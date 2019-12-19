Общество
КоммерсантъГорбачев сообщил о своей госпитализации
Бывший президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован с воспалением легких. В 2019 году он отметил 88-летие.
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Президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован с воспалением легких. Об этом 88-летний политик рассказал в эфире НСН.Национальная служба новостей07:20
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Общество
Суд назначил по делу Серебренникова третью экспертизу
Мещанский суд Москвы отказал в исключении из дела режиссера Кирилла Серебренникова экспертизы, опровергнувшей факт хищений при реализации театрального проекта "Платформа", и назначил по просьбе гособвинения новую экспертизу, передает корреспондент ТАСС.
Происшествия
СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи
Следственный комитет прекратил расследование дела о катастрофе самолета Ту-154 в Сочи в 2016 году, сообщил РИА Новости представитель потерпевших Игорь Трунов.
Шоу-бизнес
Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике
Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Политика
Путин пообещал продолжение индексации пенсий
Российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что индексация пенсий продолжится и после 2024 года.
Политика
Путин пошутил об украинских танках на Кубани
В ответ Путин уточнил, какие конкретно "украинские танки" журналист имеет в виду.
Армия и оружие
Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту
Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
Общество
В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском
Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.
Политика
Путин признал долг «Газпрома» перед Украиной
Президент России Владимир Путин впервые признал долг «Газпрома» перед «Нафтогазом Украины», возникший после решения Стокгольмского арбитража.
Кино
«Звездные войны» возглавят американский бокс-офис
Политика
От Зеленского потребовали реакции на слова Путина о русских территориях
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» потребовала от действующего главы государства Владимира Зеленского реакции на слова президента России Владимира Путина о русских территориях на Украине.
Политика
Комитет сената США одобрил законопроект с новыми санкциями против РФ
Комитет по иностранным делам сената США одобрил законопроект DASKA (Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019) с дополнительными санкциями против России.
Энергетика
Проблема «Северного потока-2» становится политической
На европейском рынке появился сжиженный природный газ из Катара и США, который, несмотря на свою относительную дороговизну в производстве, стал дешевле относительно российского газа в трубах: в III квартале 2019 г. "Газпром" поставлял газ в Европу по цене в $170 за тысячу кубометров газа (самый низкий показатель с 2005 г.), а стоимость аналогичного объема СПГ - $156.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Общество
Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей
Общество
Путин назвал способы повышения зарплаты врачей
По мнению Путина, существуют такие способы изменения ситуации, как увеличение тарифа ОМС.
Происшествия
Стали известны масштабы ущерба «Адмиралу Кузнецову» после пожара
Пожар, предварительно, нанес авианосцу «Адмирал Кузнецов» незначительный ущерб — сгорели в основном бытовые помещения.
Общество
СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину
Ранее в ходе большой пресс-конференции президента России Владимира Путина главный редактор газеты «Президент» Сергей Комков сообщил, что жилые дома в Краснодарском крае, которые были построены для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, «превратились в настоящие трущобы».
Здоровье
Путин ответил на вопрос о помощи больным детям
Президент России подчеркнул, что медицинская помощь в стране должна быть бесплатной, в первую очередь для детей.
Политика
Стартовали переговоры о транзите газа
В столице Германии стартовал новый раунд трехсторонних переговоров о транзите газа через территорию Украины.
Происшествия
В ДТП на Алтае погибли пять человек
По предварительным данным, в отечественном автомобиле находилось пять сотрудников полиции, четверо из которых погибли на месте ДТП, одна женщина госпитализирована.
Общество
Путин объявил о росте зарплат россиян
По информации Росстата, наибольшие темпы роста зарплат наблюдаются в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
Гаджеты
Redmi Note 8 Pro становится еще доступнее
На момент выхода Redmi Note 8 Pro предлагался в трех версиях, которые были оснащены с 6/64, 6/128 и 8/128 ГБ памяти.
Шоу-бизнес
Анастасия Вертинская отмечает юбилей
Сама Вертинская началом себя как актрисы считает образ Офелии в «Гамлете» Козинцева.
Политика
Вопрос президенту. Началась большая пресс-конференция Владимира Путина
Владимира Путина спросили о климатических изменениях, а также, какой ущерб России могут нанести погодные аномалии.
Футбол
Леви: возможно, Почеттино вернётся в «Тоттенхэм»
Что касается «Тоттенхэма», то, возможно, однажды он вернётся к нам.
Армия и оружие
Российский Су-57 разбомбил боевиков в Сирии
Какие именно задачи выполнял на территории Сирии истребитель Су-57, Герасимов не уточнил, однако, специалисты отмечают, что фактически, российский боевой самолёт мог отрабатывать нанесение ударов по наземным целям, в то время, как третий этап тестирования подразумевает, очевидно, работу с воздушными целями.
Происшествия
Россияне пострадали при столкновении яхты и катера в Таиланде
При столкновении погиб капитан скоростного катера, 12 туристов из России, Эстонии, Пакистана, Великобритании, Ирана и Египта пострадали.