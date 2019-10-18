Политика

Газета.RuГазета.RuГорбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину. Об этом он рассказал в интервью газете "Известия". По его словам, он не желает "навязываться в советчики" мировым лидерам.
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с чего всё началось

«Я считаю ядерную войну недопустимой. Только безумец может ее начать»

Меньше месяца остается до знакового исторического юбилея: вечером 9 ноября 1989 года рухнул символ «железного занавеса» и холодной войны — стена, разделявшая Берлин на западную и восточную части.
Известиявчера в 17:01

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Михаил Горбачев написал письмо Владимиру Путину

Вести.Ruвчера в 22:58

Горбачев рассказал о письме Путину

URA.Ruвчера в 22:24

Горбачев рассказал об обращении к Путину

Газета.Ruвчера в 20:29

Горбачёв рассказал о своём обращении к Путину

RT на русскомвчера в 21:03

Горбачёв рассказал о своём обращении к Путину и Макрону

News.ruвчера в 20:46

«В советчики навязываться не хочу»: Горбачев рассказал о коротком послании Путину и Макрону

Царьградвчера в 21:40

Горбачев рассказал о своем обращении к Путину

РИА Новостивчера в 20:11
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Политика

Путин предложил отменить международный взнос России

Россия может прекратить делать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов - соответствующий законопроект глава государства Владимир Путин внес для обсуждения в Госдуму.
Газета.Ru вчера в 13:36
Происшествия

Суд дал условный срок свидетелю по делу экс-главы Сахалина Хорошавина

РИА Новости вчера в 23:10
Авто

В модельной линейке ГАЗа может снова появиться «Победа»

Автоновости дня вчера в 10:24
Происшествия

В Перми завели дело после гибели пенсионерки, на которую напали собаки

РИА Новости вчера в 10:19
Происшествия

Убийца 9-летней девочки из Саратова ранее изнасиловал девушку

Misanec.ru 14 октября в 19:59
Авто

В Skoda продемонстрировали новую Skoda Octavia

Мировая премьера новой Skoda Octavia в кузове лифтбек и универсал состоится 11 ноября на специальном мероприятии в штаб-квартире Skoda в Млада-Болеславе.
Автоновости дня вчера в 04:20
Происшествия

Под Екатеринбургом пропал 10-летний мальчик

Известия вчера в 21:05
Происшествия

В Екатеринбурге арестовали обвиняемых в убийстве девушки из-за машины

Ленинский районный суд Екатеринбурга постановил арестовать до 11 декабря двух мужчин и женщину, которые обвиняются в убийстве Ксении Каторгиной из-за автомобиля.
RT на русском вчера в 06:13
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова родила Тимати сына

Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости 16 октября в 11:53
Политика

Трамп заявил о близости США и Италии со времен Древнего Рима

"США и Италия объединяет культурная и политическая общность, насчитывающая тысячи лет со времен Древнего Рима", — заявил Трамп.
РИА Новости вчера в 19:25
Происшествия

Фигуранты дела «Нового величия» порезали себе руки в суде

В ходе заседания Люблинского районного суда Москвы двое фигурантов дела об организации экстремистского сообщества «Новое величие» — Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков — порезали себе руки лезвием бритвы.
RT на русском вчера в 15:04
Армия и оружие

Ростех разрабатывает стрелковое оружие в новых калибрах

Госкорпорация "Ростех" ведет разработку стрелкового оружия в новых калибрах.
ТАСС вчера в 20:35
Экономика

Росстат заявил о росте реальных доходов россиян

Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
RT на русском вчера в 10:14
Футбол

ЦСКА готовится к матчу с «Уфой»

Пресс-служба ЦСКА показала как команда готовится к предстоящему матчу 13 тура чемпионата России против "Уфы".
Bobsoccer 16 октября в 11:38
Шоу-бизнес

Сергей Губанов предпочел семье карьеру

Как выяснилось, в свое время артист предпочел жене и детям карьеру, о чем впоследствии ему пришлось пожалеть.
Bimru.ru вчера в 07:01
Армия и оружие

Недавно запущенный российский спутник уже разрушился на орбите

Ferra вчера в 09:37
Общество

Роспотребнадзор предложил запретить пластиковые пакеты

Роспотребнадзор разрабатывает законопроект, предусматривающий сокращение производства одноразовых пластиковых пакетов для магазинов.
РИА Новости вчера в 20:40
Общество

В Гидрометцентре рассказали о приходе зимы в некоторые регионы

Самые резкие изменения в погоде во второй половине текущей недели произойдут в Западной Сибири, прогнозирует заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Известия вчера в 03:49
Происшествия

Старшеклассница покончила с собой в туалете школы в Новосибирске

Lenta.ru вчера в 01:46
Футбол

В Сети появилось фото мяча Евро-2020

В Сеть попало фото официального мяча Евро-2020, который получил название Uniforia.
Soccer.ru вчера в 19:48
Кино

Малефисента: Владычица тьмы появится на экранах уже в октябре

Съемки продолжения «Малефисенты» стартовали весной 2018 года. Трейлер к новому кинофильму появился спустя год.
Telesputnik.ru 16 октября в 05:23
Здоровье

В Минздраве назвали число российских алкоголиков

Выяснилось, что по состоянию на 2017-й год в России насчитывалось порядка 1,3 миллиона человек, страдающих от алкогольной зависимости.
Newvz.ru вчера в 04:09
Здоровье

Алексей Цыденов рассказал, как спасал своего ребёнка, который находился при смерти

Родители рассказали Алексею Цыденову о своёй опыте получения медицинской помощи в лечебных учреждениях республики, об их недостаточной оснащённости, равнодушии отдельных медработников и чиновников, а также об отказах в выдаче бесплатных лекарств, положенных малолетним детям.
Информ Полис online вчера в 22:26
Футбол

Агент Мельгарехо прокомментировал будущее игрока в «Спартаке»

Газета.Ru вчера в 23:39
Политика

В администрации Трампа объяснили заморозку военной помощи Украине

Исполняющий обязанности руководителя администрации президента США Дональда Трампа Мик Малвейни опроверг свое заявление о том, что заморозка военной помощи Украине имеет некоторую связь с расследованием в отношении демократов.
Газета.Ru вчера в 18:50
Политика

Вылупление подаренного Путиным уникального кречета показали на видео

Министерство природных ресурсов и экологии России опубликовало в Facebook видео вылупления птенца камчатского кречета.
Lenta.ru вчера в 19:24
Общество

Экс-губернатор Челябинской области опроверг информацию об эмиграции

Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский в интервью РБК заявил, что ему ничего не известно о возбуждении против него уголовного дела.
Ведомости вчера в 08:12
Происшествия

Вагоны с лесом загорелись на станции в Красноярском крае

Четыре вагона с лесом загорелись в железнодорожном тупике станции Манна в Партизанском районе Красноярского края, сообщает в пятницу пресс-служба краевого главка МЧС.
Интерфакс вчера в 22:15
Наука

Изменение климата повышает риск метилртутного загрязнения

В своей работе ученые проанализировали «общую ртуть» (все различные формы этого вещества, включая твердую, газообразную и метилированную) и продемонстрировали, что доля метилртути в ней увеличивается по мере таяния.
Naked Science вчера в 12:19
Финансы

Россия увеличила вложения в госбумаги США

В августе Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд, следует из материалов американского Министерства финансов.
RT на русском 16 октября в 21:56
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Горбачев Михаил Сергеевич
Советский и российский государственный, политический, партийный и общественный деятель. Последний Генеральный секретарь ЦК КПСС.
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