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Известия
Известия

Горбачев рассказал о последствиях для мира в случае существования СССР

Мир был бы справедливее, безопаснее и стабильнее, если бы Советский Союз не прекратил свое существование. Об этом заявил первый президент СССР Михаил Горбачев в интервью изданию The Times.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Горбачев рассказал, что было бы при сохранении СССР

Если бы Советский Союз удалось сохранить, мир сегодня был бы стабильнее, безопаснее и справедливее, заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев в интервью британскому изданию The Times.
РИА Новости23:09
Подробнее о событии
Life.ru

«Стабильнее, безопаснее, справедливее». Горбачёв рассказал о судьбе мира, если бы не распался СССР

Life.ru23:53
Lenta.ru

Горбачев поразмышлял о судьбе мира в случае сохранения СССР

Lenta.ru00:53
РБК

Горбачев описал современный мир при сохранении СССР

РБК00:38
Известия

Горбачев рассказал о последствиях для мира в случае существования СССР

Известия00:29
Газета.Ru

Горбачев рассказал о последствиях для мира в случае сохранения СССР

Газета.Ru02:46
URA.Ru

Горбачев назвал свои ошибки на посту президента СССР

URA.Ru23:43
РИА Новости

Горбачев рассказал, что было бы при сохранении СССР

РИА Новости23:09

Зеленский выдвинул ультиматум президенту Польши

Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул Варшаве ультиматум, согласно которому встреча с польским лидером Анджеем Дудой будет возможна только после приведения в порядок могил украинских националистов на горе Монастырь.
Известиявчера в 15:59
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Климатический кризис нарушает естественный баланс слоев воды в океане

Способность океана поглощать углерод является ключевым фактором в борьбе с климатическим кризисом.Plus-one.ru рассказывал, что ученые в Норвегии предложили смешивать слои океанской воды искусственно, перегоняя водные массы к поверхности с помощью специальных труб.
Плюс один +1вчера в 06:06
8

«Роскосмос» сожалеет о сокращении расходов на космическую программу

Секвестр Федеральной космической программы лишит возможности «Роскомос» иметь на орбите около 20 спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), сообщил 29 сентября начальник отдела целевого применения космических средств наблюдения и комплексов приема информации «Роскосмоса» Валерий Заичко в журнале «Русский космос».
ИА Красная Веснавчера в 07:59

Армения заявила об ударах турецкой авиации в Карабахе

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что Азербайджан наносит авиаудары на севере линии соприкосновения с Нагорным Карабахом, используя турецкие беспилотники и истребители F-16 ВВС Турции.
РИА Новости03:23
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Менее 15% россиян переводили деньги через Систему быстрых платежей ЦБ

Менее 15% россиян в последние шесть месяцев совершали переводы через запущенную Банком России в 2019 году Систему быстрых платежей (СБП), следует из опроса, который провел аналитический центр НАФИ (есть у РБК).
РБК00:30
1

Госкомпании получили директиву от правительства по валютным активам

«Роснефть» содержание директивы не раскрывает, но в сообщении АЛРОСА указано, что в соответствии с директивой руководство должно обеспечить «приведение размера чистых валютных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) к уровню не выше чем по состоянию на 01 октября 2018 года».
РБК17:28
2

От коронавируса в Саратовской области умерли 3 человека за сутки

В Саратовской области за сутки от ковида скончались три человека В Саратовской области число жертв коронавируса выросло до 103, сообщили журналисту телекомпании "Саратов 24" в пресс-службе регионального минздрава.
Саратов 2403:35
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На экс-главу Сибирского отделения РАН завели дело о мошенничестве

Следователи СК в Новосибирске возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в отношении бывшего председателя Сибирского отделения РАН Александра Асеева, сообщила РИА Новости в среду представитель следственного управления СК РФ по региону Анастасия Кулешова.
РИА Новости01:42
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