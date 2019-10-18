Меньше месяца остается до знакового исторического юбилея: вечером 9 ноября 1989 года рухнул символ «железного занавеса» и холодной войны — стена, разделявшая Берлин на западную и восточную части.

с чего всё началось

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину. Об этом он рассказал в интервью газете "Известия". По его словам, он не желает "навязываться в советчики" мировым лидерам.

Горбачев рассказал об обращении к Путину

Происшествия В Москве задержаны начальники полиции и угрозыска Дорогомилово С поличным при получении 3,5 миллиона рублей задержаны замглавы отдела - начальник местной полиции и руководитель отдела Дорогомиловского угрозыска.

Происшествия Посетителя банка в Екатеринбурге застрелили при попытке ограбления Мужчина попытался ограбить банк в Екатеринбурге и застрелил посетителя, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Общество Роспотребнадзор планирует запретить пластиковые пакеты Роспотребнадзор намерен запретить производство одноразовых пластиковых пакетов и уже занимается согласованием соответствующего законопроекта.

Происшествия Силовики в Мексике отпустили задержанного сына наркобарона Коротышки Сотрудники силовых структур Мексики позволили задержанному сыну наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры уйти, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра безопасности Альфонсо Дурасо.

Шоу-бизнес Поклонники Заворотнюк коллективно помолились за ее здоровье Близкие и поклонники российской актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой, по сообщениям СМИ, диагностирован рак головного мозга, положительно оценили идею провести коллективную молитву в поддержку заслуженной артистки России.

Финансы Набиуллина допустила более решительное снижение ключевой ставки Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки, чем обычно, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу CNBC.

Политика В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.

Политика РПЦ разорвет отношения с архиереями ЭПЦ, которые признают раскольников По словам Легойды, Синод РПЦ уполномочил патриарха Московского и Всея Руси Кирилла прекратить поминовение главы Элладской церкви в случае признания раскольников ПЦУ, передает "РИА Новости".

Общество В НОТУ прокомментировали новые правила отбора на Евровидение Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания заявил, что участников национального отбора на Евровидение-2020 от Украины не будут проверять относительно выступлений в России, несмотря на наличие соответствующего пункта в договоре.

Экономика «Мечел» обратился за помощью к Козаку «Мечел» получил ДЭМЗ в управление в 2009 г. по соглашению с А1 (входит в «Альфа-групп»), а двумя годами позже выкупил этот актив за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке.

Политика Пучдемон добровольно пришел в прокуратуру Бельгии Бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон пришел в правоохранительные органы Бельгии в сопровождении своих адвокатов.

Политика На Украине уточнили вопросы об амнистии ополченцев Донбасса Ранее в октября министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что власти не планируют использовать для участников конфликта в Донбассе механизм полной амнистии, предусмотренный минскими соглашениями.