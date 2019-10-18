Меньше месяца остается до знакового исторического юбилея: вечером 9 ноября 1989 года рухнул символ «железного занавеса» и холодной войны — стена, разделявшая Берлин на западную и восточную части.

с чего всё началось

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину. Об этом он рассказал в интервью газете "Известия". По его словам, он не желает "навязываться в советчики" мировым лидерам.

Горбачев рассказал об обращении к Путину

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