В целом приходится констатировать, что западные политики не выдержали испытания новой эпохой. В этом корень и первопричина нынешних проблем.

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев рассказал об окончании Холодной войны и ее победителях. Об этом пишет издание Welt am Sonntag. По его словам, завершение противостояния Советского Союза и стран Запада являлось общей победой.

Гаджеты Составлен рейтинг самых быстрых смартфонов В рейтинге представлено 10 моделей, которые по результатам синтетических тестов Master Lu оказались самые мощные.

Кино Вышел нецензурированный брутальный трейлер нового «Терминатора» На YouTube-канале студии Paramount Pictures опубликован расширенный рэдбэнд-тивиспот, телевизионный рекламный ролик без цензуры, художественного фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).

Политика Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Здоровье В России началась модернизация поликлиник и ФАПов В России началась модернизация первичного звена здравоохранения - поликлиник, амбулаторий, кабинетов врачей общей практики, фельдшерско-акушерских пунктов, районных больниц в сельской местности и небольших городах.

Происшествия В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и её родных Сотрудники правоохранительных органов нашли тела депутата законодательного собрания Раменского района Московской области и трёх членов её семьи, которые, по версии следствия, были убиты в 2012 году по указанию криминального авторитета Олега Шишканова.

Авто Альтернативный Toyota Yaris: теперь ещё и бюджетный кроссовер «Кроссовер» же получил к названию приставку в виде литеры X. Кстати, внешний облик такой «пятидверки» был раскрыт еще в июле, тогда снимки машины появились в базе местного министерства промышленности.Toyota Yaris L X Итак, Yaris L X от прочих модификаций отличается шестиугольной радиаторной решеткой, бамперами и наличием традиционного для кросс-хэтчей пластикового обвеса.

Армия и оружие Постпредство России посоветовало НАТО закупить учебники по истории Постоянное представительство России при НАТО порекомендовало Североатлантическому альянсу приобрести вместе комплектов зимней формы учебники по истории.

Общество В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.

Технологии Биткойн-воры тайком грабили русских пользователей даркнета Мошенники использовали заражённый браузер Tor для кражи биткойнов с чужих кошельков.

Политика Захарова оценила слова Цукерберга о вмешательстве России в выборы США Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в предстоящие президентские выборы США в 2020 году.

Экономика Сахалин и Китай подумают о совместной переработке морепродуктов Актуальный вопрос, в котором могли бы пригодиться китайские технологии — переработка на Сахалине твердых бытовых отходов и создание тепличного комплекса.

Экономика В Иркутской области предлагают ввести нулевой налог на электромобили Иркутская область, 21.10.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области планируют ввести нулевой налог на электромобили.

Экономика Credit Suisse: Китай впервые обогнал США по числу богатейших людей Китай впервые обошел США по количеству граждан, вошедших в 10% наиболее богатых людей мира.

Культура Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос» Одной из участниц очередного выпуска нового сезона шоу «Голос» на Первом канале стала Екатерина Осипенко.

Единоборства Полиция начала проверку после массовой драки на турнире по ММА в Сочи Последние новости ММА Полиция Краснодарского края сообщила, что проводит проверку, основываясь на опубликованных в интернете видеороликах.

Экономика В России рекордно упал спрос на бензин Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».

Общество Опубликованы лучшие кадры боя Монгола и «Руки-базуки» по правилам ММА Знаменитый поединок в октагоне с участием известного блогера Олега Монгола и Кирилла «Руки-базуки» Терешина наконец прошел.

Экономика Сбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1% Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.

Здоровье Медики предупредили о надвигающейся магнитной буре На Землю надвигается магнитная буря, которая может негативно сказаться на здоровье людей.

Политика Путин поручил Голодец заняться документальным кино На встрече с Голодец Путин поручил вице-премьеру обсудить проблему документального кино и заняться ей.

Экономика Акции «Яндекса» на Мосбирже выросли более чем на 10% Акции "Яндекса" в ходе торгов на Московской бирже подорожали на 10,8%, до 2142,8 рубля за бумагу - это максимальный рост котировки за день, свидетельствуют данные торговой площадки на 12:00 мск.