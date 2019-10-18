Бывший президент СССР Михаил Горбачев некоторое время назад обращался к российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом политик заявил в интервью газете "Известия".

Горбачев рассказал о своем обращении к Путину

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