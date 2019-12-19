Общество

КоммерсантъКоммерсантъГорбачев сообщил о своей госпитализации

Бывший президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован с воспалением легких. В 2019 году он отметил 88-летие.
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Горбачева госпитализировали с воспалением легких

Президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован с воспалением легких. Об этом 88-летний политик рассказал в эфире НСН.
Национальная служба новостей07:20

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Горбачев попал в больницу

РИА Новости09:20

Михаил Горбачев попал в больницу в Москве. Об этом сам бывший президент СССР рассказал в эфире информагентства «НСН»

Эхо Москвы09:03

Горбачев попал в больницу с воспалением легких

РБК08:42

Михаил Горбачёв попал в больницу с воспалением лёгких

Говорит Москва08:28

М.Горбачев госпитализирован в больницу

Агентство Москва08:12

Горбачев попал в больницу с воспалением легких

Интерфакс08:53

Горбачева госпитализировали с воспалением легких

Национальная служба новостей07:20
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Происшествия

ФСБ подтвердила гибель одного человека при стрельбе на Лубянке

Известия 12:08
Общество

Суд назначил по делу Серебренникова третью экспертизу

Мещанский суд Москвы отказал в исключении из дела режиссера Кирилла Серебренникова экспертизы, опровергнувшей факт хищений при реализации театрального проекта "Платформа", и назначил по просьбе гособвинения новую экспертизу, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 10:33
Происшествия

СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи

Следственный комитет прекратил расследование дела о катастрофе самолета Ту-154 в Сочи в 2016 году, сообщил РИА Новости представитель потерпевших Игорь Трунов.
РИА Новости 07:02
Шоу-бизнес

Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике

Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Shraibikus News вчера в 12:06
Политика

Путин пообещал продолжение индексации пенсий

Российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что индексация пенсий продолжится и после 2024 года.
RT на русском 08:25
Политика

Путин пошутил об украинских танках на Кубани

В ответ Путин уточнил, какие конкретно "украинские танки" журналист имеет в виду.
РИА Новости 07:39
Армия и оружие

Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту

Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
RT на русском вчера в 03:30
Общество

В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском

Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.
REGNUM вчера в 03:27
Политика

Путин признал долг «Газпрома» перед Украиной

Президент России Владимир Путин впервые признал долг «Газпрома» перед «Нафтогазом Украины», возникший после решения Стокгольмского арбитража.
Lenta.ru 09:22
Кино

«Звездные войны» возглавят американский бокс-офис

Газета.Ru 08:05
Политика

От Зеленского потребовали реакции на слова Путина о русских территориях

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» потребовала от действующего главы государства Владимира Зеленского реакции на слова президента России Владимира Путина о русских территориях на Украине.
Lenta.ru 11:20
Политика

Комитет сената США одобрил законопроект с новыми санкциями против РФ

Комитет по иностранным делам сената США одобрил законопроект DASKA (Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019) с дополнительными санкциями против России.
Известия 01:52
Происшествия

В Тбилиси ранили сына экс-президента Грузии Гамсахурдии

ТАСС 11:55
Энергетика

Проблема «Северного потока-2» становится политической

На европейском рынке появился сжиженный природный газ из Катара и США, который, несмотря на свою относительную дороговизну в производстве, стал дешевле относительно российского газа в трубах: в III квартале 2019 г. "Газпром" поставлял газ в Европу по цене в $170 за тысячу кубометров газа (самый низкий показатель с 2005 г.), а стоимость аналогичного объема СПГ - $156.
Вести.Финанс 08:23
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Коммерсантъ 09:06
Общество

Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей

РИА Новости 07:03
Общество

Путин назвал способы повышения зарплаты врачей

По мнению Путина, существуют такие способы изменения ситуации, как увеличение тарифа ОМС.
Polit74.ru 04:42
Здоровье

Собянин осмотрел новую детско-взрослую поликлинику в Бутырском районе

Москва 24 06:43
Происшествия

Стали известны масштабы ущерба «Адмиралу Кузнецову» после пожара

Пожар, предварительно, нанес авианосцу «Адмирал Кузнецов» незначительный ущерб — сгорели в основном бытовые помещения.
Lenta.ru 17 декабря в 04:25
Общество

СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину

Ранее в ходе большой пресс-конференции президента России Владимира Путина главный редактор газеты «Президент» Сергей Комков сообщил, что жилые дома в Краснодарском крае, которые были построены для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, «превратились в настоящие трущобы».
РБК 11:45
Здоровье

Путин ответил на вопрос о помощи больным детям

Президент России подчеркнул, что медицинская помощь в стране должна быть бесплатной, в первую очередь для детей.
Аргументы недели 06:57
Политика

Стартовали переговоры о транзите газа

В столице Германии стартовал новый раунд трехсторонних переговоров о транзите газа через территорию Украины.
The Moscow Post 06:53
Происшествия

В ДТП на Алтае погибли пять человек

По предварительным данным, в отечественном автомобиле находилось пять сотрудников полиции, четверо из которых погибли на месте ДТП, одна женщина госпитализирована.
ТАСС 09:29
Общество

Путин объявил о росте зарплат россиян

По информации Росстата, наибольшие темпы роста зарплат наблюдаются в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
Lenta.ru 07:33
Гаджеты

Redmi Note 8 Pro становится еще доступнее

На момент выхода Redmi Note 8 Pro предлагался в трех версиях, которые были оснащены с 6/64, 6/128 и 8/128 ГБ памяти.
iXBT.com 10:15
Шоу-бизнес

Анастасия Вертинская отмечает юбилей

Сама Вертинская началом себя как актрисы считает образ Офелии в «Гамлете» Козинцева.
Россия – Культура 07:35
Политика

Вопрос президенту. Началась большая пресс-конференция Владимира Путина

Владимира Путина спросили о климатических изменениях, а также, какой ущерб России могут нанести погодные аномалии.
ПензаСМИ 04:15
Футбол

Леви: возможно, Почеттино вернётся в «Тоттенхэм»

Что касается «Тоттенхэма», то, возможно, однажды он вернётся к нам.
Чемпионат 12:01
Армия и оружие

Российский Су-57 разбомбил боевиков в Сирии

Какие именно задачи выполнял на территории Сирии истребитель Су-57, Герасимов не уточнил, однако, специалисты отмечают, что фактически, российский боевой самолёт мог отрабатывать нанесение ударов по наземным целям, в то время, как третий этап тестирования подразумевает, очевидно, работу с воздушными целями.
Avia.pro вчера в 07:17
Происшествия

Россияне пострадали при столкновении яхты и катера в Таиланде

При столкновении погиб капитан скоростного катера, 12 туристов из России, Эстонии, Пакистана, Великобритании, Ирана и Египта пострадали.
Российская газета 11:19
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Михаил Горбачев
Советский и российский государственный, политический, партийный и общественный деятель. Последний Генеральный секретарь ЦК КПСС.
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