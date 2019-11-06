Политика
ФАНГорбачев упрекнул Запад в присвоении победы в холодной войне
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев выразил возмущение тем фактом, что западные страны, в частности США, присвоили себе победу в холодной войне, тогда как ее окончание было общей заслугой СССР и Запада.
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Общество
В Госдуме предложили в сто раз увеличить штрафы для иностранных СМИ
Штраф для иностранных СМИ за нарушения избирательного законодательства могут вырасти более чем в 100 раз.
Piter.tv 02:42
Гаджеты
Xiaomi представила умные часы Mi Watch
Компания Xiaomi официально представила новые умные часы, получившие название Mi Watch. Стоимость устройства составила 185 долларов.
Актуальные Новости вчера в 04:10
Политика
Медведев уволил куратора мусорной реформы в Минприроды
Логинов стал замминистра в конце ноября 2018 г. Как поясняло Минприроды, в его обязанности входит контроль работы двух департаментов: первого — по охране окружающей среды, а второго — по отходам производства и потребления.
Ведомости 03:25
Экономика
Глава НКРЭКУ рассказал, что «убивает» экономику Украины
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что он и его команда искали деньги на повышение зарплат учителей, но пришли к выводу, что это невозможно при нынешних темпах роста украинской экономики.
REGNUM вчера в 01:45
Политика
МИД прокомментировал планы США расширить военную миссию в Сирии
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп одобрил проведение расширенной американской военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке арабской республики.
РИА Новости 03:01
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане боевики были сторонниками ИГ
На пограничную зону Таджикистана, где в результате столкновения погибли два силовика, напали боевики «Исламского государства» (ИГ; организация запрещена в России) из Афганистана.
Коммерсантъ 03:04
Шоу-бизнес
Асмус пожаловалась на травлю после откровенной сцены в фильме «Текст»
Недовольство поклонников актрисы вызвала откровенная сцена, в которой замужняя Асмус снялась с Иваном Янковским в фильме «Текст».
Телеканал 360° 04 ноября в 08:25
Культура
Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»
РИА Новости 00:53
Политика
В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна
Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Газета.Ru вчера в 07:53
Армия и оружие
NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию
За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".
Газета.Ru вчера в 18:46
Политика
Индийские военные примут участие в параде на Красной площади 9 мая
Индия направит своих военнослужащих для участия в параде, который состоится на Красной площади в 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне, сообщил министр обороны республики Раджнатх Сингх.
РИА Новости 03:25
Политика
МИД РФ не поддерживает лишение Deutsche Welle аккредитации
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России посчитала сообщения DW нарушением законов России.
Коммерсантъ 03:19
Транспорт
14 поездов застряли в пути из-за непогоды
Петрозаводск говорит 00:42
Общество
Жителей Свердловской области предупреждают о снегопадах и гололёде
Синоптики предупреждают жителей Свердловской области о снегопадах и гололёде .
Твой Континент 02:28
Общество
Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране
Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Экономика
СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами
Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 01:01
Общество
Билла Гейтса снова подвинули в рейтинге богатейших людей мира
Самым богатым человеком в мире по-прежнему остается основатель Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в 112,4 миллиарда долларов.
Lenta.ru вчера в 15:08
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру 04 ноября в 13:12
Общество
В Омске стартовал российско-казахстанский форум
Сегодня, 6 ноября, в Омске состоялось открытие ХVІ Межрегионального форума сотрудничества России и Казахстана.
РИА ОмскИнформ 00:35
Футбол
«Аякс» вдевятером упустил победу над «Челси» в матче Лиги чемпионов
RT на русском вчера в 17:02
Общество
Старшим вице-президентом группы «Илим» назначили Романа Филимонова
Группа «Илим» расширила команду топ-менеджмента и создала новую должность – старшего вице-президента по капитальным инвестициям.
Ведомости 01:01
Общество
Госдума планирует ввести налоговый вычет на фитнес-услуги
МР7.ру вчера в 10:32
Космос
«Вояджер-2» передал на Землю сигнал из межзвездного пространства
Оказалось, в ноябре 2018-го космический аппарат вышел в межзвездное пространство и передал оттуда первый сигнал.
ТВ Центр вчера в 03:31
Наука
В польском бункере обнаружили колонию муравьев-каннибалов
Planet Today вчера в 05:28
Происшествия
В ГИБДД назвали самые аварийные районы Москвы
Самым аварийным районом Москвы за девять месяцев 2019 года оказался Выхино-Жулебино: в нем произошло 120 ДТП, в которых погибли восемь и пострадали 144 человека.
РБК 02:48
Происшествия
Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки
Газета.Ru вчера в 03:48
Общество
Госдума одобрила законопроект о вытрезвителях
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому регионы смогут создавать специальные социальные учреждения (вытрезвители).
RT на русском вчера в 10:35
Политика
«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
РИА Новости вчера в 08:03
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП под Курском
Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября пять человек погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе «Амур» в Еврейской Автономной области.
REGNUM вчера в 23:01