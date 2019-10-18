Политика

Газета.RuГазета.RuГорбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину. Об этом он рассказал в интервью газете "Известия". По его словам, он не желает "навязываться в советчики" мировым лидерам.
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с чего всё началось

«Я считаю ядерную войну недопустимой. Только безумец может ее начать»

Меньше месяца остается до знакового исторического юбилея: вечером 9 ноября 1989 года рухнул символ «железного занавеса» и холодной войны — стена, разделявшая Берлин на западную и восточную части.
Известиявчера в 17:01

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Горбачев рассказал о своем обращении к Путину

РИА Новости01:47

Горбачев рассказал о письме Путину

URA.Ruвчера в 22:24

Горбачев сообщил о своем обращении к Путину

РБК00:28

Горбачев рассказал об обращении к Путину

Lenta.ru00:01

"Ваш опыт привел к "святым 90-м": Гаспарян дал личный совет предателю Горбачеву, позволившему себе "учить" Путина

Царьград02:59

Горбачёв рассказал об обращении к Путину

RT на русскомвчера в 21:03

Горбачев рассказал об обращении к Путину

Газета.Ruвчера в 20:29
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Происшествия

В Москве задержаны начальники полиции и угрозыска Дорогомилово

С поличным при получении 3,5 миллиона рублей задержаны замглавы отдела - начальник местной полиции и руководитель отдела Дорогомиловского угрозыска.
Российская газета 03:45
Происшествия

Следователи направили в суд дело о смерти актера Марьянова

REGNUM 03:47
Происшествия

На Урале простились с убитой из-за машины девушкой

Сотни людей пришли сегодня к церкви в Каменске-Уральском, чтобы проститься с 27-летней Ксенией, жестоко убитой из-за автомобиля.
Российская газета 03:32
Происшествия

Посетителя банка в Екатеринбурге застрелили при попытке ограбления

Мужчина попытался ограбить банк в Екатеринбурге и застрелил посетителя, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Интерфакс 04:47
Общество

Роспотребнадзор планирует запретить пластиковые пакеты

Роспотребнадзор намерен запретить производство одноразовых пластиковых пакетов и уже занимается согласованием соответствующего законопроекта.
Газета.Ru вчера в 20:51
Происшествия

Силовики в Мексике отпустили задержанного сына наркобарона Коротышки

Сотрудники силовых структур Мексики позволили задержанному сыну наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры уйти, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра безопасности Альфонсо Дурасо.
РИА Новости вчера в 23:18
Единоборства

Боец MMA перед боем проиграл 200 тысяч долларов в казино в Сочи

Российский боец смешанных единоборств Вартан Асатрян незадолго до боя в Сочи проиграл в местном казино 200 тысяч долларов, сообщает Sport24 со ссылкой на осведомленный источник.
РИА Новости 03:36
Армия и оружие

В Кремле прокомментировали соглашение США и Турции по Сирии

«Москва рассчитывает получить от Анкары информацию по договорённостям США и Турции приостановить наступление в Сирии», — заявил Песков, сообщает РИА «Новости».
Gazeta.SPb вчера в 20:32
Транспорт

В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей

РИА Новости 16 октября в 15:25
Шоу-бизнес

Поклонники Заворотнюк коллективно помолились за ее здоровье

Близкие и поклонники российской актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой, по сообщениям СМИ, диагностирован рак головного мозга, положительно оценили идею провести коллективную молитву в поддержку заслуженной артистки России.
iReactor 04:35
Шоу-бизнес

Лобода отпраздновала день рождения с солистом Rammstein

Певица Светлана Лобода опубликовала на своей странице в Instagram фото, сделанное во время празднования своего 37-летия.
Известия 04:45
Армия и оружие

В сети появилось видео пусков ракет в рамках учений «Гром-2019»

Пуски крылатых и баллистических ракет, проводимых в рамках маневров «Гром-2019», оказались запечатлены на видео.
Политическая Экспертиза вчера в 11:12
Финансы

