Политика
Газета.RuГорбачев рассказал о победителях холодной войны
Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев рассказал об окончании Холодной войны и ее победителях. Об этом пишет издание Welt am Sonntag. По его словам, завершение противостояния Советского Союза и стран Запада являлось общей победой.
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В целом приходится констатировать, что западные политики не выдержали испытания новой эпохой. В этом корень и первопричина нынешних проблем.
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Гаджеты
Составлен рейтинг самых быстрых смартфонов
В рейтинге представлено 10 моделей, которые по результатам синтетических тестов Master Lu оказались самые мощные.
Astera 20 октября в 09:15
Кино
Вышел нецензурированный брутальный трейлер нового «Терминатора»
На YouTube-канале студии Paramount Pictures опубликован расширенный рэдбэнд-тивиспот, телевизионный рекламный ролик без цензуры, художественного фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Российская газета 20 октября в 13:20
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
Здоровье
В России началась модернизация поликлиник и ФАПов
В России началась модернизация первичного звена здравоохранения - поликлиник, амбулаторий, кабинетов врачей общей практики, фельдшерско-акушерских пунктов, районных больниц в сельской местности и небольших городах.
Доктор Питер вчера в 11:21
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и её родных
Сотрудники правоохранительных органов нашли тела депутата законодательного собрания Раменского района Московской области и трёх членов её семьи, которые, по версии следствия, были убиты в 2012 году по указанию криминального авторитета Олега Шишканова.
RT на русском вчера в 11:19
Авто
Альтернативный Toyota Yaris: теперь ещё и бюджетный кроссовер
«Кроссовер» же получил к названию приставку в виде литеры X. Кстати, внешний облик такой «пятидверки» был раскрыт еще в июле, тогда снимки машины появились в базе местного министерства промышленности.Toyota Yaris L X Итак, Yaris L X от прочих модификаций отличается шестиугольной радиаторной решеткой, бамперами и наличием традиционного для кросс-хэтчей пластикового обвеса.
Колёса.ru вчера в 08:08
Армия и оружие
Постпредство России посоветовало НАТО закупить учебники по истории
Постоянное представительство России при НАТО порекомендовало Североатлантическому альянсу приобрести вместе комплектов зимней формы учебники по истории.
РИА Новости вчера в 23:07
Общество
В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока
Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.
Известия 20 октября в 06:45
Технологии
Биткойн-воры тайком грабили русских пользователей даркнета
Мошенники использовали заражённый браузер Tor для кражи биткойнов с чужих кошельков.
Царьград вчера в 15:00
Гаджеты
Китайцы показали очень маленький x86-й PC
Игромания.ру вчера в 21:38
Политика
Захарова оценила слова Цукерберга о вмешательстве России в выборы США
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в предстоящие президентские выборы США в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 20:30
Экономика
Сахалин и Китай подумают о совместной переработке морепродуктов
Актуальный вопрос, в котором могли бы пригодиться китайские технологии — переработка на Сахалине твердых бытовых отходов и создание тепличного комплекса.
Сахалин.Инфо 01:12
Технологии
Создан чехол для смартфона из искусственной человеческой кожи
Astera вчера в 20:31
Экономика
В Иркутской области предлагают ввести нулевой налог на электромобили
Иркутская область, 21.10.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области планируют ввести нулевой налог на электромобили.
Телеинформ вчера в 03:07
Экономика
Credit Suisse: Китай впервые обогнал США по числу богатейших людей
Китай впервые обошел США по количеству граждан, вошедших в 10% наиболее богатых людей мира.
Ведомости вчера в 11:31
Культура
Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»
Одной из участниц очередного выпуска нового сезона шоу «Голос» на Первом канале стала Екатерина Осипенко.
Телепрограмма 18 октября в 21:27
Единоборства
Полиция начала проверку после массовой драки на турнире по ММА в Сочи
Последние новости ММА Полиция Краснодарского края сообщила, что проводит проверку, основываясь на опубликованных в интернете видеороликах.
Sport.ru вчера в 09:59
Происшествия
На Украине потерпел крушение вертолёт
RT на русском вчера в 15:02
Экономика
В России рекордно упал спрос на бензин
Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».
Известия вчера в 23:17
Единоборства
Гвоздик остается в больнице после боя с Бетербиевым
ProstoProSport 20 октября в 09:30
Общество
Опубликованы лучшие кадры боя Монгола и «Руки-базуки» по правилам ММА
Знаменитый поединок в октагоне с участием известного блогера Олега Монгола и Кирилла «Руки-базуки» Терешина наконец прошел.
iReactor вчера в 01:17
Экономика
Сбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1%
Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
REGNUM вчера в 11:38
Происшествия
На заводе в Свердловской области произошёл разлив жидкой меди
REGNUM вчера в 22:24
Космос
Древней солнечной бури найдено описание на ассирийских табличках
Evo-rus.com 19 октября в 09:31
Здоровье
Медики предупредили о надвигающейся магнитной буре
На Землю надвигается магнитная буря, которая может негативно сказаться на здоровье людей.
Территория новостей вчера в 10:23
Армия и оружие
Тяжелая военная техника США прибыла в Литву
Тяжелая военная техника США прибыла в Литву.
ФАН вчера в 11:44
Политика
Путин поручил Голодец заняться документальным кино
На встрече с Голодец Путин поручил вице-премьеру обсудить проблему документального кино и заняться ей.
REGNUM вчера в 21:05
Экономика
Акции «Яндекса» на Мосбирже выросли более чем на 10%
Акции "Яндекса" в ходе торгов на Московской бирже подорожали на 10,8%, до 2142,8 рубля за бумагу - это максимальный рост котировки за день, свидетельствуют данные торговой площадки на 12:00 мск.
ТАСС вчера в 07:50
Политика
Польская компания уличила главу «Нафтогаза» во вранье
Глава украинской газовой компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что Украина готова принимать 6,6 миллиарда кубометров газа в год.
Телеканал 360° вчера в 17:51