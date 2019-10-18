Политика
Газета.RuГорбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину. Об этом он рассказал в интервью газете "Известия". По его словам, он не желает "навязываться в советчики" мировым лидерам.
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с чего всё началось
Меньше месяца остается до знакового исторического юбилея: вечером 9 ноября 1989 года рухнул символ «железного занавеса» и холодной войны — стена, разделявшая Берлин на западную и восточную части.Известиявчера в 17:01
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Политика
Путин предложил отменить международный взнос России
Россия может прекратить делать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов - соответствующий законопроект глава государства Владимир Путин внес для обсуждения в Госдуму.
Происшествия
Суд дал условный срок свидетелю по делу экс-главы Сахалина Хорошавина
Авто
В модельной линейке ГАЗа может снова появиться «Победа»
Происшествия
В Перми завели дело после гибели пенсионерки, на которую напали собаки
Происшествия
Убийца 9-летней девочки из Саратова ранее изнасиловал девушку
Авто
В Skoda продемонстрировали новую Skoda Octavia
Мировая премьера новой Skoda Octavia в кузове лифтбек и универсал состоится 11 ноября на специальном мероприятии в штаб-квартире Skoda в Млада-Болеславе.
Происшествия
Под Екатеринбургом пропал 10-летний мальчик
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали обвиняемых в убийстве девушки из-за машины
Ленинский районный суд Екатеринбурга постановил арестовать до 11 декабря двух мужчин и женщину, которые обвиняются в убийстве Ксении Каторгиной из-за автомобиля.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Политика
Трамп заявил о близости США и Италии со времен Древнего Рима
"США и Италия объединяет культурная и политическая общность, насчитывающая тысячи лет со времен Древнего Рима", — заявил Трамп.
Происшествия
Фигуранты дела «Нового величия» порезали себе руки в суде
В ходе заседания Люблинского районного суда Москвы двое фигурантов дела об организации экстремистского сообщества «Новое величие» — Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков — порезали себе руки лезвием бритвы.
Армия и оружие
Ростех разрабатывает стрелковое оружие в новых калибрах
Госкорпорация "Ростех" ведет разработку стрелкового оружия в новых калибрах.
Экономика
Росстат заявил о росте реальных доходов россиян
Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
Футбол
ЦСКА готовится к матчу с «Уфой»
Пресс-служба ЦСКА показала как команда готовится к предстоящему матчу 13 тура чемпионата России против "Уфы".
Шоу-бизнес
Сергей Губанов предпочел семье карьеру
Как выяснилось, в свое время артист предпочел жене и детям карьеру, о чем впоследствии ему пришлось пожалеть.
Армия и оружие
Недавно запущенный российский спутник уже разрушился на орбите
Общество
Роспотребнадзор предложил запретить пластиковые пакеты
Роспотребнадзор разрабатывает законопроект, предусматривающий сокращение производства одноразовых пластиковых пакетов для магазинов.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о приходе зимы в некоторые регионы
Самые резкие изменения в погоде во второй половине текущей недели произойдут в Западной Сибири, прогнозирует заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Происшествия
Старшеклассница покончила с собой в туалете школы в Новосибирске
Футбол
В Сети появилось фото мяча Евро-2020
В Сеть попало фото официального мяча Евро-2020, который получил название Uniforia.
Кино
Малефисента: Владычица тьмы появится на экранах уже в октябре
Съемки продолжения «Малефисенты» стартовали весной 2018 года. Трейлер к новому кинофильму появился спустя год.
Здоровье
В Минздраве назвали число российских алкоголиков
Выяснилось, что по состоянию на 2017-й год в России насчитывалось порядка 1,3 миллиона человек, страдающих от алкогольной зависимости.
Здоровье
Алексей Цыденов рассказал, как спасал своего ребёнка, который находился при смерти
Родители рассказали Алексею Цыденову о своёй опыте получения медицинской помощи в лечебных учреждениях республики, об их недостаточной оснащённости, равнодушии отдельных медработников и чиновников, а также об отказах в выдаче бесплатных лекарств, положенных малолетним детям.
Футбол
Агент Мельгарехо прокомментировал будущее игрока в «Спартаке»
Политика
В администрации Трампа объяснили заморозку военной помощи Украине
Исполняющий обязанности руководителя администрации президента США Дональда Трампа Мик Малвейни опроверг свое заявление о том, что заморозка военной помощи Украине имеет некоторую связь с расследованием в отношении демократов.
Политика
Вылупление подаренного Путиным уникального кречета показали на видео
Министерство природных ресурсов и экологии России опубликовало в Facebook видео вылупления птенца камчатского кречета.
Общество
Экс-губернатор Челябинской области опроверг информацию об эмиграции
Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский в интервью РБК заявил, что ему ничего не известно о возбуждении против него уголовного дела.
Происшествия
Вагоны с лесом загорелись на станции в Красноярском крае
Четыре вагона с лесом загорелись в железнодорожном тупике станции Манна в Партизанском районе Красноярского края, сообщает в пятницу пресс-служба краевого главка МЧС.
Наука
Изменение климата повышает риск метилртутного загрязнения
В своей работе ученые проанализировали «общую ртуть» (все различные формы этого вещества, включая твердую, газообразную и метилированную) и продемонстрировали, что доля метилртути в ней увеличивается по мере таяния.
Финансы
Россия увеличила вложения в госбумаги США
В августе Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд, следует из материалов американского Министерства финансов.