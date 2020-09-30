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Известия

Горбачев рассказал о последствиях для мира в случае существования СССР

Мир был бы справедливее, безопаснее и стабильнее, если бы Советский Союз не прекратил свое существование. Об этом заявил первый президент СССР Михаил Горбачев в интервью изданию The Times.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Горбачев рассказал, что было бы при сохранении СССР

Если бы Советский Союз удалось сохранить, мир сегодня был бы стабильнее, безопаснее и справедливее, заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев в интервью британскому изданию The Times.
РИА Новости23:09
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Телеканал 360°

Горбачев заявил, что мир был бы справедливее и безопаснее при сохранении СССР

Телеканал 360°01:24
Life.ru

«Стабильнее, безопаснее, справедливее». Горбачёв рассказал о судьбе мира, если бы не распался СССР

Life.ru23:53
Царьград

«Разумеется, мы этого не хотели»: Горбачёв попытался оправдаться за перестройку

Царьград01:29
Известия

Горбачев рассказал о последствиях для мира в случае существования СССР

Известия00:29
РБК

Горбачев описал современный мир при сохранении СССР

РБК00:38
URA.Ru

Горбачев назвал свои ошибки на посту президента СССР

URA.Ru23:43
РИА Новости

Горбачев рассказал, что было бы при сохранении СССР

РИА Новости23:09

Азербайджан сообщил о потерях Армении в ходе военных столкновений

По данным азербайджанского военного ведомства, в ходе начавшегося 27 сентября конфликта убиты или ранены до 2 300 армянских военнослужащих, повреждены или уничтожены 130 танков, 200 артиллерийских и прочих установок, шесть командных пунктов, 55 единиц автотехники, пять складов с боеприпасами и 25 средств ПВО.
Азербайджан сообщил о потерях Армении в ходе военных столкновений
Собеседник01:37
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Байден опередил Трампа в опросах перед первыми дебатами кандидатов

30 сентября утром по московскому времени пройдут первые дебаты кандидатов в президенты США — действующего президента, республиканца Дональда Трампа, и бывшего вице-президента, демократа Джо Байдена.
РБК17:00

В Киеве потребовали отставки замглавы контактной группы по Донбассу

По словам руководителя офиса Зеленского, официальная позиция Украины, которую определяют президент и Верховная рада, состоит из двух пунктов: в стране продолжается война, "в которой Россия — сторона конфликта, а не наблюдатель" (Россия участие кадровых военнослужащих в конфликте на востоке Украины отрицает); Украина настаивает на полной деоккупации и возвращении всех территорий.
РБК19:01
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Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

В свою очередь глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитирует Bloomberg, заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории.
Интерфаксвчера в 10:37
3,2K

«Проект»: Кремль ввел двухнедельную изоляцию для доступа к Путину

Одних отправили на строгую изоляцию в сочинский пансионат «Дагомыс» (там нужно было сидеть в номерах), а после получения отрицательного теста на ковид переселили в более комфортный санаторий «Русь».
Весьма02:19

Российские профсоюзы предложили отменить накопительную часть пенсии

В ФНПР указали на то, что из системы государственного обязательного пенсионного страхования убрали параметр периода ожидаемой выплаты пенсии, однако оставили накопительный компонент, являющийся частью системы.
РИА Новости00:19
1,3K

«КамАЗ» не работает над электрическим преемником «Оки»

Олег Афанасьев уточняет, что создание легкового электрокара - одно из направлений научно-исследовательской работы, но далеко не главное, ведь ключевыми являются разработки в сфере грузового и пассажирского транспорта.
Новые автомобили22:07
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Дату вручения Букеровской премии перенесли из-за выхода книги Обамы

Публикация мемуаров 44-го президента США Барака Обамы (занимал пост в 2009-2017 годах) под названием "Земля обетованная" (A Promised Land) стала причиной сдвига даты объявления победителей Букеровской премии (Booker Prize) в этом году с 17 на 19 ноября.
ТАСС02:17