Набиуллина допустила более решительное снижение ключевой ставки

Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки, чем обычно, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу CNBC.
Ведомости 04:21
Политика

В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России

Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
RT на русском 04:34
Шоу-бизнес

Бывшая жена Романа Абрамовича вышла замуж за миллиардера

Даша Жукова вышла замуж за Ставроса Ниархоса. Свадьба бывшей жены Романа Абрамовича и греческого миллиардера прошла в Париже.
Комсомольская правда вчера в 11:45
Общество

«Медуза» нашла испанца, из-за которого ФБК включили в список иностранных агентов

Интернет-издание «Медуза» нашло человека, из-за которого Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального признали иностранным агентом.
Коммерсантъ 03:11
Армия и оружие

Экстремальное снижение МиГ-29 сняли на видео

Истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Алжира во время учений совершил проход на сверхмалой высоте. Видео маневра появилось в Facebook.
Lenta.ru 16 октября в 08:04
Гаджеты

Пользователи снижают производительность смартфона плохими фотографиями

News.ru 16 октября в 04:05
Шоу-бизнес

Алена Шишкова поздравила Тимати и Анастасию Решетову с рождением сына

Алена Шишкова поздравила своего экс-возлюбленного Тимати и его новую избранницу Анастасию Решетову с рождением сына.
Актуальные Новости 01:03
Политика

РПЦ разорвет отношения с архиереями ЭПЦ, которые признают раскольников

По словам Легойды, Синод РПЦ уполномочил патриарха Московского и Всея Руси Кирилла прекратить поминовение главы Элладской церкви в случае признания раскольников ПЦУ, передает "РИА Новости".
РЕН ТВ вчера в 08:40
Кино

«321-я сибирская»: мировой прокат бурятского фильма обеспечит Голливуд

Голливуд обеспечит мировой прокат бурятского фильма «321-я сибирская», сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:06
Общество

В НОТУ прокомментировали новые правила отбора на Евровидение

Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания заявил, что участников национального отбора на Евровидение-2020 от Украины не будут проверять относительно выступлений в России, несмотря на наличие соответствующего пункта в договоре.
RT на русском 04:09
Шоу-бизнес

В 48 лет Алена Хмельницкая впервые надела мини

Алена Хмельницкая, пожалуй, ни разу не появлялась на светских мероприятиях в коротких платьях — только длиной в пол.
Wday.ru вчера в 23:23
Экономика

«Мечел» обратился за помощью к Козаку

«Мечел» получил ДЭМЗ в управление в 2009 г. по соглашению с А1 (входит в «Альфа-групп»), а двумя годами позже выкупил этот актив за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке.
Ведомости вчера в 17:45
Общество

Замначальника Генштаба ВС России обвинили в хищении 2 млрд рублей

По данным телеканала, генерал-полковник подозревается в хищении более 2 млрд рублей на госзакупках.
Известия вчера в 12:37
Футбол

«Ростов» опубликовал фото Мамаева с тренировки

RT на русском 04:46
Происшествия

В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы

Российская газета вчера в 01:30
Политика

Пучдемон добровольно пришел в прокуратуру Бельгии

Бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон пришел в правоохранительные органы Бельгии в сопровождении своих адвокатов.
Московский Комсомолец 04:32
Политика

На Украине уточнили вопросы об амнистии ополченцев Донбасса

Ранее в октября министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что власти не планируют использовать для участников конфликта в Донбассе механизм полной амнистии, предусмотренный минскими соглашениями.
Lenta.ru 04:27
Недвижимость

Российские коллекторы нацелились на ипотечников

Если ипотечник не начнет платить, ему помогут добровольно реализовать квартиру под контролем агентства.
Lenta.ru 03:35
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Горбачев Михаил Сергеевич
Советский и российский государственный, политический, партийный и общественный деятель. Последний Генеральный секретарь ЦК КПСС.
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