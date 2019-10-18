Политика

Газета.RuГазета.RuГорбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину. Об этом он рассказал в интервью газете "Известия". По его словам, он не желает "навязываться в советчики" мировым лидерам.
Читать в источнике
Комментировать640
с чего всё началось

«Я считаю ядерную войну недопустимой. Только безумец может ее начать»

Меньше месяца остается до знакового исторического юбилея: вечером 9 ноября 1989 года рухнул символ «железного занавеса» и холодной войны — стена, разделявшая Берлин на западную и восточную части.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Горбачев рассказал о своем обращении к Путину

РИА Новости01:47

Горбачев рассказал о письме Путину

URA.Ruвчера в 22:24

Горбачев сообщил о своем обращении к Путину

РБК00:28

Горбачев рассказал об обращении к Путину

Lenta.ru00:01

"Ваш опыт привел к "святым 90-ым": Гаспарян дал личный совет предателю Горбачеву, позволившего себе "учить" Путина

Царьград02:59

Горбачёв рассказал об обращении к Путину

RT на русскомвчера в 21:03

Горбачев рассказал об обращении к Путину

Газета.Ruвчера в 20:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 03:23, Ашберн
Экономика

Набиуллина допустила «более решительное» снижение ключевой ставки

Напомним, 14 октября первый зампред ЦБ Ксения Юдаева на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам сообщила, что Банк России видит возможность для снижения ключевой ставки более быстрыми темпами, чем планировалось ранее.
Коммерсантъ 02:25
Энергетика

Запасы нефти в США за неделю выросли на 2,9 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 4 октября, увеличились на 2,9 млн баррелей — до 425,6 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).
Rambler News Service 16 октября в 10:48
Политика

Трамп сообщил о близости США и Италии со времен Древнего Рима

РБК 01:47
Общество

Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак

Lenta.ru вчера в 09:11
Происшествия

На Урале проходят похороны девушки, убитой при продаже машины

Менеджер по продажам из Екатеринбурга Ксения Каторгина пропала вечером 10 октября, уехав с работы на встречу с потенциальным покупателем ее Audi Q5.
РИА Новости 03:15
Политика

Россия подготовила проект о переносе Первого комитета ГА ООН из США

Россия подготовила предложение о переносе работы комитета по вопросам разоружения Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в Женеву или Вену.
Известия 16 октября в 16:25
Происшествия

Четверо арестантов «Матросской тишины» госпитализированы

Четверо заключенных московского следственного изолятора "Матросская тишина" (СИЗО-1) направлены в городскую больницу с признаками сильного опьянения.
Газета.Ru 03:06
Политика

В посольстве США объяснили поездку своих дипломатов в Северодвинск

В посольстве США объяснили, почему американские дипломаты оказались в Северодвинске, где их сняли с поезда.
Известия вчера в 16:45
Происшествия

В Москве задержали шефа полиции района Дорогомилово за взятку

"Семнадцатого октября в Москве при получении от гражданина 3,5 миллионов рублей задержаны заместитель начальника ОМВД – начальник полиции, а также его заместитель – начальник отдела уголовного розыска", - сказано в релизе.
РИА Новости 02:57
Здоровье

Неприятный запах от человека может зависеть от рациона

Неприятный запах тела может говорить о неправильном рационе, сообщили ученые.
МедиаПоток вчера в 11:57
Армия и оружие

National Interest назвал российское «оружие Судного дня»

Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".
Российская газета вчера в 23:42
Политика

США вводят пошлины на европейские товары

В понедельник Орган по разрешению споров при ВТО разрешил США обложить пошлинами в размере почти 7,5 млрд долларов в год товары и услуги стран ЕС, нарушивших правила ВТО при субсидировании авиационной корпорации Airbus, передает ТАСС.
Вести.Ru вчера в 22:38
Общество

Роспотребнадзор планирует запретить пластиковые пакеты

Роспотребнадзор намерен запретить производство одноразовых пластиковых пакетов и уже занимается согласованием соответствующего законопроекта.
Газета.Ru вчера в 20:51
Общество

Россияне едят слишком много яиц

В среднем один россиянин съедает 280 яиц в год. Это превышает рекомендованную норму в 260 яиц на 8 процентов.
Lenta.ru 00:43
Футбол

Рибери не узнал себя в новой версии FIFA

Полузащитник итальянской "Фиорентины" Франк Рибери остался недоволен новой версии популярной компьютерной игры FIFA 20, недавно появившейся на полках магазинов.
Bobsoccer 02:17
Культура

Пригожин прокомментировал поступок Кормухиной

Пригожин признался, что поступок Кормухиной его неприятно удивил.
Вечерняя Москва вчера в 04:29
Шоу-бизнес

Навка публично призналась в любви к мужу в день его рождения

Навка публично призналась в любви к мужу в день его рождения Знаменитая фигуристка продемонстрировала нежные чувства в адрес своего не менее известного супруга.
Экспресс газета вчера в 14:55
Общество

Роспотребнадзор перечислил самые полезные орехи

iReactor вчера в 04:01
Происшествия

В Новосибирске в школе обнаружили тело девочки

RT на русском вчера в 01:49
Политика

Путин проконтролирует работы по ликвидации последствий паводков

Президент России Владимир Путин заявил, что работы по ликвидации последствий паводков в России должны начаться как можно скорее.
News.ru 16 октября в 09:35
Кино

Барабанщик Queen ответил критикам фильма «Богемская рапсодия»

Барабанщик Queen Роджер Тейлор ответил авторам критических отзывов о картине "Богемская рапсодия", сообщает NME.
РИА Новости вчера в 08:41
Гаджеты

Монстры AMD на подходе. Новые Ryzen Threadripper представят 5 ноября

Как известно, процессоры Ryzen Threadripper третьего поколения дебютируют в ноябре — об этом ранее поведала сама AMD.
iXBT.com 01:32
Общество

Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе

В открытом доступе оказалось более миллиона кредитных историй россиян.
Lenta.ru 02:18
Политика

Путин предложил отказаться от одного из международных взносов России

Президент России Владимир Путин предложил отказаться от признания деятельности комиссии по расследованию нарушений гуманитарного права при вооружённых конфликтах, в которой нет российского представителя.
RT на русском 00:29
Футбол

Дзюба заинтересовал миланский «Интер»

Вести.Ru вчера в 06:07
Футбол

В Англии был забит гол головой со своей половины поля

Sport24.ru 16 октября в 15:09
Политика

Федотов избежал прямого ответа на вопрос об уходе с поста главы СПЧ

Председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Михаил Федотов заявил, что продолжит заниматься правозащитной деятельностью.
Газета.Ru вчера в 11:43
Общество

В США закроют крупнейшую в мире тюрьму

В американском штате Нью-Йорк власти приняли решение закрыть самую крупную в мире исправительную колонию на острове Райкерс.
Lenta.ru вчера в 22:19
Авто

Kia и Hyundai дадут пожизненную гарантию на проблемные моторы

UfaTime.ru 15 октября в 15:07
Происшествия

На двоих жителей Курил напала медведица

На двоих жителей Курил напала медведица.
Известия 00:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Горбачев Михаил Сергеевич
Советский и российский государственный, политический, партийный и общественный деятель. Последний Генеральный секретарь ЦК КПСС.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное