Политика

Газета.RuГазета.RuГорбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину. Об этом он рассказал в интервью газете "Известия". По его словам, он не желает "навязываться в советчики" мировым лидерам.
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с чего всё началось

«Я считаю ядерную войну недопустимой. Только безумец может ее начать»

Меньше месяца остается до знакового исторического юбилея: вечером 9 ноября 1989 года рухнул символ «железного занавеса» и холодной войны — стена, разделявшая Берлин на западную и восточную части.
Известиявчера в 17:01

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Горбачев рассказал об обращении к Путину

Lenta.ru00:01

"Ваш опыт привел к "святым 90-м": Гаспарян дал личный совет предателю Горбачеву, позволившему себе "учить" Путина

Царьград02:59

Горбачев сообщил о своем обращении к Путину

РБК00:28

Горбачев рассказал о своем обращении к Путину

РИА Новости01:47

Горбачев рассказал о письме Путину

URA.Ruвчера в 22:24

Горбачёв рассказал об обращении к Путину

RT на русскомвчера в 21:03

Горбачев рассказал об обращении к Путину

Газета.Ruвчера в 20:29
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Армия и оружие

Сирийские курды обвинили Турцию в нарушении перемирия

RT на русском 05:23
Армия и оружие

Ростех разрабатывает стрелковое оружие в новых калибрах

ТАСС вчера в 20:35
Шоу-бизнес

Светлана Лобода отметила день рождения с Тиллем Линдеманном

Сегодня, 18 октября, звезда российского шоу-бизнеса отмечает день рождения.
StarHit.ru 05:00
Происшествия

Суд лишил актрису Бочкареву водительских прав

РБК 06:02
Происшествия

Вооруженный грабитель застрелил посетителя в банке Екатеринбурга

В Екатеринбург в отделении одного из банков произошла стрельба, сообщают местные СМИ.
Газета.Ru 05:05
Политика

Пучдемон добровольно явился в прокуратуру Бельгии

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября Верховный суд Испании выдал европейский и международный ордер на арест бывшего главы женералитета Каталонии Пучдемона.
REGNUM 04:37
Экономика

British American Tobacco остановила производство на Украине

Табачная фабрика "В.А.Т. - Прилуки", которая входит в международную группу компаний British American Tobacco, остановила производство на Украине.
ТАСС 04:25
Общество

Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе

В открытом доступе оказалось более миллиона кредитных историй россиян.
Lenta.ru 02:18
Политика

Миллер назвал Медведеву варианты транзита газа через Украину

Власти Украины могут не успеть решить до конца 2019 года задачу по имплементации положений Третьего энергетического пакета, заявил на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым глава «Газпрома» Алексей Миллер.
РБК 06:07
Недвижимость

Российские коллекторы нацелились на ипотечников

Если ипотечник не начнет платить, ему помогут добровольно реализовать квартиру под контролем агентства.
Lenta.ru 03:35
Политика

На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений

Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.
Газета.Ru 05:15
Общество

В зоопарке Парижа появился необычный обитатель – капля

В зоопарке Парижа появился необычный обитатель. 19 октября посетители увидят каплю.
МИР 24 вчера в 01:52
Армия и оружие

National Interest назвал российское «оружие Судного дня»

Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".
Российская газета вчера в 23:42
Общество

Турчак предложил перевести жилые дома в России на «умный» учет

Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил о необходимости внести в Жилищный кодекс поправки об обязательности оснащения многоквартирных домов системами «умного города».
РБК 04:50
Футбол

Болельщики «Спартака» опубликовали открытое письмо Федуну

Инициативная группа болельщиков московского "Спартака" под названием "Комитет-2023" опубликовала открытое обращение к владельцу и президенту клуба Леониду Федуну.
РИА Новости 05:17
Общество

Первую нитку «Турецкого потока» начали заполнять газом

Началось заполнение газом первой нитки морского участка газопровода "Турецкий поток", это последний этап испытаний перед вводом в эксплуатацию, сообщил оператора проекта.
РИА Новости 05:16
Происшествия

Учительница умерла во время прослушивания стихотворений в Челябинске

В школе №39 в Челябинске учительница умерла во время прослушивания стихотворений в актовом зале. Об этом сообщает местный портал 74.ru.
Газета.Ru 04:20
Хоккей

Тренер «Лос-Анджелеса» назвал тупостью игру звена Ковальчука

Напомним, что "короли" дома уступили гостям со счетом 3:0. По словам наставника команды хозяев, он разочарован действиями звена Ильи Ковальчука, Майкла Амадио и Остина Вагнера.
Газета.Ru 03:26
Финансы

Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки

Центробанк России предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако, в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей регулятор допускает ее более решительное снижение.
ТАСС 02:06
Футбол

Матч «Барселона» — «Реал» перенесен

Нева Спорт 05:58
Политика

В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России

По словам Шубина, "технический импорт" электроэнергии из России сегодня осуществляется в виде "технологических перетоков", которые регулируются соглашениями между операторами российских и украинских энергосистем.
Российская газета 04:49
Шоу-бизнес

Бывшая жена Романа Абрамовича вышла замуж за миллиардера

Даша Жукова вышла замуж за Ставроса Ниархоса. Свадьба бывшей жены Романа Абрамовича и греческого миллиардера прошла в Париже.
Комсомольская правда вчера в 11:45
Гаджеты

Представлены изображения OnePlus 8 Pro

Как вы можете видеть из рендеров, представленных ниже, OnePlus 8 Pro будет оснащен перфорированным дисплеем вместо экрана без вырезов, который используется для OnePlus 7 Pro и 7T Pro.
ГЛАС.RU 05:07
Армия и оружие

Шойгу рассказал о поступлении новой техники в войска с начала года

Вооруженные силы России с начала года получили более 1,1 тысяч единиц современного вооружения, включая 16 самолетов, 35 вертолетов, 200 единиц бронетанковой техники, а также три новых и два отремонтированных корабля, сообщил в пятницу министр обороны Сергей Шойгу.
РИА Новости 05:24
Футбол

Черчесов: могу назвать три версии возможного спада в игре Чалова

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре форварда ЦСКА Фёдора Чалова.
Чемпионат вчера в 14:11
Общество

Россияне едят слишком много яиц

Жители России едят слишком много яиц. Об этом говорится в отчете аналитиков Sberbank СІВ. В среднем россиянин в год съедает 280 яиц.
Вести.Ru 02:38
Шоу-бизнес

Леди Гага рухнула со сцены во время откровенного танца

Американская певица и актриса Леди Гага, которая славится своим экстравагантным поведением, запрыгнула на фаната во время концерта в Лас-Вегасе.
Московский Комсомолец 05:38
Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая рассказала о своей голодовке

Актриса Юлия Высоцкая приняла участие в шоу Ивана Урганта и рассказала о том, как ей удаётся поддерживать такую форму.
Газета Кемерова 00:15
Общество

В России хотят запретить пластиковые пакеты

Полный запрет на продажу пластиковых пакетов может быть введён в России, пишет 18 октября газета «Известия».
REGNUM вчера в 22:51
Происшествия

Похороны убитой из-за машины свердловчанки собрали сотни человек

Издание Е1.ru сообщает, что всего прощание и похороны собрали порядка 250 человек. Гроб молодой свердловчанки буквально завалили цветами.
REGNUM 03:57
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Горбачев Михаил Сергеевич
Советский и российский государственный, политический, партийный и общественный деятель. Последний Генеральный секретарь ЦК КПСС.
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