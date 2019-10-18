Политика
Газета.RuГорбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину. Об этом он рассказал в интервью газете "Известия". По его словам, он не желает "навязываться в советчики" мировым лидерам.
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с чего всё началось
Меньше месяца остается до знакового исторического юбилея: вечером 9 ноября 1989 года рухнул символ «железного занавеса» и холодной войны — стена, разделявшая Берлин на западную и восточную части.Известиявчера в 17:01
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Экономика
Набиуллина допустила «более решительное» снижение ключевой ставки
Напомним, 14 октября первый зампред ЦБ Ксения Юдаева на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам сообщила, что Банк России видит возможность для снижения ключевой ставки более быстрыми темпами, чем планировалось ранее.
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю выросли на 2,9 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 4 октября, увеличились на 2,9 млн баррелей — до 425,6 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).
Общество
Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак
Происшествия
На Урале проходят похороны девушки, убитой при продаже машины
Менеджер по продажам из Екатеринбурга Ксения Каторгина пропала вечером 10 октября, уехав с работы на встречу с потенциальным покупателем ее Audi Q5.
Политика
Россия подготовила проект о переносе Первого комитета ГА ООН из США
Россия подготовила предложение о переносе работы комитета по вопросам разоружения Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в Женеву или Вену.
Происшествия
Четверо арестантов «Матросской тишины» госпитализированы
Четверо заключенных московского следственного изолятора "Матросская тишина" (СИЗО-1) направлены в городскую больницу с признаками сильного опьянения.
Политика
В посольстве США объяснили поездку своих дипломатов в Северодвинск
В посольстве США объяснили, почему американские дипломаты оказались в Северодвинске, где их сняли с поезда.
Происшествия
В Москве задержали шефа полиции района Дорогомилово за взятку
"Семнадцатого октября в Москве при получении от гражданина 3,5 миллионов рублей задержаны заместитель начальника ОМВД – начальник полиции, а также его заместитель – начальник отдела уголовного розыска", - сказано в релизе.
Здоровье
Неприятный запах от человека может зависеть от рациона
Неприятный запах тела может говорить о неправильном рационе, сообщили ученые.
Армия и оружие
National Interest назвал российское «оружие Судного дня»
Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".
Политика
США вводят пошлины на европейские товары
В понедельник Орган по разрешению споров при ВТО разрешил США обложить пошлинами в размере почти 7,5 млрд долларов в год товары и услуги стран ЕС, нарушивших правила ВТО при субсидировании авиационной корпорации Airbus, передает ТАСС.
Общество
Роспотребнадзор планирует запретить пластиковые пакеты
Роспотребнадзор намерен запретить производство одноразовых пластиковых пакетов и уже занимается согласованием соответствующего законопроекта.
Общество
Россияне едят слишком много яиц
В среднем один россиянин съедает 280 яиц в год. Это превышает рекомендованную норму в 260 яиц на 8 процентов.
Футбол
Рибери не узнал себя в новой версии FIFA
Полузащитник итальянской "Фиорентины" Франк Рибери остался недоволен новой версии популярной компьютерной игры FIFA 20, недавно появившейся на полках магазинов.
Культура
Пригожин прокомментировал поступок Кормухиной
Пригожин признался, что поступок Кормухиной его неприятно удивил.
Шоу-бизнес
Навка публично призналась в любви к мужу в день его рождения
Навка публично призналась в любви к мужу в день его рождения Знаменитая фигуристка продемонстрировала нежные чувства в адрес своего не менее известного супруга.
Общество
Роспотребнадзор перечислил самые полезные орехи
Происшествия
В Новосибирске в школе обнаружили тело девочки
Политика
Путин проконтролирует работы по ликвидации последствий паводков
Президент России Владимир Путин заявил, что работы по ликвидации последствий паводков в России должны начаться как можно скорее.
Кино
Барабанщик Queen ответил критикам фильма «Богемская рапсодия»
Барабанщик Queen Роджер Тейлор ответил авторам критических отзывов о картине "Богемская рапсодия", сообщает NME.
Гаджеты
Монстры AMD на подходе. Новые Ryzen Threadripper представят 5 ноября
Как известно, процессоры Ryzen Threadripper третьего поколения дебютируют в ноябре — об этом ранее поведала сама AMD.
Общество
Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе
В открытом доступе оказалось более миллиона кредитных историй россиян.
Политика
Путин предложил отказаться от одного из международных взносов России
Президент России Владимир Путин предложил отказаться от признания деятельности комиссии по расследованию нарушений гуманитарного права при вооружённых конфликтах, в которой нет российского представителя.
Футбол
Дзюба заинтересовал миланский «Интер»
Футбол
В Англии был забит гол головой со своей половины поля
Политика
Федотов избежал прямого ответа на вопрос об уходе с поста главы СПЧ
Председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Михаил Федотов заявил, что продолжит заниматься правозащитной деятельностью.
Общество
В США закроют крупнейшую в мире тюрьму
В американском штате Нью-Йорк власти приняли решение закрыть самую крупную в мире исправительную колонию на острове Райкерс.
Авто
Kia и Hyundai дадут пожизненную гарантию на проблемные моторы
Происшествия
На двоих жителей Курил напала медведица
На двоих жителей Курил напала медведица.