гай Германика поспорила с Собчак об абортах

Валерия Гай Германика в рамках YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» поспорила с телеведущей о пропаганде абортов в России.
Рамблер вчера в 06:55
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru 19 ноября в 14:12
Шоу-бизнес

Возлюбленная Дмитрия Маликова-младшего призналась, что стала мамой

По информации журналистов, Анастасия Толстая родила своему возлюбленному девочку. К слову, Дмитрий пока не женился на матери своей дочери.
Летидор вчера в 04:22
Технологии

Дуров призвал пользователей удалять WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить приложение из-за возможных хакерских атак.
Lenta.ru вчера в 16:36
Армия и оружие

НАТО признает космос своей новой оперативной сферой

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс признает космос своей новой оперативной сферой наряду с "воздухом, сушей, морем".
Московский Комсомолец 19 ноября в 05:48
Шоу-бизнес

45-летняя Анна Михалкова «доросла» до съемок в эротических сценах

Как звезда призналась в интервью изданию «КП», ей надо было «дорасти» до этого. В одной из откровенных сцен в «Давай разведемся!»
Bimru.ru вчера в 06:43
Общество

Роструд рассказал о возможности продлить новогодние каникулы

Напомним, новогодние каникулы 2019–2020 сократятся на два дня.
Коммерсантъ вчера в 04:01
Происшествия

Контрабандисты вывезли за рубеж томский лес на 600 млн рублей

По предварительным данным, стоимость экспортируемой за рубеж продукции может превысить 600 млн рублей.
REGNUM 00:17
Происшествия

Жителя Вольска посадили на 17 лет за изнасилования школьницы

Четвертая Власть 01:30
Общество

СМИ сообщили о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

REGNUM 01:38
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о планах Чернышева развестись

Сообщения о планах фигуриста Петра Чернышева развестись с Анастасией Заворотнюк являются ложью, заявили близкие актрисы.
РИА Новости вчера в 15:32
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