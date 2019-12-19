Бывший президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован с воспалением легких. В 2019 году он отметил 88-летие.

Горбачев сообщил о своей госпитализации

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