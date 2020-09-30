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Известия
Известия

Горбачев рассказал о последствиях для мира в случае существования СССР

Мир был бы справедливее, безопаснее и стабильнее, если бы Советский Союз не прекратил свое существование. Об этом заявил первый президент СССР Михаил Горбачев в интервью изданию The Times.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Горбачев рассказал, что было бы при сохранении СССР

Если бы Советский Союз удалось сохранить, мир сегодня был бы стабильнее, безопаснее и справедливее, заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев в интервью британскому изданию The Times.
РИА Новости23:09
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Газета.Ru

Горбачев рассказал о последствиях для мира в случае сохранения СССР

Газета.Ru02:46
РИА Новости

Горбачев рассказал, что было бы при сохранении СССР

РИА Новости23:09
РБК

Горбачев описал современный мир при сохранении СССР

РБК00:38
Известия

Горбачев рассказал о последствиях для мира в случае существования СССР

Известия00:29
Life.ru

«Стабильнее, безопаснее, справедливее». Горбачёв рассказал о судьбе мира, если бы не распался СССР

Life.ru23:53
URA.Ru

Горбачев назвал свои ошибки на посту президента СССР

URA.Ru23:43
Lenta.ru

Горбачев поразмышлял о судьбе мира в случае сохранения СССР

Lenta.ru00:53

Минпромторг заявил о срыве поставок систем для российских самолетов

"Наши иностранные партнеры, которые поставляют готовые системы для наших самолетов, кто-то гласно, кто-то негласно, проинформировали наших авиастроителей, что ни по действующим контрактам, ни по новым контрактам взаимоотношений с нашими авиастроителями продолжать не будут", — пояснил он.
РИА Новости02:36
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Зеленский выдвинул ультиматум президенту Польши

Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул Варшаве ультиматум, согласно которому встреча с польским лидером Анджеем Дудой будет возможна только после приведения в порядок могил украинских националистов на горе Монастырь.
Известиявчера в 15:59
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Госкомпании получили директиву от правительства по валютным активам

«Роснефть» содержание директивы не раскрывает, но в сообщении АЛРОСА указано, что в соответствии с директивой руководство должно обеспечить «приведение размера чистых валютных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) к уровню не выше чем по состоянию на 01 октября 2018 года».
РБК17:28
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Путин поручил ввести запрет на вывоз необработанных лесоматериалов

«Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.
RT на русском04:31
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Моуринью прокомментировал инцидент с Дайером

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью высказался относительно произошедшего с игроком своей команды Эриком Дайером, который по ходу матча против "Челси" убежал с поля в туалет, а затем смог вернуться в игру.
Российская газета03:02
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Кремль отреагировал на сообщения о турецких военных в Карабахе

Российские военные очень внимательно отслеживают развитие ситуации в Нагорном Карабахе, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя сообщения об участии турецких военных в конфликте.
Lenta.ru05:49