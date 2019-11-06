Политика

ФАНФАНГорбачев упрекнул Запад в присвоении победы в холодной войне

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев выразил возмущение тем фактом, что западные страны, в частности США, присвоили себе победу в холодной войне, тогда как ее окончание было общей заслугой СССР и Запада.
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Горбачев обвинил Запад в присвоении победы в холодной войне

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Горбачев осудил Запад за присвоение победы в холодной войне

Газета.Ruвчера в 17:17

Горбачев: Запад пытается присвоить себе победу в холодной войне

Московский Комсомолецвчера в 18:41

Горбачёв заявил, что Запад присвоил победу в холодной войне

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Горбачёв отметил стремление Запада присвоить победу в холодной войне

RT на русскомвчера в 21:18

Горбачев обвинил Запад в присвоении победы в холодной войне

Известиявчера в 19:10

Горбачев заявил, что Запад присвоил победу в холодной войне

РЕН ТВвчера в 18:20
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Политика

Песков прояснил позицию Путина по транзиту газа через Украину

Позиция президента РФ Владимира Путина по вопросу переговоров с Украиной по транзиту российского газа была уже озвучена им, и с тех пор ничего не поменялось, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Газета.Ru вчера в 08:23
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Приморская картинная галерея представила икону из своего собрания

Общественное телевидение Приморья 01:23
Происшествия

Похитил деньги: алтайского депутата арестовали прямо в зале суда

Депутата алтайского краевого Законодательного собрания Андрея Волкова сегодня, 6 ноября, взяли под стражу сразу после оглашения приговора по уголовному делу, связанному с хищением средств граждан недобросовестной управляющей компанией, учредителем который и является народный избранник, пишет корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 00:15
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Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400

У Сербии нет денег на покупку российской системы ПВО С-400, заявил глава государства Александр Вучич в эфире национального телевидения.
РИА Новости 01:33
Происшествия

При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожили 15 боевиков

"В результате операции силовых структур 15 членов вооруженной преступной группы, находящиеся в окружении, были уничтожены, пять из них задержаны", — сказали в пресс-службе ГКНБ.
РИА Новости 00:23
Футбол

Промес высказался о конфликте Глушакова и Карреры

Экс-игрок московского "Спартака", ныне выступающий за голландский "Аякс" Квинси Промес поведал о своих отношениях с Денисом Глушаковым.
Газета.Ru вчера в 20:40
Политика

Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова

Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Известия вчера в 12:34
Общество

МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах

В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
Газета.Ru 00:33
Космос

«Вояджер-2» передал на Землю сигнал из межзвездного пространства

Оказалось, в ноябре 2018-го космический аппарат вышел в межзвездное пространство и передал оттуда первый сигнал.
ТВ Центр вчера в 03:31
Происшествия

Полиция задержала одного из сбежавших пациентов психбольницы в Чите

Как сообщалось, в среду два пациента сбежали из краевой психиатрической больницы имени Виктора Кандинского в Чите, на их поиски по тревоге подняли личный состав полиции.
Интерфакс 01:57
Общество

На Урале суд отклонил иск уволенной за откровенные фото тренера

РИА Новости 00:36
Футбол

«Аякс» вдевятером упустил победу над «Челси» в матче Лиги чемпионов

RT на русском вчера в 17:02
Политика

Американский экс-дипломат призвал США признать Крым российским

Признание США российского статуса Крыма является одним из ключевых моментов на пути к улучшению отношений между Россией и Западом.
Известия вчера в 21:25
Политика

Посольство раскритиковало антироссийские публикации в американских СМИ

В Соединенных Штатах появились новые антироссийские публикации в СМИ с «абсурдными» обвинениями, при этом ответы российской стороны зачастую попадают под цензуру или не публикуются, заявили в Facebook в посольстве России в Вашингтоне.
РБК 01:34
Армия и оружие

Пентагон опасается развития военного ИИ в России

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Россия и Китай наращивают потенциал для использования искусственного интеллекта в оборонной сфере.
РЕН ТВ вчера в 16:47
Происшествия

В Челябинске рецидивисты напали на школьниц

REGNUM вчера в 14:01
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Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот

Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.
Bimru.ru вчера в 06:06
Экономика

Глава НКРЭКУ рассказал, что «убивает» экономику Украины

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что он и его команда искали деньги на повышение зарплат учителей, но пришли к выводу, что это невозможно при нынешних темпах роста украинской экономики.
REGNUM вчера в 01:45
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Столтенберг пообещал взять Украину в НАТО

Генсек НАТО отметил, что все прочие члены Альянса согласны принять в свои ряды Украину, а кроме того — и не таких принимали, отмечает Столтенберг: ранее, например, в состав НАТО вошла Черногория, а скоро в Альянс войдет Северная Македония (единственная страна в мире, которая ради членства в НАТО согласилась изменить свое название).
Хакасия-Информ 00:25
Космос

Скопления мертвых и миры-каннибалы. Самые странные галактики во Вселенной

РИА Новости 00:00
Общество

Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране

Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
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Ошибок не прощают: Семак высказался после поражения от «Лейпцига»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «РБ Лейпциг» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.
Нева Спорт 00:20
Транспорт

«Аэроэкспрессы» до Шереметьево будут интегрированы в МЦД

Стартовой точкой отправления поездов "Аэроэкспресса" в аэропорт "Шереметьево" после запуска первой ветки Московского центрального диаметра (МЦД-1 Одинцово - Лобня) будет Одинцово, нынешняя станция отправления, Белорусский вокзал, станет промежуточной остановкой, рассказала в интервью газете "Ведомости" гендиректор "Аэроэкспресса" Алина Бисембаева.
РИА Новости 01:07
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов

Мировые цены на нефть снижаются в понедельник, 4 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 04 ноября в 00:06
Хоккей

Россия проиграла команде Квебека в матче Суперсерии

Нева Спорт 00:13
Политика

Владимир Зеленский назначил внештатным советником американского юриста

Как отмечает местная пресса, юрист специализируется на сопровождении международных сделок с участием США, Украины и стран СНГ.
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Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки

Газета.Ru вчера в 03:48
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Красная карточка Сон Хын Мина отменена

Красная карточка, полученная нападающим «Тоттенхэма» Сон Хын Мином в матче 11-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» (1:1), отменена независимой комиссией, информирует Sky Sports.
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Делягин призвал Силуанова не радоваться доходам бюджета от роста НДС

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу Минфина, в следующие три года от повышения НДС бюджет страны получит в 2020 году — 639 млрд рублей, в 2021 году — 689 млрд рублей, в 2022 году — 737 млрд рублей.
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В Мексике при нападении на группу мормонов погибли девять человек

Аргументы и Факты вчера в 04:21
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Михаил Горбачев
Советский и российский государственный, политический, партийный и общественный деятель. Последний Генеральный секретарь ЦК КПСС.
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