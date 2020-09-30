Горбачев рассказал о последствиях для мира в случае существования СССР
Мир был бы справедливее, безопаснее и стабильнее, если бы Советский Союз не прекратил свое существование. Об этом заявил первый президент СССР Михаил Горбачев в интервью изданию The Times.В источнике
С чего всё началось
Горбачев рассказал, что было бы при сохранении СССР
Если бы Советский Союз удалось сохранить, мир сегодня был бы стабильнее, безопаснее и справедливее, заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев в интервью британскому изданию The Times.
РИА Новости23:09
Подробнее о событии